Где сейчас можно увидеть море тюльпанов в Украине: 5 уникальных локаций

Каждую весну в разных регионах Украины расцветают тюльпанные поля, которые привлекают туристов со всей страны. В этом материале собраны самые популярные локации, где можно увидеть цветение сотен тысяч цветов.
Куда поехать, чтобы полюбоваться целыми полями тюльпанов, рассказывает РБК-Украина.
Сотни тысяч тюльпанов расцветают весной прямо посреди украинских полей. И хотя Нидерланды считаются тюльпановой столицей мира, Украине также есть чем удивить!
Сезон цветения - с середины апреля до начала мая, в зависимости от погоды. Ниже - самые известные локации, где цветы образуют целые ковры из ярких красок.
ТОП-локации для любования тюльпанами в Украине:
Где: Село Толстый Лес, Ковельский район
Более 2 млн тюльпанов, более 100 сортов
Вход платный, есть фотозоны, кафе
Лучшее время для посещения - конец апреля
Где: Село Тыйглаш, Закарпатье
Десятки сортов тюльпанов в ухоженном парке
Подходит для семейного отдыха
Цветет с середины до конца апреля
Где: Село Мамаевцы, вблизи Черновцов
1 гектар тюльпанов от местного предпринимателя
Популярная локация для фотосессий
Самое активное цветение - конец апреля
Где: Парк "Тюльпановый рай"
Эффектные цветочные инсталляции на фоне крепости
Комбинируют различные виды цветов
Открыто для туристов весной
Где: Вблизи села Чукаловка
Частное поле с десятками сортов тюльпанов
Популярное место для весенних фотосессий
Удобно добраться общественным транспортом или авто
Цветение обычно длится со второй половины апреля до начала мая
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Для написания этого материала были использованы следующие источники: Добропарк, facebook-страница "Волынская Голландия", Галицкий корреспондент, Эко-тур, Paradise landscape park, Vangreenery