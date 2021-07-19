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В тур за вакциною. Як зробити щеплення в Румунії та отримати COVID-паспорт ЄС: досвід українки

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Понеділок 19 липня 2021 07:35
В тур за вакциною. Як зробити щеплення в Румунії та отримати COVID-паспорт ЄС: досвід українки Фото: Вакцинація в Румунії (колаж РБК-Україна)
Автор: Ирина Савіна

Як з'їздити в ЄС з України й безкоштовно вакцинуватися одним із препаратів на вибір

В Україні активно триває масова вакцинація проти COVID-19 китайським препаратом CoronaVac. Водночас не всім доступними залишаються препарати Pfizer і AstraZeneca, прийняті у всіх країнах Євросоюзу. Наприклад, запис на вакцинацію препаратом Pfizer в Києві відкрилася тільки в липні, але переважно тільки для пріоритетних груп населення.

Сьогодні українці можуть легально і безкоштовно вакцинуватися в Румунії однією з чотирьох прийнятих у Європі вакцин: Pfizer, AstraZeneca, Johnson& Johnson або Moderna.

Автор статті ділиться особистим досвідом поїздки з України до Румунії для отримання вакцини, які документи для цього необхідні і як легально отримати європейський сертифікат про вакцинацію.

Чому ми вирішили вакцинуватися в Румунії

Для цього є кілька причин. По-перше, ще восени всією сім'єю ми перехворіли COVID-19, і про те, щоб не вакцинуватися, не було й мови. Повторювати сумнівне задоволення такої хвороби повторювати не хотілося.

Ще з зими вакцинація від коронавірусу була доступна в Україні далеко не всім. Тому я шукала таку можливість в інших відкритих для туризму або транзиту країнах. Наприклад, можна було злітати в США й отримати там дозу вакцини. Але це недешеве задоволення, і відвідування Штатів до моїх планів не входило.

Коли навесні відкрилася можливість вакцинації китайською вакциною CoronaVac, була думка зробити щеплення. Зупиняло одне - не всі країни ЄС її приймають. Моя донька живе в Європі. Щоб їздити до неї, не замислюючись, через яку країну полетіти транзитом, мені необхідний препарат, прийнятий і сертифікований не тільки ВООЗ, а й ЕМА (Європейським медичним агентством).

В тур за вакциною. Як зробити щеплення в Румунії та отримати COVID-паспорт ЄС: досвід українки

Фото: В Україні проходить вакцинація препаратом CoronaVac, але не всі країни ЄС приймають його (РБК-Україна/Віталій Носач)

Тому ми шукали можливість отримати вакцину, прийняту у всіх країнах Євросоюзу. В Україні зараз це Pfizer і AstraZeneca, але вони доступні в основному літнім людям, лікарям і вчителям. Всім іншим масово колють китайську вакцину CoronaVac, з якою поки можна полетіти не в усі країни ЄС.

Коли в моєму оточенні з'явилися люди, які зуміли поїхати в Румунію і вакцинуватися там абсолютно легально і законно, ми прийняли рішення піти по їх стопах.

У румунських центрах вакцинації є всі чотири види прийнятих в Європі вакцин: Pfizer, AstraZeneca, Johnson& Johnson або Moderna. Щоб не їздити двічі, ми вибрали однофакторну вакцину Johnson (укол однією дозою), яка є в багатьох пунктах вакцинації Румунії.

Як вакцинуватися в Румунії безкоштовно: інструкція

Вакцинація в Румунії доступна не тільки для своїх громадян, але і для іноземців. Алгоритм дій простий: вам потрібно заздалегідь вибрати пункт вакцинації, спланувати маршрут, легально потрапити в Румунію і повернутися додому.

На офіційному румунському сайті vaccinare-covid.gov.го можна знайти карту всіх пунктів вакцинації. Натиснувши на кожен пункт, можна побачити точну адресу вид вакцини, яка є в наявності: Pfizer, Johnson& Johnson, Moderna, AstraZeneca.

Вибирайте цікаву вакцину і відповідний пункт вакцинації, який у вас на шляху – в залежності від того, через який пункт переходу планується в'їзд або виїзд з Румунії. Ми вибрали найближчий пункт в місті Ісакча й однофакторну вакцину, щоб двічі не їздити на вакцинацію.

В тур за вакциною. Як зробити щеплення в Румунії та отримати COVID-паспорт ЄС: досвід українки

Фото: У Румунії вакцинація від COVID доступна й для іноземців (РБК-Україна/Віталій Носач)

Приїхавши в пункт вакцинації, ми запитали, чи є така можливість для іноземців. Медичні працівники відповіли: "так, звичайно, ви можете вакцинуватися безкоштовно".

