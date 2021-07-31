COVID из-за туристов: путешественникам раскрыли важные детали об отдыхе в Черногории летом

Черногория, как и все балканские страны в конце июля и в начале августа - на пике летнего туристического сезона. В связи с этим число новых активных случаев COVID-19 растет, сообщает местное издание Balkan Insight.

По данным Института общественного здравоохранения, в этой небольшой стране сегодня 986 активных случаев коронавирусной инфекции. Больше всего - в столице Подгорице и популярных прибрежных курортах Будва и Котор.

Вопреки сравнительно небольшому количеству случаев коронавируса, глава Института общественного здравоохранения Игорь Галич заявил, что эпидемиологическая ситуация в Черногории сложная, и в ближайшие недели количество новых случаев инфицирования может значительно увеличиться.

"Число новых случаев заражения за последние 14 дней на 100 000 жителей составляет 134, тогда как две недели назад оно составляло 50. В некоторых городах наблюдался еще больший рост, особенно в прибрежных туристических частях страны", — сказал Галич во время заседания парламента страны.

"Ожидается рост числа заражений COVID, учитывая количество туристов, находящихся в стране", — добавил он.

С другой стороны, в туристическом сообществе Черногории уверяют, что ситуация с коронавирусом не такая сложная, и в страну можно свободно ехать туристам.

Фото: Улицы Будвы, Черногория (unsplash.com/starosta)

В местных компаниях заявляют, что полностью подготовили инфраструктуру к приезду гостей, оснастив все места санитайзерами, в случае необходимости выдают туристам маски, а питание в курортных отелях осуществляется уже не так, как было раньше по принципу привычного "шведского стола". Вместо этого во избежание рисков еду каждому гостю выдают персонально.

Карантинные реалии и правила въезда в Черногорию

В соответствии с действующими медико-санитарными мерами, въезд в Черногорию без отрицательного результата теста ПЦР или подтверждения вакцинации разрешен для всех граждан ЕС и стран региона, а также Израиля, Украины и Беларуси.

Сегодня наши путешественники могут ехать в курортную страну безо всяких ограничений, так как страна отменила все ограничения на въезд туристов из Украины, в том числе обязательный ПЦР-тест на отсутствие коронавируса. В туристическом сезоне 2021 года его предъявлять будет не нужно.

В надежде удержать на плаву зависящую от туризма экономику страны, министр здравоохранения Елена Боровинич заявила, что Черногория готова предоставить бесплатное стационарное лечение всем туристам, которые заразятся коронавирусом во время их пребывания в стране. Также она подчеркнула, что их расходы на госпитализацию будут покрываться государством.

Кроме того, РБК-Украина ранее уже писало, что Черногория также предоставляет бесплатные ПЦР-тесты тем туристам, которым они нужны для возвращения на родину.

26 июля министр экономического развития Яков Милатович заявил, что в Черногорию прибыло уже 140 000 туристов. Он отметил, что за предыдущие три месяца границы Черногории пересекли более 1,9 миллиона человек.

В попытке контролировать пандемию, Министерство здравоохранения до 2 августа запретило проведение закрытых общественных собраний, музыкальные фестивали, работу ночных клубов и дискотек. Запрет может быть продлен, если ситуация с заболеваемостью ухудшится.

Фото: Закат в одной из бухт Черногории (unsplash.com/max-kukurudziak)

Также в Министерстве заявили, что национальный COVID-паспорт сертификат начнет действовать в стране активирован с августа. Это подразумевает, что только полностью вакцинированные или граждане с отрицательным ПЦР-тестом смогут посещать фестивали, концерты и собрания в закрытых помещениях.

Тем временем эпидемиолог Неманья Радоевич заявляет, что необходимости в новых ограничительных мерах нет. По мнению специалиста, чтобы ситуация не усугубилась, главным образом надо повысить процент вакцинированных против COVID-19 граждан.

"В преддверии новой волны эпидемий и угроз от штамма "Дельта" мы должны понимать, что нынешние обстоятельства - это не то, что было полгода назад. Новые реалии требуют новых действий, и массовая иммунизация является единственно возможным ответом на эпидемию", — говорится на странице эксперта в Facebook.

В министерстве здравоохранения заявили, что 33,3% взрослого населения страны полностью вакцинированы против COVID-19, а 37,9% получили первую дозу. Также в ведомстве добавили, что уже готовят стратегию, которая поможет справиться с новой волной пандемии в сентябре.

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