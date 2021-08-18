К четырем островам через всю Европу: семья украинцев раскрыла детали необычного путешествия

Скалы Метеоры в горах на севере Греции - один из центров православного монашества в стране
Семья украинцев из Энергодара отправилась в нестандартное путешествие - за 38 дней они собираются объехать 7000 километров в пяти странах. Наталья и Дмитрий Будянские вместе с дочерью побывают в максимально большом количестве интересных локаций, потратив при этом минимум денег.
Семья посетит Румынию, Болгарию, Албанию, Северную Македонию, проедет всю Грецию и переправится паромами на четыре острова - Корфу, Лефкаду, Кефалонию и Закинтос.
К слову, активно путешествовала семья и раньше. За 10 лет Будянские посетили 38 стран и доехали до самой западной точки Европы - Кабо да Рока (Португалия), самого южного мыса Тарифа (Испания) и добраться до самой северной точки континентальной Европы - мыса Нордкап (Норвегия).
Своими впечатлениями о новом путешествии семья эксклюзивно делится в своем авторском блоге для РБК-Украина. В первой публикации Наталья рассказывает об одном из пунктов на карте их поездки - монастыри Метеоры в Греции.
Далее - прямая речь Натальи Будянской.
Раньше эта местность была дном мирового океана. Сейчас над поселком Каламбака нависают гладкие скалы, "счесанные" ветром до блеска. А на верхушках скал монахи-отшельники построили монастыри, и относительно недавно их открыли для туристов. Называется этот монастырский комплекс Метеоры.
Это скалы в горах Фессалии на севере Греции, на севере нома Трикала, в 1—2 км к северу от города Каламбака. Известны с X века, наряду с Афоном, как один из центров православного монашества в Греции.
Фото: Метеоры - один из значимых православных центров Греции наряду с Афоном (Наталья Будянская/для РБК-Украина)
680 километров дороги по автобанам от Kavisos до Larissa заняли 9 часов. Мы пересекли материк поперек северной части. "Парящий в воздухе" - так переводится с греческого название "Метеора". 600 метров над уровнем моря. На крутой скале. Как они строились?
Первые монастыри появились в 1340 году, и к 1500-му их количество выросло до 24. Они процветали вплоть до 17 века. Но только 6 из них сохранились до наших дней. В Средние века, спасаясь от преследования турок и разбойников, сюда бежали монахи.
Фото: "Парящий в воздухе" - так переводится с греческого название "Метеора" (Наталья Будянская/для РБК-Украина)
Это они построили убежище на неприступных скалах. Еще в начале прошлого столетия попасть в обители можно было только в сетках с помощью ручной лебедки. Также передавались и стройматериалы наверх. Ну только вообразите себе этот допотопный лифт! И сколько раз они так спускались? Каждый раз, когда кончались запасы воды и еды?
Сейчас по Метеорам проложена дорога, а к каждому монастырю ведут вырубленные в скалах ступеньки. Во всех монастырях соблюдается строгий дресс-код: плечи закрыты, ноги до щиколоток - тоже, на голове у женщин - платок.
К слову, нет смысла посещать все шесть монастырей, лучше выбрать два-три. Внутри они почти все похожи. Самый большой из них - Преображенский. Святой Троицы (Агия Триада) - с фуникулером (для тех, кто не хочет ползти в жару по ступенькам). Святой Стефан - женский. У каждого свой график свободных часов для туристов и дни посещения.
Кемпинг со смешным названием "Врахос Кастраки" выбрали заранее по отзывам в интернете.
Там - бассейн, умопомрачительный вид на скалы и все туристические "прибамбасы" (вай-фай, персональные 220 к палатке, душ, туалет, кухня, холодильники, мини-маркет и таверна). Итого - всего 76 евро за три ночи на семью (лайфхак - как тратить минимум, а взять максимум впечатлений).
Фото: Вид на скалы из кемпинга (Наталья Будянская/для РБК-Украина)
В кемпинге висят объявления с информацией, куда обращаться в случае заболевания коронавирусом, а в целом - все как обычно. Маску на лице видела только у уборщицы. Все на отдыхе! Здесь болячек нет. Солнце и вода - наши лучшие друзья.
Селимся рядом с немцами. Мы встретили парочку пенсионного возраста на кемпере. Они сразу спросили, откуда мы. Проходящий мимо парень остановился, посмотрел на наши номера и сказал "Слава Украине".
Так мы узнали, что в кемпинге есть еще одни украинцы. Бельгия, Нидерланды, Польша, Франция, Италия, Венгрия, Германия, Болгария и еще один человек, который отправился в кругосветку - это наши соседи на ближайшие три дня. Много маленьких детей возраста от года до пяти. В очередной раз убедились, что только в кемпингах можно увидеть реальную жизнь - в живом и тесном общении.
Фото: Пейзажи горной местности (Наталья Будянская/для РБК-Украина)
Наше утро начинается с "hello" каждому встречному, пока идешь умываться. Где все улыбаются, но придерживаются установленных правил: соблюдать тишину с 13.30 до 17.00. У греков в это время сиеста, а это - святое!
Мы запланировали уложиться в бюджет поездки - 3000 евро за 38 дней, это меньше чем 100 евро на семью из трех человек в день.
Итоги по затратам в течение первых пяти дней нашего путешествия:
Еда: 5 евро с человека в день, с посещением таверны - 10;
Отели и кемпинги: -11,5 евро с человека сутки;
Топливо: 20 евро с человека сутки. Это учитывая бензин, паром, автобаны и виньетки (мы преодолели расстояние в 2200 километров).
Добавлю, у нас больше не будет уже таких больших расстояний за рулем, как было в первые три дня. Дальше - плавная езда в удовольствие, по-гречески!
После посещения монастырей переехали в удивительную местность - Загория. Здесь сохраняют стародавнюю аутентичность - из серого плоского камня построены дома и тротуары, им даже кроют крыши.
Мы жили в поселке Ано-Педино, где до ближайшего магазина - целых 13 километров. В этом районе - 46 сел, а жителей всего 4000. Интересно, что есть деревеньки всего на 3-5 домов.
Фото: Впечатляющий арочный мост (Наталья Будянская/для РБК-Украина)
Фото: Семья Будянских в путешествии (Наталья Будянская/для РБК-Украина)
Чем привлекает Загория туристов? Здесь располагается самое глубокое ущелье в мире, занесенное в книгу рекордов Гинесса. Его глубина составляет до 1300 метров. Вдоль ущелья проходит пешеходная тропа длиной в 12 километров.
Также есть пеший маршрут по каменным арочным мостам, которым 300-400 лет! Их строили пастухи для перегона стад овец и коз через речку Вайдоматис. Местность гористая, с крутыми серпантинами.
Мы "намотали" по этим селам 150 километров в поисках интересностей. Выучили главную фразу на греческом "дэн каталовэно" - "я не понимаю" и поехали на острова Ионического моря.
О дальнейшей нашей поездке - в следующей колонке для РБК-Украина.
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