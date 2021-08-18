До чотирьох островів через всю Європу: родина українців розкрила деталі незвичайної подорожі

Сім'я українців з Енергодару вирушила у нестандартну подорож - за 38 днів вони збираються об'їхати 7000 кілометрів у п'яти країнах. Наталя та Дмитро Будянські разом з донькою побувають у максимально великій кількості цікавих локацій, витративши при цьому мінімум грошей.

Сім'я відвідає Румунію, Болгарію, Албанію, Північну Македонію, проїде всю Грецію і переправиться поромами на чотири острови - Корфу, Лефкаду, Кефалонію і Закінтос.

До слова, активно подорожувала сім'я і раніше. За 10 років Будянські відвідали 38 країн і доїхали до найзахіднішої точки Європи - Кабо да Рока (Португалія), найпівденнішого мису Тарифу (Іспанія) і дістатися до найпівнічнішої точки континентальної Європи - мису Нордкап (Норвегія).

Своїми враженнями про нову подорож сім'я ексклюзивно ділиться у своєму авторському блозі для РБК-Україна. У першій публікації Наталя розповідає про один з пунктів на карті їх поїздки - монастирі Метеори в Греції.

Далі - пряма мова Наталії Будянської.

Унікальні монастирі на висоті 600 метрів над рівнем моря

Раніше ця місцевість була дном Світового океану. Зараз над селищем Каламбака нависають гладкі скелі, "зчесані" вітром до блиску. А на верхівках скель ченці-відлюдники побудували монастирі, і відносно недавно їх відкрили для туристів. Називається цей монастирський комплекс Метеори.

Це скелі в горах Фессалії на півночі Греції, на півночі нома Трікала, в 1-2 км на північ від міста Каламбака. Відомі з X століття, поруч з Афоном, як один з центрів православного чернецтва в Греції.

Фото: Метеори - один зі значущих православних центрів Греції поряд з Афоном(Наталія Будянська / для РБК-Україна)

680 кілометрів дороги по автобанах від Kavisos до Larissa зайняли 9 годин. Ми перетнули материк поперек північної частини. "Той, що ширяє в повітрі" - так перекладається з грецької назва "Метеора". 600 метрів над рівнем моря. На крутій скелі. Як вони будувалися?

Перші монастирі з'явилися в 1340 році, і до 1500-го їх кількість зросла до 24. Вони процвітали аж до 17 століття. Але тільки 6 з них збереглися до наших днів. У Середньовіччі, рятуючись від переслідування турків і розбійників, сюди бігли ченці.

Фото: "Той, що ширяє в повітрі" - так перекладається з грецької назва "Метеора" (Наталія Будянська/для РБК-Україна)

Це вони побудували притулок на неприступних скелях. Ще на початку минулого століття потрапити в обителі можна було тільки в сітках за допомогою ручної лебідки. Також передавалися і будматеріали наверх. Ну тільки уявіть собі цей допотопний ліфт! І скільки разів вони так спускалися? Кожен раз, коли закінчувалися запаси води і їжі?

Зараз по Метеорах прокладена дорога, а до кожного монастиря ведуть вирубані в скелях сходинки. У всіх монастирях дотримуються суворого дрес-коду: плечі закриті, ноги до щиколоток - теж, на голові у жінок - хустки.

До слова, немає сенсу відвідувати всі шість монастирів, краще вибрати два-три. Всередині вони майже всі схожі. Найбільший з них - Преображенський. Святої Трійці (Агія Тріада) - з фунікулером (для тих, хто не хоче повзти в спеку по сходах). Святий Стефан - жіночий. У кожного свій графік вільних годин для туристів і дні відвідування.

Житло, сусіди з різних країн і вид на скелі

Кемпінг зі смішною назвою "Врахос Кастракі" вибрали заздалегідь за відгуками в Інтернеті.

