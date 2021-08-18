До чотирьох островів через всю Європу: родина українців розкрила деталі незвичайної подорожі

Скелі Метеори в горах на півночі Греції - один із центрів православного чернецтва в країні
Сім'я українців з Енергодару вирушила у нестандартну подорож - за 38 днів вони збираються об'їхати 7000 кілометрів у п'яти країнах. Наталя та Дмитро Будянські разом з донькою побувають у максимально великій кількості цікавих локацій, витративши при цьому мінімум грошей.
Сім'я відвідає Румунію, Болгарію, Албанію, Північну Македонію, проїде всю Грецію і переправиться поромами на чотири острови - Корфу, Лефкаду, Кефалонію і Закінтос.
До слова, активно подорожувала сім'я і раніше. За 10 років Будянські відвідали 38 країн і доїхали до найзахіднішої точки Європи - Кабо да Рока (Португалія), найпівденнішого мису Тарифу (Іспанія) і дістатися до найпівнічнішої точки континентальної Європи - мису Нордкап (Норвегія).
Своїми враженнями про нову подорож сім'я ексклюзивно ділиться у своєму авторському блозі для РБК-Україна. У першій публікації Наталя розповідає про один з пунктів на карті їх поїздки - монастирі Метеори в Греції.
Далі - пряма мова Наталії Будянської.
Раніше ця місцевість була дном Світового океану. Зараз над селищем Каламбака нависають гладкі скелі, "зчесані" вітром до блиску. А на верхівках скель ченці-відлюдники побудували монастирі, і відносно недавно їх відкрили для туристів. Називається цей монастирський комплекс Метеори.
Це скелі в горах Фессалії на півночі Греції, на півночі нома Трікала, в 1-2 км на північ від міста Каламбака. Відомі з X століття, поруч з Афоном, як один з центрів православного чернецтва в Греції.
Фото: Метеори - один зі значущих православних центрів Греції поряд з Афоном(Наталія Будянська / для РБК-Україна)
680 кілометрів дороги по автобанах від Kavisos до Larissa зайняли 9 годин. Ми перетнули материк поперек північної частини. "Той, що ширяє в повітрі" - так перекладається з грецької назва "Метеора". 600 метрів над рівнем моря. На крутій скелі. Як вони будувалися?
Перші монастирі з'явилися в 1340 році, і до 1500-го їх кількість зросла до 24. Вони процвітали аж до 17 століття. Але тільки 6 з них збереглися до наших днів. У Середньовіччі, рятуючись від переслідування турків і розбійників, сюди бігли ченці.
Фото: "Той, що ширяє в повітрі" - так перекладається з грецької назва "Метеора" (Наталія Будянська/для РБК-Україна)
Це вони побудували притулок на неприступних скелях. Ще на початку минулого століття потрапити в обителі можна було тільки в сітках за допомогою ручної лебідки. Також передавалися і будматеріали наверх. Ну тільки уявіть собі цей допотопний ліфт! І скільки разів вони так спускалися? Кожен раз, коли закінчувалися запаси води і їжі?
Зараз по Метеорах прокладена дорога, а до кожного монастиря ведуть вирубані в скелях сходинки. У всіх монастирях дотримуються суворого дрес-коду: плечі закриті, ноги до щиколоток - теж, на голові у жінок - хустки.
До слова, немає сенсу відвідувати всі шість монастирів, краще вибрати два-три. Всередині вони майже всі схожі. Найбільший з них - Преображенський. Святої Трійці (Агія Тріада) - з фунікулером (для тих, хто не хоче повзти в спеку по сходах). Святий Стефан - жіночий. У кожного свій графік вільних годин для туристів і дні відвідування.
Кемпінг зі смішною назвою "Врахос Кастракі" вибрали заздалегідь за відгуками в Інтернеті.
