Деньги за туры не вернули: туристам остались должны сотни тысяч гривен

Недавно стало известно, какие решения принял суд по искам туристов, которые по вине туроператора не попали отдых в Тунис. Дело рассматривалось в суде два года, а сумма компенсации исчисляется сотнями тысяч гривен.

Иски к туроператору были поданы еще в октябре 2018 года – группу туристов дважды не отправили в Тунис по оплаченным заранее путевкам. В коллективном иске против "Оазис Тревел Украина" готовы были принять участие 270 пострадавших туристов, сообщает профильное издание Turprofi.com.

В чем суть вопроса

Мы изучили некоторые решения суда по искам, которые были поданы по скандальным турам в Тунис. За сорванный отпуск туристы хотели подать коллективный иск, но суд разделил его на отдельные производства.

Пострадавшие просили не только вернуть им деньги за путевки, включающие авиаперелет, трансфер, отель, страхование, но и возместить моральный ущерб.

Согласно реестру судебных решений, туристы приобрели туры в Тунис (Монастир, Сус) на даты с 27 июня по 7 июля 2018 года. Некоторые клиенты покупали туры в мае, другие – по раннему бронированию в 2017 году.

Фото: Отель в Тунисе (pixabay.com)

Впрочем, июньский тур не состоялся – после паспортного контроля в аэропорту "Киев" представители авиакомпании "Браво" сообщили пассажирам, что рейс отменен из-за того, что он не был оплачен туроператором.

В судебных документах говорится, что туроператор сообщил туристам о переносе даты отдыха на 7 сентября 2018 года. Клиентам выдали ваучеры и билеты на чартерный рейс.

По вине туроператора не состоялся тур в Тунис и в сентябре. Одним туристам сообщили об отмене рейса за 11 часов до вылета, другие узнали о "поломке" планов за 2 часа до выезда из дома. Некоторые ехали издалека и включили в судебный иск расходы в 400 гривен за железнодорожные билеты.

"Истец отмечает, что ему и его семье был нанесен моральный ущерб в размере 103 599 грн. Этот ущерб заключается в том, что он и его семья подверглись значительному моральному урону, который проявлялся в душевных волнениях, ухудшении отношений с окружающими, ухудшением здоровья истца и членов его семьи", - говорится в судебном решении по делу клиента, который приобрел тур за 23000 гривен на двоих.

Другой клиент просил 122784 гривен моральной компенсации за трудности с планированием дальнейшего отпуска за тур стоимостью 27277 грн. Третий был согласен на 50 тысяч за моральные страдания.

Примечательно, что в указанных случаях представители туроператора на суд не являлись.

Фото: Туристическая локация в Тунисе (pixabay.com)

Какие суммы должен заплатить туроператор клиентам

Если моральный ущерб Подольский районный суд Киева оценил в 3000 гривен или 5000 гривен, то общие суммы к взысканию с туроператора в пользу пострадавших клиентов - более крупные.

Так, клиенту, купившему тур на троих 54694 грн, суд постановил выплатить 197060 грн, из них 3000 гривен – за моральный вред. Другому клиенту - 127 784 грн, третьему - 128292 грн (по 5000 гривен – за моральный вред в обоих случаях).

Издание Turprofi.com.ua проверило деятельность туроператора на сайте You Control и оказалось, что "Оазис" имеет перед государством задолженность 180 654 гривны и ему аннулировано свидетельство плательщика НДС из-за непредоставления деклараций в течение года. Впрочем, информации о ликвидации или прекращении деятельности компании нет.

"Решение суда доказало, что права могут быть защищены"

Адвокат юрфирмы "Коларес" Ирина Кепич, которая представляет пострадавших, отметила, что об этом деле уже практически забыли.

"Прошло два года на первую инстанцию. Но конец венчает дело, и решение суда еще раз доказало, что права могут быть защищены. Да, туристы вряд ли смогут получить присужденные им деньги, но моральная сатисфакция точно есть", - говорит специалист.

Фото: За сорванный отпуск можно требовать неустойку (pixabay.com)

Решение Подольского районного суда подтвердило, что туроператор-ответчик должен нести ответственность.

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"Не бойтесь требовать 3% неустойки за ненадлежащее выполнение услуг, ссылаясь на закон "О защите прав потребителей", – советует эксперт.

Неустойка предусмотрена, если исполнитель не может выполнить (просрочивает выполнение) работу (предоставление услуги) по договору. За каждый день или час просрочки потребителю уплачивается пеня в размере 3 процентов стоимости.

Так, в случае с задержкой тура стоимостью 27277 грн туроператору засчитали неустойку в размере 3% от общей стоимости заказа (260 грн за каждый день просрочки в период с 28 июня по 22 октября 2018 года), а также пеню в размере 94923 грн.

Напомним, ранее мы писали, что туристка осталась без денег во время отдыха в Египте.

Также адвокат Олег Горецкий в колонке для РБК-Украина рассказал, можно ли вернуть деньги за туры, которые не состоялись по вине туроператора.