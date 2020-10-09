Повернули гроші за путівку: через що туристи судяться з туркомпаніями

Фото: Туристи під час подорожі (pixavay.com)

Щоб справа не дійшла до суду, багато туроператорів готові до переговорів з клієнтами

Напевно, майже кожен турист стикався з проблемами під час поїздок за кордон за путівками: то було скасовано або відкладено рейс, то змінився готель за фактом прибуття і так далі. А з настанням пандемії це питання актуальне ще більше: більшість туристів хочуть повернути назад сплачені гроші за тури, але не розуміють, як це зробити.

Сьогодні туристи все частіше почали звертатися до суду з позовними заявами про компенсацію додаткових витрат, моральної шкоди.

Як туристу подати позов до суду

Судові спори щодо відповідальності у сфері надання туристичних послуг займають досить тривалий час.

При цьому суперечок, коли туристу вдавалося довести провину туроператора, а тим більше стягнути штраф і компенсацію моральної шкоди, не так вже й багато. Та й судова практика у справах захисту прав туристів неоднозначна: іноді клієнтові складно повноцінно захистити свої права.

Фото: Туристу треба уважно читати договір з туркомпанією (pixabay.com)

Я вже раніше розповідав, що якщо з придбаним туром виникли проблеми, то найголовніше – це умови договору, який турист підписує з турагентом. Саме в договорі прописані всі умови, в тому числі – умови повернення грошей і відповідальність турагента у разі зіпсованого або невдалого туру.

Зазначу, що за подання позовів до суду у спорах з питань туризму позивачі звільнені від сплати судового збору. Ну а при складанні самого позову треба вказувати відповідачем не тільки турагента, але і туроператора (як відповідачем або третьою особою, залежно від обставин справи).

Туристу повернули гроші за путівку через суд

Розглянемо кілька прикладів ситуацій, коли туристи судилися з туроператорами або туркомпаніями.

Приміром, у роботі був кейс про захист прав споживачів: турист вимагав повернення коштів. Суд встановив, що між туристом і туркомпанією був укладений договір на туробслуговування.

Згідно з пунктами договору сторона, для якої створилася неможливість виконання взятих зобов'язань через дію форс-мажорних обставин, зобов'язана протягом 24 годин у письмовій формі повідомити іншу сторону про час настання і припинення дії даних обставин.

Фото: Повернути гроші за тури можна через суд (pixabay.com)

Як відомо, з 17 березня 2020 року було закрито регулярне пасажирське сполучення через державний кордон України, а по всій території України ввели режим надзвичайної ситуації.

Суд прийшов до висновку, що туркомпанія порушила закон в галузі туристичної діяльності: у день введення у державі надзвичайної ситуації та в умовах обмеження перетину кордону туроператор не повідомив клієнту, що не зможе виконати зобов'язання договору з незалежних причин, і про те, що умови договору можуть змінитися.

Вийшло, що туркомапания не виконала свої зобов'язання належним чином, через що суд позов задовольнив позов, стягнув гроші, які турист сплатив компанії.

В туркомпанії туристу не видали авіаквитки

Бувають і інші ситуації. Наприклад, між туристом і туристичною компанією може виникнути спір через те, що відсутні всі документи, які потрібні для виїзду за кордон. Хто тоді несе відповідальність: сам турист, який не взяв документи, або ж туроператор/турагент?

Це питання було відкритим кілька років, але у 2016 році Судова палата у цивільних справах Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ (ВССУ) прийшла до висновку, що відповідальність несе туркомпанія.

Фото: Суперечок, коли туристу через суд вдавалося стягнути штраф і компенсацію моральної шкоди, не так вже й багато (pixabay.com)

Такий висновок зробили виходячи з того, що туристична компанія не виконала зобов'язання за договором туристичного обслуговування, не забезпечила туриста документами, необхідними для виїзду, не повідомила заздалегідь про те, що потрібен другий примірник документа, а після - просто запропонувала змінити дату вильоту, не забезпечивши клієнта необхідними авіаквитками.

Таким чином, суди трьох інстанцій вирішили, що права туриста порушені, і з туроператора стягнули кошти за невиконання договору про надання туристичних послуг, матеріальні збитки та моральну шкоду.

Щоб відпустку не було зіпсовано

Таким чином, для того, щоб довгоочікувана відпустка не була зіпсована, важливо уважно вивчити договір. Особливо - в частині скасування туру, зміни готелю, затримки рейсів і відповідальності турагента.

А для того, щоб турист міг стягнути кошти, штрафні санкції за порушення умов турдоговорк, йому треба зібрати доказову базу: чеки, фото, інші документи.

Фото: У якості доказової бази турист може зібрати чеки (pixabay.com)

І пам'ятайте: суд буде йти деякий час, тому можна почати з грамотно складеної (бажано, адвокатом або юристом) досудової вимоги. У ньому треба викласти свої побажання (вимоги), обґрунтувати їх і докласти всі необхідні документи.

До речі, не завжди туроператори готові судитися, нехтуючи своєю репутацією і готові до переговорів з туристами. У цьому ми переконалися й у своїй практиці у спорах щодо захисту прав туристів.

Нагадаємо, раніше ми писали, що робити туристові, якщо умови путівки раптово змінилися.

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