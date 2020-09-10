Не тільки Асканія-Нова: кращі локації для фотосафарі в Україні

Фото: Рідкісні птахи (pixabay.com)

Де можна отримати яскраві кадри рідкісних тварин і птахів

Сучасні туристи часто дивляться на світ через фотооб'єктив, а багато хто витрачає чимало годин у пошуках ідеального знімка. А найкращий спосіб отримати ексклюзивні кадри – відправитися на фотосафарі. Засновник клубу "Добре поїхали" Ярослав Козак розповів РБК-Україна про найцікавіші місця для фотографування диких тварин.

"Зараз у багатьох людей така психологія: у подорожі не тільки побачити щось, але отримати класне фото. Це допоможе оживити враження від побаченого і знову пережити ті незабутні емоції", - каже Ярослав Козак.

Сафарі – це полювання на диких тварин в умовах, де їх гарантовано можна зустріти. Але ми поговоримо про фото-сафарі – "полювання", під час якого тварини залишаються у звичному для них природному середовищі, а мандрівники отримують яскраві враження і знімки на пам'ять, каже він.

У "Асканії " завелися ослики-вимагачі

В заповіднику "Асканія Нова" в Херсонській області є можливість сфотографувати багато різних тварин, розповідає гід. Це і звичайні олені, і екзотичні копитні, привезені з Азії та Африки, які пасуться в українському степу.

"На цьому фотосафарі ми бачимо і звірів, і птахів, і частину дендропарку з курганом, на якому росте ковила - "фішка" Асканії у травні під час цвітіння. Якщо приїхали в Асканію, обов'язково подивіться зоопарк і дендропарк, в який проведено полив серед степу", - радить він.

Фото: Тварини в заповіднику в Асканії (dobre.club)

Варто їхати в заповідник, забронювавши екскурсію заздалегідь. Інакше великі шанси просто не потрапити на територію.

"Туристів везуть на машинах заповідника чотири рази в день по заданому маршруту, який розроблений так, щоб був мінімальний вплив на природу: не налякати тварин і не витоптати степ. Маршрути двогодинні, із зупинками, щоб сфотографувати", - уточнює він.

Деякі тварини на території заповідника наближаються, і це безпечно. Але розповідали про випадок, коли буйвол одним ударом рогів перевернув машину.

"Фотографії в цих місцях виходять дуже красиві, але варто враховувати, що площа там – 24 квадратних кілометра. Тварини ходять в різних місцях, а маршрут у машин - один. Тому ніхто не дасть гарантію, що ви проїдете повз бізонів або зебр. Ви їх точно побачите, але не обов'язково близько", - додає він.

Ярослав Козак завжди рекомендує в цю подорож брати з собою біноклі або хорошу фототехніку.

"Для селфі там є спеціально навчене стадо віслюків-вимагачів, які будуть випрошувати їжу. Можуть близько підійти коні Пржевальського, які привезені з інших зоопарків. Ті, які народилися в степу, близько не підходять. Антилопи канни підходили, дибали носиком в лікоть, випрошували поїсти. З ними гарні фотосесії виходили", - згадує він.

Фото: Коні Пржевальського у заповіднику в Асканії (dobre.club)

В Асканію можна приїжджати і в середині осені, поки погода дозволяє. Не будуть возити по території у посуху та в дощ.

Парк "Беремицьке" - дикі коти і муфлони

Парк "Беремицьке" - природоохоронний об'єкт на півдні Чернігівської області, який був створений в 2017 році та вже став популярним серед туристів.

"Це сучасний туристичний об'єкт, де дуже гарно все продумано для прийому гостей. Наприклад, на території 5 туалетів з підігрівом підлоги взимку. Для маленьких дітей там створена зооферма з снайменшими тваринами з усього континенту – найменші коні, найменші корови. Також варто відвідати Музей диких котів з рисями", - каже Козак.

Фото: У Музеї котів у парку Беремицьке (dobre.club)

На території природного парку є заповідна частина, огороджена сіткою, щоб не пройшли браконьєри. Там є ділянка пасовища і лісу, і круті схили.

"Тваринам є де розгулятися. Спочатку завезли польських тарпаноподібних коників, потім козуль, ланей, муфлонів, турів, сайгаків, азіатських коней куланів. Зараз чекають на появу зубрів", - розповідає знавець.

По території парку машинами туристів не возять: заради фотографій їм доводиться ходити пішки. Але стежки добре обладнані, промарковані. Якщо йти разом з гідом, він допоможе знайти стада копитних, зв'язуючись з колегами по рації.

