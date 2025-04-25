Куда поехать на авто в Украине: пять безопасных и живописных маршрутов
Автомобильные путешествия по Украине - это свобода, комфорт и возможность увидеть больше, чем в классическом туре. Но в 2025 году путешественникам важна не только эстетика, но и безопасность. Куда можно махнуть на выходные, чтобы посмотреть на что-то интересное и красивое?
РБК-Украина собрало 5 безопасных и интересных маршрутов для поездки на авто по Украине. Куда можно махнуть на выходные - читайте ниже.
Расчет расходов и расстояние - от Киева, поэтому, если у вас будет старт из другого города, эти параметры могут измениться. Доступные отели, АЗС и заведения питания есть по всем маршрутам.
Львов - Дрогобыч - Тустань - Сколе - Плай
Незабываемая архитектура старого Львова, солеварня в Дрогобыче, средневековая крепость в Тустани и горные пейзажи Сколевских бескидов - это именно то, что нужно для небольшой перезагрузки на выходных.
Что посмотреть: площадь Рынок во Львове, виллы Дрогобыча, скалы-крепость Тустань, Сколевские Бескиды, смотровой подъемник в Плае.
Приблизительные расходы:
- Топливо (1 300 км туда-обратно) - 3000 грн
- 2 ночи в отеле - 3000 грн
- Питание, входные билеты - 2000 грн
- Итого: 8000 грн
Каменец-Подольский - Хотин - Бакота - Малиевцы
Очарование Подолья, крепости и каньоны, водопады, тишина, спокойствие и множество интересных локаций.
Что посмотреть: Каменецкая крепость, Хотинский замок, затопленное село Бакота с панорамой Днестра, водопад в Малиевцах.
Приблизительная цена:
- Топливо (1200 км) - 2800 грн
- 2 ночи в отеле - 2400 грн (в Каменце или в частных усадьбах)
- Билеты, питание - 1800 грн
- Итого: 7000 грн
Тернополь - Збараж - Кременец - Почаев - Белокриница
Это короткий тур, который подойдет для выходного дня и в который можно поехать с детьми.
Что посмотреть: Тернопольский пруд, замок в Збараже, ботсад в Кременце, Почаевская лавра, местные храмы.
Приблизительная цена:
- Топливо (1100 км) - 2600 грн
- 1-2 ночи - 2000 грн
- Питание, входные - 1600 грн
- Всего: 6200 грн
Мукачево - Чинадиево - Косино - Берегово - Солотвино
Невероятная красота Закарпатья, которое вдохновляет в любое время года. А еще - замки, термальные воды и неповторимая кухня.
Что посмотреть: замок Паланок, термы Косино, вино в Береговом, соляные озера Солотвино.
Приблизительная цена:
- Топливо (1600 км) - 3800 грн
- 3 ночи - 3600 грн
- Входные в термы, питание - 3000 грн
- Всего: 10 400 грн
Винница - Немиров - Печера - Тульчин - Шаргород
Небанальный маршрут, который вам точно понравится. Не пропустите экскурсии в подземные монастыри и погуляйте по старым имениям.
Что посмотреть: фонтан Roshen, дворец Щербатовых, Печерский монастырь, имение Потоцких, синагоги Шаргорода.
Приблизительная цена:
- Топливо (800 км) - 2000 грн
- 2 ночи - 2200 грн
- Входные, питание - 1600 грн
- Всего: 5800 грн
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При написании материала были использованы источники: Ukraine Travel, Visit Ukraine, сервисы Google Maps, Booking.