Щоб отримати вакцину, необхідно зробити наступне:

- Пред'явити закордонний паспорт;

- Заповнити анкету з особистими даними (прізвище та ім'я, номер паспорта, країна);

- Відповісти на медичні питання анкети: чи вакцинувалися ви раніше, чи страждаєте на алергічні реакції, чи приймаєте ліки, вагітні чи ні (для жінок) – всього близько 10-15 подібних питань. Анкета - румунською мовою, тому знадобиться онлайн Google-перекладач з можливістю перекладу по фотографії;

- Надати e-mail та телефон (український номер не підходить – потрібна румунська або будь-яка європейська SIM-карта). Насправді телефон не особливо важливий, просто без нього не збережеться ваш профайл. А ось e-mail потрібно давати реальний і робочий - з його допомогою можна завантажити електронний сертифікат вакцинації;

- Потім вимірюють тиск, після чого ставлять щеплення і разом з вами медпрацівник заносить ваші дані та інформацію про вакцину в румунську систему сертифікації й видають роздруківку з індивідуальним хес-кодом, в якому зашита ваша особиста інформація.

В тур за вакциною. Як зробити щеплення в Румунії та отримати COVID-паспорт ЄС: досвід українки

Фото: Деякі пункти вакцинації відкривали в туристичних локаціях. Серед них - замок Бран 14 століття, більш відомий як замок графа Дракули. Там можна було отримати щеплення вакциною Pfizer (wikipedia.org)

- На підставі внесених даних в системі автоматично формується Європейський електронний сертифікат вакцинації EU Digital Covid Certificate. Вам дадуть документ про проходження вакцинації, а сертифікат можна буде завантажити вже вдома з сайту https://certificat-covid.gov.ro.

Транзит через Румунію: правила та документи

У Румунії зараз діє режим тимчасового в'їзду - для туризму країна поки закрита. Транзит через Румунію дозволений протягом 24 годин. З 1 червня дозволений тимчасовий в'їзд без карантину на 72 години, але з конкретною документально підтвердженою метою (квитки на футбол, запрошення по бізнесу, друзів або родичів).

"Рішення про пропуск через кордон Румунії приймається безпосередньо в румунському пункті пропуску представниками прикордонної поліції Румунії за погодженням з представниками Дирекції громадської охорони здоров'я, присутньої на пунктах пропуску, на основі наданих документів", — йдеться на сайті українського МЗС.

Тому, якщо ви плануєте транзит через Румунію, наприклад в Чорногорію або Болгарію, то можна заодне і вакцинуватися. Також можливий легальний транзит, якщо спланувати поїздку наступним чином: в'їхати в Румунію з України й покинути Румунію через Молдову.

В тур за вакциною. Як зробити щеплення в Румунії та отримати COVID-паспорт ЄС: досвід українки

Фото: Румунія дозволяє транзит, але поки закрита для туристів з України (unsplash.com/emilia-morariu)

Під транзитом мається на увазі в'їзд з однієї країни в Румунію і виїзд з Румунії в іншу країну. Ми так і зробили: в'їхали в Румунію через пункт Орлівка-Ісакча, виїхали через інший пункт переходу – Галац-Джурджулешти-Рені. Все законно і чесно – за всіма правилами транзиту.

Що потрібно для транзиту через Румунію

Для проходження кордону знадобляться наступні документи:

- Біометричний паспорт;

- Техпаспорт на автомобіль;

- Водійське посвідчення (підходить звичайне національне у вигляді пластикової карти);

- Страховка "Green card". Її можна зробити у будь-якій страховій компанії. Якщо ви плануєте повертатися через Молдову, то доведеться купити страховку для країн ЄС + країни СНД. Вартість - 810 грн;

- Оплатити проїзд по дорогах Румунії - віньєтку ROVINIETE. Мінімальний термін віньєтки - 7 днів, ціна - 3 євро;

- ПЛР-тест, зроблений не раніше, ніж за 72 години, потрібен, якщо ви плануєте перебувати в Румунії протягом 72 годин. Для осіб, які перетинають країну транзитом, ПЛР-тест, довідка про вакцинацію або довідка про те, що людина перехворіла COVID-19, не потрібні за умови, що вони залишають територію Румунії не пізніше, ніж через 24 години після в'їзду на територію країни. Якщо плануєте в Румунію більш ніж на 72 години - готуйтеся просидіти в карантині 14 днів;

- Для повернення через Молдову доведеться сплатити дорожню віньєту цієї країни - мінімальний термін 7 днів, ціна-4 євро. Це можна зробити на кордоні або заздалегідь онлайн на сайті evinieta.gov.md;

- Додайте до додаткових витрат пором, якщо будете їхати через Орловку. Вартість - 15 євро за автомобіль з водієм і по 1 євро за кожного пасажира.

В тур за вакциною. Як зробити щеплення в Румунії та отримати COVID-паспорт ЄС: досвід українки

Фото: Для тих, хто живе неподалік від кордону з Румунією, така поїздка займе зовсім небагато часу (unsplash.com/jeet-dhanoa)

Невеликі висновки

Для мешканців прикордонних з Румунією областей така поїздка займе один світловий день. Для тих, хто живе подалі, варто запланувати нічліг перед кордоном, щоб потрапити в Румунію рано вранці, пройти вакцинацію і зробити 24-годинний транзит.

Якщо ви їдете транзитом через Румунію в подорож по Балканах або в Туреччину, то краще вакцинуватися по дорозі додому, щоб не псувати відпустку можливими побічними ефектами у вигляді невеликої температури.

Нагадаємо, раніше ми писали, як самостійно пройти Лікійською стежкою - популярним пішохідним маршрутом в Туреччині.

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