Там - басейн, запаморочливий вид на скелі й усі туристичні "прибамбаси" (вай-фай, персональні 220 до намету, душ, туалет, кухня, холодильники, міні-маркет і таверна). Всього разом 76 євро за три ночі на сім'ю (лайфхак - як витрачати мінімум, а взяти максимум вражень).
Фото: Вид на скелі з кемпінгу (Наталія Будянська/для РБК-Україна)
У кемпінгу висять оголошення з інформацією, куди звертатися в разі захворювання коронавірусом, а в цілому - все як зазвичай. Маску на обличчі бачила тільки у прибиральниці. Все на відпочинку! Тут болячок немає. Сонце і вода - наші найкращі друзі.
Селимося поруч з німцями. Ми зустріли парочку пенсійного віку на кемпері. Вони відразу запитали, звідки ми. Хлопець, що проходить повз, зупинився, подивився на наші номери й сказав "Слава Україні".
Так ми дізналися, що в кемпінгу є ще одні українці. Бельгія, Нідерланди, Польща, Франція, Італія, Угорщина, Німеччина, Болгарія і ще одна людина, яка вирушила в навколосвітню подорож - це наші сусіди на найближчі три дні. Багато маленьких дітей віку від року до п'яти. В черговий раз переконалися, що тільки в кемпінгах можна побачити реальне життя - в живому і тісному спілкуванні.
Фото: Пейзажі гірської місцевості (Наталія Будянська/для РБК-Україна)
Наш ранок починається з "hello" кожному зустрічному, поки йдеш вмиватися. Де всі посміхаються, але дотримуються встановлених правил: дотримуватися тиші з 13.30 до 17.00. У греків в цей час сієста, а це - святе!
Ми запланували вкластися в бюджет поїздки - 3000 євро за 38 днів, це менше ніж 100 євро на сім'ю з трьох осіб на день.
Підсумок за витратами протягом перших п'яти днів наш подорож:
Їжа: 5 євро з людини на день, з відвідуванням таверни - 10;
Готелі та кемпінги: -11,5 євро з людини добу;
Паливо: 20 євро з людини добу. Це враховуючи бензин, пором, автобани й віньєтки (ми подолали відстань у 2200 кілометрів).
Додам, у нас більше не буде вже таких великих відстаней за кермом, як було в перші три дні. Далі - плавна їзда в задоволення, по-грецьки!
Після відвідин монастирів переїхали у дивовижну місцевість - Загорія. Тут зберігають стародавню автентичність - з сірого плаского каменю побудовані будинки та тротуари, їм навіть криють дахи.
Ми жили в селищі Ано-Педіно, де до найближчого магазину - цілих 13 кілометрів. У цьому районі - 46 сіл, а жителів всього 4000. Цікаво, що є села всього на 3-5 будинків.
Фото: Вражаючий арочний міст (Наталія Будянська/для РБК-Україна)
Фото: Родина Будянських у подорожі (Наталія Будянська/для РБК-Україна)
Чим приваблює Загорія туристів? Тут розташовується найглибша ущелина у світі, занесена до книги рекордів Гіннесса. Її глибина становить до 1300 метрів. Уздовж ущелини проходить пішохідна стежка довжиною в 12 кілометрів.
Також є піший маршрут кам'яними арочними мостами, яким 300-400 років! Їх будували пастухи для перегону стад овець і кіз через річку Вайдоматіс. Місцевість гориста, з крутими серпантинами.
Ми "намотали" по цих селах 150 кілометрів у пошуках цікавинок. Вивчили головну фразу грецькою "ден каталовено" - "я не розумію" і поїхали на острови Іонічного моря.
Про подальшу нашу поїздку - у наступній колонці для РБК-Україна.
Нагадаємо, раніше ми писали, за якою ціною можна купити авіаквитки в Женеву після того, як Швейцарія відкрилася для українців.
Також стало відомо, скільки коштують пакетні тури в Грецію на піку популярності країни в серпні.