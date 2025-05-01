Де зараз можна побачити море тюльпанів в Україні: 5 унікальних локацій

Щовесни в різних регіонах України розквітають тюльпанові поля, які приваблюють туристів з усієї країни. У цьому матеріалі зібрано найпопулярніші локації, де можна побачити цвітіння сотень тисяч квітів.
Куди поїхати, щоб помилуватися цілими полями тюльпанів, розповідає РБК-Україна.
Сотні тисяч тюльпанів розквітають навесні просто посеред українських полів. І хоча Нідерланди вважаються тюльпановою столицею світу, Україна також має чим здивувати!
Сезон цвітіння - з середини квітня до початку травня, залежно від погоди. Нижче - найвідоміші локації, де квіти утворюють цілі килими з яскравих барв.
ТОП-локації для милування тюльпанами в Україні:
Де: Село Товстий Ліс, Ковельський район
Понад 2 млн тюльпанів, понад 100 сортів
Вхід платний, є фотозони, кафе
Найкращий час для відвідування - кінець квітня
Де: Село Тийглаш, Закарпаття
Десятки сортів тюльпанів у доглянутому парку
Підходить для родинного відпочинку
Цвіте з середини до кінця квітня
Де: Село Мамаївці, поблизу Чернівців
1 гектар тюльпанів від місцевого підприємця
Популярна локація для фотосесій
Найактивніше цвітіння - кінець квітня
Де: Парк "Тюльпановий рай"
Ефектні квіткові інсталяції на фоні фортеці
Комбінують різні види квітів
Відкрито для туристів навесні
Де: Поблизу села Чукалівка
Приватне поле з десятками сортів тюльпанів
Популярне місце для весняних фотосесій
Зручно дістатися громадським транспортом або авто
Цвітіння зазвичай триває з другої половини квітня до початку травня
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Для написання цього матеріалу були використані такі джерела: Добропарк, facebook-сторінка "Волинська Голландія", Галицький кореспондент, Еко-тур, Paradise landscape park, Vangreenery