К четырем островам через всю Европу: семья украинцев раскрыла детали необычного путешествия

Семья украинцев из Энергодара отправилась в нестандартное путешествие - за 38 дней они собираются объехать 7000 километров в пяти странах. Наталья и Дмитрий Будянские вместе с дочерью побывают в максимально большом количестве интересных локаций, потратив при этом минимум денег.

Семья посетит Румынию, Болгарию, Албанию, Северную Македонию, проедет всю Грецию и переправится паромами на четыре острова - Корфу, Лефкаду, Кефалонию и Закинтос.

К слову, активно путешествовала семья и раньше. За 10 лет Будянские посетили 38 стран и доехали до самой западной точки Европы - Кабо да Рока (Португалия), самого южного мыса Тарифа (Испания) и добраться до самой северной точки континентальной Европы - мыса Нордкап (Норвегия).

Своими впечатлениями о новом путешествии семья эксклюзивно делится в своем авторском блоге для РБК-Украина. В первой публикации Наталья рассказывает об одном из пунктов на карте их поездки - монастыри Метеоры в Греции.

Далее - прямая речь Натальи Будянской.

Уникальные монастыри на высоте 600 метров над уровнем моря

Раньше эта местность была дном мирового океана. Сейчас над поселком Каламбака нависают гладкие скалы, "счесанные" ветром до блеска. А на верхушках скал монахи-отшельники построили монастыри, и относительно недавно их открыли для туристов. Называется этот монастырский комплекс Метеоры.

Это скалы в горах Фессалии на севере Греции, на севере нома Трикала, в 1—2 км к северу от города Каламбака. Известны с X века, наряду с Афоном, как один из центров православного монашества в Греции.

Фото: Метеоры - один из значимых православных центров Греции наряду с Афоном (Наталья Будянская/для РБК-Украина)

680 километров дороги по автобанам от Kavisos до Larissa заняли 9 часов. Мы пересекли материк поперек северной части. "Парящий в воздухе" - так переводится с греческого название "Метеора". 600 метров над уровнем моря. На крутой скале. Как они строились?

Первые монастыри появились в 1340 году, и к 1500-му их количество выросло до 24. Они процветали вплоть до 17 века. Но только 6 из них сохранились до наших дней. В Средние века, спасаясь от преследования турок и разбойников, сюда бежали монахи.

Фото: "Парящий в воздухе" - так переводится с греческого название "Метеора" (Наталья Будянская/для РБК-Украина)

Это они построили убежище на неприступных скалах. Еще в начале прошлого столетия попасть в обители можно было только в сетках с помощью ручной лебедки. Также передавались и стройматериалы наверх. Ну только вообразите себе этот допотопный лифт! И сколько раз они так спускались? Каждый раз, когда кончались запасы воды и еды?

Сейчас по Метеорам проложена дорога, а к каждому монастырю ведут вырубленные в скалах ступеньки. Во всех монастырях соблюдается строгий дресс-код: плечи закрыты, ноги до щиколоток - тоже, на голове у женщин - платок.

К слову, нет смысла посещать все шесть монастырей, лучше выбрать два-три. Внутри они почти все похожи. Самый большой из них - Преображенский. Святой Троицы (Агия Триада) - с фуникулером (для тех, кто не хочет ползти в жару по ступенькам). Святой Стефан - женский. У каждого свой график свободных часов для туристов и дни посещения.

Жилье, соседи из разных стран и вид на скалы

Кемпинг со смешным названием "Врахос Кастраки" выбрали заранее по отзывам в интернете.

Там - бассейн, умопомрачительный вид на скалы и все туристические "прибамбасы" (вай-фай, персональные 220 к палатке, душ, туалет, кухня, холодильники, мини-маркет и таверна). Итого - всего 76 евро за три ночи на семью (лайфхак - как тратить минимум, а взять максимум впечатлений).

Фото: Вид на скалы из кемпинга (Наталья Будянская/для РБК-Украина)

В кемпинге висят объявления с информацией, куда обращаться в случае заболевания коронавирусом, а в целом - все как обычно. Маску на лице видела только у уборщицы. Все на отдыхе! Здесь болячек нет. Солнце и вода - наши лучшие друзья.

Селимся рядом с немцами. Мы встретили парочку пенсионного возраста на кемпере. Они сразу спросили, откуда мы. Проходящий мимо парень остановился, посмотрел на наши номера и сказал "Слава Украине".

Так мы узнали, что в кемпинге есть еще одни украинцы. Бельгия, Нидерланды, Польша, Франция, Италия, Венгрия, Германия, Болгария и еще один человек, который отправился в кругосветку - это наши соседи на ближайшие три дня. Много маленьких детей возраста от года до пяти. В очередной раз убедились, что только в кемпингах можно увидеть реальную жизнь - в живом и тесном общении.

Фото: Пейзажи горной местности (Наталья Будянская/для РБК-Украина)

Наше утро начинается с "hello" каждому встречному, пока идешь умываться. Где все улыбаются, но придерживаются установленных правил: соблюдать тишину с 13.30 до 17.00. У греков в это время сиеста, а это - святое!

Мы запланировали уложиться в бюджет поездки - 3000 евро за 38 дней, это меньше чем 100 евро на семью из трех человек в день.

Итоги по затратам в течение первых пяти дней нашего путешествия:

Еда: 5 евро с человека в день, с посещением таверны - 10;

Отели и кемпинги: -11,5 евро с человека сутки;

Топливо: 20 евро с человека сутки. Это учитывая бензин, паром, автобаны и виньетки (мы преодолели расстояние в 2200 километров).

Добавлю, у нас больше не будет уже таких больших расстояний за рулем, как было в первые три дня. Дальше - плавная езда в удовольствие, по-гречески!

Загория: гористая местность и самое глубокое ущелье

После посещения монастырей переехали в удивительную местность - Загория. Здесь сохраняют стародавнюю аутентичность - из серого плоского камня построены дома и тротуары, им даже кроют крыши.

Мы жили в поселке Ано-Педино, где до ближайшего магазина - целых 13 километров. В этом районе - 46 сел, а жителей всего 4000. Интересно, что есть деревеньки всего на 3-5 домов.

Фото: Впечатляющий арочный мост (Наталья Будянская/для РБК-Украина)

Фото: Семья Будянских в путешествии (Наталья Будянская/для РБК-Украина)

Чем привлекает Загория туристов? Здесь располагается самое глубокое ущелье в мире, занесенное в книгу рекордов Гинесса. Его глубина составляет до 1300 метров. Вдоль ущелья проходит пешеходная тропа длиной в 12 километров.

Также есть пеший маршрут по каменным арочным мостам, которым 300-400 лет! Их строили пастухи для перегона стад овец и коз через речку Вайдоматис. Местность гористая, с крутыми серпантинами.

Мы "намотали" по этим селам 150 километров в поисках интересностей. Выучили главную фразу на греческом "дэн каталовэно" - "я не понимаю" и поехали на острова Ионического моря.

О дальнейшей нашей поездке - в следующей колонке для РБК-Украина.

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