"Якщо хочете зробити красиві фотографії, потрібно приїхати раніше або виділити цілий день, трохи посидіти в засідці. Муфлони і сайгаки боязкі, вони не будуть позувати. Фотографувати тварин в Беремицькому іноді краще взимку – без листя територія краще проглядається", - уточнює він.

"Фішка" парку - напівручний лось, який підходить до людей і охоче фотографується.

Фото: Дикі тварини в парку Беремицьке (dobre.club)

Бірючий – острів тисячі оленів

Бірючий острів знаходиться в Азовському морі біля Арабатської стрілки. Його територія довгий час була закрита для туристів та екскурсій. Зараз працівники парку обладнали маршрут, по якому машиною катають туристів.

"Є два типи екскурсій на Бірючому острові – приватні підприємці привозять туристів на катері, в потім їх возять на відкритій машині по заданому маршруту подивитися на копитних, які там живуть. Інший варіант – приїхати через Кирилівку і Федотову косу своїми машинами і їздити по острову в супроводі працівників парку", - уточнює гід.

На острові живуть завезені види копитних: тисячі оленів, кулани.

"Зараз, правда, є проблема з шакалами, які вибивають молодняк навесні. Їх не завозили, ймовірно, перейшли по суші або льоду", - розповідає він.

Також багато перелітних птахів – на прилеглих територіях перетинаються їхні магістральні шляхи на південь.

"Для фотографів там ідеальні умови. Птахи затримуються на кілька тижнів для відпочинку і харчування. Також можна побачити безліч місцевих птахів", - хвалить фотолокацию Ярослав Козак.

Фото: Муфлони живуть на островах Джарилгач і Бірючому (pixabay.com)

Джарилгач – побачити муфлонів

Джарилгацький національний природний парк на однойменному острові знаходиться неподалік від міста Скадовськ в Азовському морі.

"Острів став настільки популярним і "розкрученим", що в цьому році яблуку ніде було впасти. Природою він дуже схожий на Бірючий острів – є дуже багато шансів побачити тварин поблизу, тому що вони звикли до присутності людей на пляжах і в наметах. Олені і лані підходили в 5-6 ранку на відстань 300-400 метрів до місць ночівлі людей", - розповідає експерт.

Національний парк намагається регулювати потік туристів, і на острові є заповідні місця, куди не можна заходити. Решта території доступна і дозволи не потрібні. На березі приватні підприємці здають тимчасове житло – наметові табори або очеретяні бунгало, тому що капітальне будівництво заборонене.

"На острові проводять екскурсії на машинах, і можна побачити тварин. Ми бачили муфлонів – їх там зустрічають частіше, ніж на Бірючому острові. Є також олені, лані, дикі свині, багато зайців, а вночі єнотовидні собаки випрошують їжу. Також величезна кількість птахів", - перераховує тварин він.

Мандрівник зазначає, що територія острова Джарилгач дуже красива, але туризм там пора обмежити – він стає варварським, люди влаштовують дискотеки і гулянки.

Дельта Дунаю: не тільки пелікани

Основна туристична фішка Дунайської дельти – пелікани, каже Ярослав Козак. А справжніх фахівців цікавлять також і орлани білохвості, і гуси, і качки.

Фото: Пелікани – основна туристична фішка Дунайської дельти (dobre.club)

"Були туристи, які за два дні нарахували 42 види птахів, деякі з них вони бачили вперше в житті. Такі знахідки дуже важливі для знавців.

За його словами, 90% туристів бачать тільки Дунайську дельту і нульовий кілометр. Їх возять у Вилковому та околицях. А в дельті потрібно пожити кілька днів, відчути атмосферу, злитися з природою.

"Є екскурсії, які називаються "Шлях до птахів". Туди краще їхати маленьким катером на три людини уздовж піщаних кос, де гніздяться колонії чапель, білохвостих орланів. Виходити на берег там не можна", - уточнює знавець.

Гід радить відвідати острів Єрмаків – там є величезні заплави з безліччю птахів, і пеліканів у тому числі.

"На території острова облаштовують парк, який збирається відновлювати популяцію буйволів. До цього там жили здичавілі коні й бики. Острів дуже великий і на нього можна зійти для екскурсії і фотографування, причаливши до одного з причалів", - підсумовує гід.

Фото: На Єрмаковому острові живуть здичавілі коні (dobre.club)

В Україні існує безліч інших місць, де в об'єктив потрапляють рідкісні звірі. Але гарантувати їх появу в кадрі за маршрутом поїздки не візьметься жоден фахівець, каже Ярослав Козак.

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