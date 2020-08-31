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Збираєтеся у відпустку до Єгипту: українцям пояснили важливі деталі

Понеділок 31 серпня 2020 13:01
Збираєтеся у відпустку до Єгипту: українцям пояснили важливі деталі
Фото: Відпочинок в Єгипті (pixabay.com)
Автор: Катерина Гончарова

Здати тест на коронавірус можна й у аеропортах країни

З 1 вересня українців, які їдуть на відпочинок до Єгипту, чекає обов'язкова умова в'їзду в країну – тестування на COVID-19. Його потрібно зробити в Україні не раніше ніж за 72 години до вильоту на відпочинок до країни.

До речі, на сьогодні Єгипет поряд з Туреччиною, Болгарією, Грузією та іншими країнами знаходиться у "зеленій" зоні для українців – після прибуття з країни в Україну не потрібно робити тест на коронавірус або проходити самоізоляцію.

Не змогли зробити тест перед вильотом: як вчинити

Хоча туристам і потрібно пред'являти результати тесту на коронавірус при в'їзді до Єгипту, є й альтернативний варіант проходження цієї процедури, повідомляє виданню Turprofi представник TEZ TOUR Олександр Новіковський.

За словами експерта, всі туристи у віці від 6 років, які прибувають в країну, повинні будуть надати негативний результат тесту на COVID-19. Але у тих, хто з якихось причин не зміг або не встиг пройти тестування в Україні, у туриста буде можливість зробити це в аеропорту Єгипту. Наприклад, така можливість вже надається в Хургаді й Шарм-ель-Шейху.

Ціна за такий тест в аеропорту становить 30 доларів. Це дешевше, ніж пропонує більшість профільних лабораторій України, зазначає Новіковський.

Збираєтеся у відпустку до Єгипту: українцям пояснили важливі деталіФото: До Єгипту туристів пускають, але вимагають результати тесту на коронавірус (pixabay.com)

Кому підходить така послуга?

Такий варіант прекрасно підходить для тих, хто купує гарячі тури в останній момент, звертає увагу Олександр Новіковський. Чекати результатів такого тесту туристи зможуть вже на території готелю, в якому вони оселилися. У випадку одержання позитивного результату, але відсутності показань до госпіталізації, туристів помістять на обсервацію в готелі.

Також представник компанії "Tez Tour" додав, що результати тестів, зроблених в Україні, можна пред'являти в Єгипті й в електронному вигляді. Але при цьому туристу треба взяти з собою в поїздку роздруківку результатів і в паперовому вигляді.

Якщо на електронній версії результату тесту є печатка лабораторії, то ставити таку ж печатку на роздруківці необов'язково: паперова копія може бути й чорно-білою.

Нагадаємо, раніше ми писали, де українським туристам можна відпочити на Балканах в оксамитовий сезон.

Також повідомлялося, що у Туреччині вперше за період карантину відновили популярну послугу.

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