Там - басейн, запаморочливий вид на скелі й усі туристичні "прибамбаси" (вай-фай, персональні 220 до намету, душ, туалет, кухня, холодильники, міні-маркет і таверна). Всього разом 76 євро за три ночі на сім'ю (лайфхак - як витрачати мінімум, а взяти максимум вражень).

Фото: Вид на скелі з кемпінгу (Наталія Будянська/для РБК-Україна)

У кемпінгу висять оголошення з інформацією, куди звертатися в разі захворювання коронавірусом, а в цілому - все як зазвичай. Маску на обличчі бачила тільки у прибиральниці. Все на відпочинку! Тут болячок немає. Сонце і вода - наші найкращі друзі.

Селимося поруч з німцями. Ми зустріли парочку пенсійного віку на кемпері. Вони відразу запитали, звідки ми. Хлопець, що проходить повз, зупинився, подивився на наші номери й сказав "Слава Україні".

Так ми дізналися, що в кемпінгу є ще одні українці. Бельгія, Нідерланди, Польща, Франція, Італія, Угорщина, Німеччина, Болгарія і ще одна людина, яка вирушила в навколосвітню подорож - це наші сусіди на найближчі три дні. Багато маленьких дітей віку від року до п'яти. В черговий раз переконалися, що тільки в кемпінгах можна побачити реальне життя - в живому і тісному спілкуванні.

Фото: Пейзажі гірської місцевості (Наталія Будянська/для РБК-Україна)

Наш ранок починається з "hello" кожному зустрічному, поки йдеш вмиватися. Де всі посміхаються, але дотримуються встановлених правил: дотримуватися тиші з 13.30 до 17.00. У греків в цей час сієста, а це - святе!

Ми запланували вкластися в бюджет поїздки - 3000 євро за 38 днів, це менше ніж 100 євро на сім'ю з трьох осіб на день.

Підсумок за витратами протягом перших п'яти днів наш подорож:

Їжа: 5 євро з людини на день, з відвідуванням таверни - 10;

Готелі та кемпінги: -11,5 євро з людини добу;

Паливо: 20 євро з людини добу. Це враховуючи бензин, пором, автобани й віньєтки (ми подолали відстань у 2200 кілометрів).

Додам, у нас більше не буде вже таких великих відстаней за кермом, як було в перші три дні. Далі - плавна їзда в задоволення, по-грецьки!

Загорія: гориста місцевість та найглибша ущелина

Після відвідин монастирів переїхали у дивовижну місцевість - Загорія. Тут зберігають стародавню автентичність - з сірого плаского каменю побудовані будинки та тротуари, їм навіть криють дахи.

Ми жили в селищі Ано-Педіно, де до найближчого магазину - цілих 13 кілометрів. У цьому районі - 46 сіл, а жителів всього 4000. Цікаво, що є села всього на 3-5 будинків.

Фото: Вражаючий арочний міст (Наталія Будянська/для РБК-Україна)

Фото: Родина Будянських у подорожі (Наталія Будянська/для РБК-Україна)

Чим приваблює Загорія туристів? Тут розташовується найглибша ущелина у світі, занесена до книги рекордів Гіннесса. Її глибина становить до 1300 метрів. Уздовж ущелини проходить пішохідна стежка довжиною в 12 кілометрів.

Також є піший маршрут кам'яними арочними мостами, яким 300-400 років! Їх будували пастухи для перегону стад овець і кіз через річку Вайдоматіс. Місцевість гориста, з крутими серпантинами.

Ми "намотали" по цих селах 150 кілометрів у пошуках цікавинок. Вивчили головну фразу грецькою "ден каталовено" - "я не розумію" і поїхали на острови Іонічного моря.

Про подальшу нашу поїздку - у наступній колонці для РБК-Україна.

Нагадаємо, раніше ми писали, за якою ціною можна купити авіаквитки в Женеву після того, як Швейцарія відкрилася для українців.

Також стало відомо, скільки коштують пакетні тури в Грецію на піку популярності країни в серпні.