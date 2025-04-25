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Куда поехать на авто в Украине: пять безопасных и живописных маршрутов

Пятница 25 апреля 2025 20:00
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Куда поехать на авто в Украине: пять безопасных и живописных маршрутов 5 интересных и живописных маршрутов по Украине на автомобиле (фото: Getty Images)
Автор: Анна Шиканова

Автомобильные путешествия по Украине - это свобода, комфорт и возможность увидеть больше, чем в классическом туре. Но в 2025 году путешественникам важна не только эстетика, но и безопасность. Куда можно махнуть на выходные, чтобы посмотреть на что-то интересное и красивое?

РБК-Украина собрало 5 безопасных и интересных маршрутов для поездки на авто по Украине. Куда можно махнуть на выходные - читайте ниже.

Расчет расходов и расстояние - от Киева, поэтому, если у вас будет старт из другого города, эти параметры могут измениться. Доступные отели, АЗС и заведения питания есть по всем маршрутам.

Львов - Дрогобыч - Тустань - Сколе - Плай

Незабываемая архитектура старого Львова, солеварня в Дрогобыче, средневековая крепость в Тустани и горные пейзажи Сколевских бескидов - это именно то, что нужно для небольшой перезагрузки на выходных.

Что посмотреть: площадь Рынок во Львове, виллы Дрогобыча, скалы-крепость Тустань, Сколевские Бескиды, смотровой подъемник в Плае.

Приблизительные расходы:

  • Топливо (1 300 км туда-обратно) - 3000 грн
  • 2 ночи в отеле - 3000 грн
  • Питание, входные билеты - 2000 грн
  • Итого: 8000 грн

Каменец-Подольский - Хотин - Бакота - Малиевцы

Очарование Подолья, крепости и каньоны, водопады, тишина, спокойствие и множество интересных локаций.

Что посмотреть: Каменецкая крепость, Хотинский замок, затопленное село Бакота с панорамой Днестра, водопад в Малиевцах.

Приблизительная цена:

  • Топливо (1200 км) - 2800 грн
  • 2 ночи в отеле - 2400 грн (в Каменце или в частных усадьбах)
  • Билеты, питание - 1800 грн
  • Итого: 7000 грн

Тернополь - Збараж - Кременец - Почаев - Белокриница

Это короткий тур, который подойдет для выходного дня и в который можно поехать с детьми.

Что посмотреть: Тернопольский пруд, замок в Збараже, ботсад в Кременце, Почаевская лавра, местные храмы.

Приблизительная цена:

  • Топливо (1100 км) - 2600 грн
  • 1-2 ночи - 2000 грн
  • Питание, входные - 1600 грн
  • Всего: 6200 грн

Мукачево - Чинадиево - Косино - Берегово - Солотвино

Невероятная красота Закарпатья, которое вдохновляет в любое время года. А еще - замки, термальные воды и неповторимая кухня.

Что посмотреть: замок Паланок, термы Косино, вино в Береговом, соляные озера Солотвино.

Приблизительная цена:

  • Топливо (1600 км) - 3800 грн
  • 3 ночи - 3600 грн
  • Входные в термы, питание - 3000 грн
  • Всего: 10 400 грн

Винница - Немиров - Печера - Тульчин - Шаргород

Небанальный маршрут, который вам точно понравится. Не пропустите экскурсии в подземные монастыри и погуляйте по старым имениям.

Что посмотреть: фонтан Roshen, дворец Щербатовых, Печерский монастырь, имение Потоцких, синагоги Шаргорода.

Приблизительная цена:

  • Топливо (800 км) - 2000 грн
  • 2 ночи - 2200 грн
  • Входные, питание - 1600 грн
  • Всего: 5800 грн

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При написании материала были использованы источники: Ukraine Travel, Visit Ukraine, сервисы Google Maps, Booking.

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