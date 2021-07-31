COVID через туристів: мандрівникам розкрили важливі деталі про відпочинок в Чорногорії влітку

Чорногорія, як і всі балканські країни в кінці липня і на початку серпня - на піку літнього туристичного сезону. У зв'язку з цим число нових активних випадків COVID-19 зростає, повідомляє місцеве видання Balkan Insight.

За даними Інституту громадської охорони здоров'я, в цій невеликій країні сьогодні 986 активних випадків коронавірусної інфекції. Найбільше - в столиці Подгориці та популярних прибережних курортах Будва і Котор.

Попри порівняно невисоку кількість випадків коронавірусу, голова інституту громадської охорони здоров'я Ігор Галич заявив, що епідеміологічна ситуація в Чорногорії складна, і в найближчі тижні кількість нових випадків інфікування може значно збільшитися.

"Число нових випадків зараження за останні 14 днів на 100 000 жителів становить 134, тоді як два тижні тому воно становило 50. У деяких містах спостерігалося ще більше зростання, особливо в прибережних туристичних частинах країни", - сказав Галич під час засідання парламенту країни.

"Очікується зростання числа заражень COVID, враховуючи кількість туристів, що знаходяться в країні", - додав він.

З іншого боку, в туристичному співтоваристві Чорногорії запевняють, що ситуація з коронавірусом не така складна, і в країну можна вільно їхати туристам.

Фото: Вулиці Будви, Чорногорія (unsplash.com/starosta)

У місцевих компаніях заявляють, що повністю підготували інфраструктуру до приїзду гостей, оснастивши всі місця санітайзерами, в разі необхідності видають туристам маски, а харчування в курортних готелях здійснюється не так, як було раніше за принципом звичного "шведського столу". Замість цього, щоб уникнути ризиків, їжу кожному гостю видають персонально.

Карантинні реалії та правила в'їзду в Чорногорію

Відповідно до діючих медико-санітарних заходів, в'їзд до Чорногорії без негативного результату тесту ПЛР або підтвердження вакцинації дозволений для всіх громадян ЄС і країн регіону, а також Ізраїлю, України та Білорусі.

Сьогодні наші мандрівники можуть їхати в курортну країну без жодних обмежень, оскільки країна скасувала всі обмеження на в'їзд туристів з України, в тому числі обов'язковий ПЛР-тест на відсутність коронавірусу. У туристичному сезоні 2021 року його пред'являти буде не потрібно.

У надії утримати на плаву залежну від туризму економіку країни, міністр охорони здоров'я Олена Боровинич заявила, що Чорногорія готова надати безкоштовне стаціонарне лікування всім туристам, які інфікуються коронавірусом під час їх перебування в країні. Також вона підкреслила, що їх витрати на госпіталізацію будуть покриватися державою.

Крім того, РБК-Україна раніше вже писало, що Чорногорія також надає безкоштовні ПЛР-тести тим туристам, яким вони потрібні для повернення на батьківщину.

26 липня Міністр економічного розвитку Яків Милатович заявив, що в Чорногорію прибуло вже 140 000 туристів. Він зазначив, що за попередні три місяці кордони Чорногорії перетнули понад 1,9 мільйона осіб.

У спробі контролювати пандемію, Міністерство охорони здоров'я до 2 серпня заборонило закриті громадські збори, музичні фестивалі, роботу нічних клубів та дискотек. Заборона може бути продовжена, якщо ситуація із захворюваністю погіршиться.

Фото: Захід сонця в одній з бухт Чорногорії (unsplash.com/max-kukurudziak)

Також у міністерстві заявили, що національний COVID-паспорт сертифікат почне діяти в країні з серпня. Це означає, що тільки повністю вакциновані або громадяни з негативним ПЛР-тестом зможуть відвідувати фестивалі, концерти та збори в закритих приміщеннях.

Тим часом епідеміолог Неманья Радоевич заявляє, що необхідності в нових обмежувальних заходах немає. На думку фахівця, щоб ситуація не посилилася, головним чином треба підвищити відсоток вакцинованих проти COVID-19 громадян.

"Напередодні нової хвилі епідемій і загроз від штаму "Дельта" ми повинні розуміти, що нинішні обставини - це не те, що було півроку тому. Нові реалії вимагають нових дій, і масова імунізація є єдино можливою відповіддю на епідемію", — йдеться на сторінці експерта в Facebook.

У Міністерстві охорони здоров'я заявили, що 33,3% дорослого населення країни повністю вакциновані проти COVID-19, а 37,9% отримали першу дозу. Також у відомстві додали, що вже готують стратегію, яка допоможе впоратися з новою хвилею пандемії у вересні.

Нагадаємо, раніше ми писали, як з'їздити з України до Румунії за безкоштовною вакцинацією: особистий досвід Українки.

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