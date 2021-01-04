Животные из Красной книги: в Украине появится новая необычная локация

В Украине появится новая локация для фотоотхоты на редких диких зверей и краснокнижных птиц. Увидеть вблизи и сфотографировать десятки видов редких животных можно в охотничьем хозяйстве на Черниговщине.

В хозяйстве "Моровское" в Козелецком районе, где животных разводят с целью фотоотхоты, планируют открыть экологические и туристические маршруты.

"В таком "заповеднике" диких животных за все годы его существования не прозвучало ни одного выстрела, а "охотиться" можно только с помощью фотокамер", - говорится в сообщении местного управления лесного хозяйства.

Фото: В угодьях ни разу не стреляли (Николай Тищенко/Черниговское ОУЛОХ)

Куда поехать на природу зимой

Угодья хозяйства находятся неподалеку от села Моровск – доехать можно по асфальтированной дороге. Рядом течет река Десна – и это создает отличные условия для проживания многих видов "краснокнижных" птиц – черного аиста и орлана белохвостого. Территория хозяйства раскинулась на площади 160 гектаров – она охватывает как лесной массив, так и заливные луга.

Здесь свободно бегают лошади Пржевальского, муфлоны, европейские олени, косули и лани. Можно увидеть также других копытных – лосей, диких кабанов, горных коз и лам, а также африканских буйволов, шотландские коровы и быки.

Фото: Редких животных можно увидеть в Черниговских лесах (Николай Тищенко/Черниговское ОУЛОХ)

Что говорят путешественники

На территории "Моровского" планируют открыть в 2021 году экологические и туристические маршруты.

Местные журналисты даже назвали территорию угодий "заповедником". Но на самом деле такой статус определяется Министерством защиты окружающей среды и природных ресурсов (Минприроды), отмечает путешественник и основатель клуба "Добре поїхали" Ярослав Козак.

"Если быть точным, то территория с заповедным статусом начинается за границами вольера – это самый большой в Украине региональный ландшафтный парк "Межреченский". Но природа границ не различает – на территории хозяйства есть интересные ландшафты с болотами и животные в них хорошо вписываются", - рассказывает он в комментарии РБК-Украина.

По его словам, он передал свои рекомендации руководству "Моровского", как сделать угодья популярными у туристов.

"Место пока только раскручивается – нужны хорошие гиды, планирование маршрута. Важно создать условия для фотографов, чтобы они могли незаметно приближаться и фотографировать зверей", - добавляет он.

Фото: Редкие животные хорошо вписались в ландшафт (Николай Тищенко/Черниговское ОУЛОХ)

Где еще можно понаблюдать за животными в Украине

На юге Черниговской области действует парк "Беремицкое" - природоохранный объект, который был создан в 2017 году. На территории природного парка есть заповедная часть, огражденная сеткой, участок пастбища, и леса, крутые склоны.

"Для маленьких детей там создана зооферма с самыми маленькими животными со всего континента – самые маленькие кони, самые маленькие коровы. Также стоит посетить Музей диких котов с рысями", - говорит Козак.

Ранее в парк завезли польских тарпаноподобных лошадок, потом - косуль, ланей, муфлонов, туров, сайгаков, азиатских коней куланов.

По территории парка машинами туристов не возят: ради фотографий им приходится ходить пешком.

Также в Украине немало мест для фотосафари в других регионах. В заповеднике "Аскания Нова" в Херсонской области есть возможность сфотографировать много разных животных: олени и экзотические копытные, привезенные из Азии и Африки.

Множество оленей можно сфотографировать на острове Бирючьем, а на острове Джарылгач полюбоваться на муфлонов. В дельту Дуная отправляются к пеликанам и другим редким птицам.

Напомним, ранее мы писали про лучшие локации Украины, поразившие путешественников в 2020 году.

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