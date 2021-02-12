Гроші за тури не повернули: туристам залишилися винні сотні тисяч гривень

Нещодавно стало відомо, які рішення прийняв суд за позовами туристів, що з вини туроператора не потрапили на відпочинок у Туніс. Справа розглядалася в суді два роки, а сума компенсації обчислюється сотнями тисяч гривень.

Позови до туроператора були подані ще у жовтні 2018 року – групу туристів двічі не відправили в Туніс за оплаченим заздалегідь путівками. У колективному позові проти "Оазис Тревел Україна" готові були взяти участь 270 постраждалих туристів, повідомляє профільне видання Turprofi.com.

У чому суть питання

Ми вивчили деякі рішення суду за позовами, які були подані за скандальними турами в Туніс. За зірвані відпустки туристи хотіли подати колективний позов, але суд розділив його на окремі виробництва.

Потерпілі просили не тільки повернути їм гроші за путівки, що включають авіапереліт, трансфер готель, страхування, але і відшкодувати моральні збитки.

Згідно з реєстром судових рішень, туристи придбали тури в Туніс (Монастір, Сус) на дати з 27 червня по 7 липня 2018 року. Деякі клієнти купували тури в травні, інші – за раннім бронюванням у 2017 році.

Фото: Готель у Тунісі (pixabay.com)

Втім, червневий тур не відбувся – після паспортного контролю в аеропорту "Київ" представники авіакомпанії "Браво" повідомили пасажирам, що рейс скасовано через те, що він не був оплачений туроператором.

В суднових документах йдеться, що туроператор повідомив туристам про перенесення дати відпочинку на 7 вересня 2018 року. Клієнтам видали ваучери і квитки на чартерний рейс.

З вини туроператора не відбувся тур в Туніс і у вересні. Одним туристам повідомили про скасування рейсу за 11 годин до вильоту, інші дізналися про "поломку" планів за 2 години до виїзду з дому. Деякі їхали здалеку і включили в судовий позов витрати в 400 гривень за залізничні квитки.

"Позивач зазначає, що йому і його родині було завдано моральної шкоди в розмірі 103 599,78 грн. Ця шкода полягає у тому, що він і його родина піддалися значним моральним втратам, які проявлялися у душевних хвилюваннях, погіршенні відносин з оточуючими, погіршенні здоров'я позивача та членів його сім'ї", - йдеться в судовому рішенні у справі клієнта, який придбав тур за 23000 гривень на двох.

Інший клієнт просив 122 784 гривень моральної компенсації за труднощі з плануванням подальшої відпустки за тур вартістю 27277 грн. Третій був згоден на 50 тисяч за моральні страждання.

Примітно, що у зазначених випадках представники туроператора на суд не з'явилися.

Фото: Туристична локація в Тунісі (pixabay.com)

Які суми повинен заплатити туроператор клієнтам

Якщо моральну шкоду Подільський районний суд Києва оцінив у 3000 гривень або 5000 гривень, то загальні суми до стягнення з туроператора на користь постраждалих клієнтів - великі.

Так, клієнту, який купив тур на трьох за 54694 грн, суд постановив виплатити 197060 грн, з них 3000 гривень – за моральну шкоду. Іншому клієнту - 127 784 грн, третьому - 128 292 грн (по 5000 гривень – за моральну шкоду в обох випадках).

Видання Turprofi.com.ua перевірило діяльність туроператора на сайті You Control і виявилося, що "Оазис" має заборгованість перед державою 180 тисяч 654 гривні і йому анульовано свідоцтво платника ПДВ за неподання декларацій протягом року. Втім, інформації про ліквідацію чи припинення діяльності компанії немає.

"Рішення суду довело, що права можуть бути захищені"

Адвокат юрфірми "Коларес" Ірина Кепич, яка представляє постраждалих, зазначила, що про цю справу вже практично забули.

"Пройшло два роки на першу інстанцію. Але кінець вінчає справу, і рішення суду ще раз довело, що права можуть бути захищені. Так, туристи навряд чи зможуть отримати присуджені їм гроші, але моральна сатисфакція точно є", - говорить фахівець.

Фото: За зірвану відпустку можна вимагати неустойку (pixabay.com)

Рішення Подільського районного суду підтвердило, що туроператор-відповідач повинен нести відповідальність.

Популярні новини В акваторіях Чорного та Азовського морів оголосили штормове попередження

"Не бійтеся вимагати 3% неустойки за неналежне виконання послуг, посилаючись на закон "Про захист прав споживачів", – радить експерт.

Неустойка передбачена, якщо виконавець не може виконати (протерміновує виконання) роботу (надання послуги) за договором. За кожний день або годину протермінування споживачеві сплачується пеня у розмірі 3 відсотків вартості.

Так, у випадку із затримкою туру вартістю 27 277 грн, туроператору зарахували неустойку в розмірі 3% від загальної вартості замовлення (260 грн за кожен день прострочення в період з 28 червня по 22 жовтня 2018 року), а також пеню у розмірі 94 923 грн.

Нагадаємо, раніше ми писали, що туристка залишилася без грошей під час відпочинку в Єгипті.

Також адвокат Олег Горецький в колонці для РБК-Україна розповів, чи можна повернути гроші за тури, що не відбулися з вини туроператора.