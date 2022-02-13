Великий прогрес. Після зняття обмежень в Європі різко зростає число подорожей

У першій половині лютого повітряний рух в Європі показав зростання кількості рейсів, а в січні 2022 року перельотів в зоні ЄС було набагато менше.

Про це повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на SchengenVisaInfo.com.

Дані Євроконтролю показують, з 9 січня по 8 лютого авіатрафік "послідовно збільшувався щотижня".

Так, 8 лютого на континенті було зареєстровано 16 435 рейсів на добу. Такі цифри показують, що кількість рейсів в цей день досягла 67,5% від рівня, зареєстрованого за той же період 2019 року, йдеться в повідомленні.

"Після дуже негативного січня трафік в лютому стабільно зростає щотижня. Зараз ми знаходимося на рівні 67,5% від рівня 2019 року", - написав у своєму Twitter-акаунті гендиректор Євроконтролю Імонн Бреннан, коментуючи позитивний розвиток подій.

При цьому найменшу кількість рейсів на день було зареєстровано 25 січня, коли авіакомпанії виконали в цілому 13 772 рейси.

Проте пізніше трафік знову почав зростати, а кількість рейсів в лютому збільшилася. З 9 січня найбільшу кількість рейсів на добу було зареєстровано 4 лютого — 19 524 рейси (65,5% від періоду до пандемії).

У звіті пишуть, що деякі оператори зафіксували збільшення кількості рейсів через менш суворі правила COVID-19 у ЄС/Шенгенській зоні.

У яких авіакомпаній виявилося найбільше рейсів

З усіх авіакомпаній найбільшу позитивну динаміку показала Ryanair. Авіакомпанія реєструвала 1914 рейсів на день (+57% за два тижні).

EasyJet зафіксувала зростання на 49% за двотижневий період, здійснивши 700 рейсів.

"Трафік починає знову зростати. Зокрема, у Ryanair — 1914 рейсів на день, +57% за два тижні й усього на 1% нижче, ніж у 2019 році, і EasyJet (700 рейсів +49% за 2 тижні)", — додав Бреннан.

За даними Євростату, найбільш завантаженими по рейсах країнами в перший тиждень лютого стали:

Велика Британія (2786 рейсів на день);

Іспанія (2708 рейсів на день);

Німеччина (2807 рейсів на день).

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