Тварини з Червоної книги: в Україні з'явиться нова незвичайна локація

Місце для фотополювання на рідкісних звірів відкриють в Чернігівських лісах
В Україні з'явиться нова локація для фотополювання на рідкісних диких звірів і червонокнижних птахів. Побачити зблизька і сфотографувати десятки видів рідкісних тварин можна в мисливському господарстві на Чернігівщині.
У господарстві "Моровське" у Козелецькому районі, де тварин розводять з метою фотополювання, планують відкрити екологічні та туристичні маршрути.
"В такому "заповіднику" диких тварин за всі роки його існування не пролунало жодного пострілу, а полювати можна тільки з допомогою фотокамер", - йдеться в повідомленні місцевого управління лісового господарства.
Куди поїхати взимку на природу
Угіддя господарства знаходяться неподалік від села Морівськ – доїхати можна асфальтованою дорогою. Поруч тече річка Десна – і це створює відмінні умови для проживання багатьох видів червонокнижних птахів – чорного лелеки та орлана білохвостого. Територія господарства розкинулася на площі 160 гектарів – вона охоплює як лісовий масив, так і заплавні луки.
Тут вільно бігають коні Пржевальського, муфлони, європейські олені, косулі та лані. Можна побачити також інших копитних – лосів, диких кабанів, гірських кіз і лам, а також африканських буйволів, шотландських корів і биків.
Що говорять мандрівники
На території "Моровського" планують відкрити у 2021 році екологічні та туристичні маршрути.
Місцеві журналісти навіть назвали територію угідь "заповідником". Проте насправді такий статус визначається Міністерством захисту довкілля та природних ресурсів (Мінприроди), відзначає мандрівник і засновник клубу "Добре поїхали" Ярослав Козак.
"Якщо бути точним, то територія із заповідним статусом починається за межами вольєра – це найбільший в Україні регіональний ландшафтний парк "Міжрічинський". Але природа кордонів не розрізняє – на території господарства є цікаві ландшафти з болотами й тварини в них добре вписуються", - розповідає він в коментарі РБК-Україна.
За його словами, він передав свої рекомендації керівництву "Моровського", як зробити угіддя популярними у туристів.
"Місце поки тільки розкручується – потрібні хороші гіди, планування маршруту. Важливо створити умови для фотографів, щоб вони могли непомітно наближатися і фотографувати звірів", - додає він.
Де ще можна спостерігати за тваринами в Україні
На півдні Чернігівської області діє парк "Беремицьке" - природоохоронний об'єкт, який був створений у 2017 році. На території природного парку є заповідна частина, огороджена сіткою, ділянка пасовища і лісу, круті схили
"Для маленьких дітей там створена зооферма з найменшими тваринами з усього континенту – найменші коні, найменші корови. Також варто відвідати Музей диких котів з рисями", - каже Козак.
Раніше в парк завезли польських тарпаноподібних конячок, потім - козуль, ланей, муфлонів, турів, сайгаків, азіатських коней куланів.
Територією парку машинами туристів не возять: заради фотографій їм доводиться ходити пішки.
Також в Україні чимало місць для фотосафарі в інших регіонах. В заповіднику "Асканія Нова" в Херсонській області є можливість сфотографувати багато різних тварин: оленів і екзотичних копитних, привезених з Азії та Африки.
Безліч оленів можна сфотографувати на Бірючому острові, а на острові Джарилгач помилуватися на муфлонів. В дельту Дунаю вирушають до пеліканів та інших рідкісних птахів.
Нагадаємо, раніше ми писали про кращі локації України, які вразили мандрівників у 2020 році.
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