Обличчя замість паспорта і рейси без затримок. Які технології з'явилися в аеропортах під час пандемії

Програми для "автоматизації" контролю вже тестують в Ізраїлі та США

Час, проведений в аеропорту під час очікування рейсу, що затримується – не найприємніші моменти подорожі. При цьому затримки часу посадки трапляються практично в усіх авіакомпаній світу.

В цей час пасажири сидять як на голках, звіряючись з табло і намагаючись не пропустити інформацію про початок посадки і номер воріт, до яких ще потрібно дійти.

Але в найближчому майбутньому проблема очікування і довгого проходження процедур в аеропортах може бути вирішена. Під час пандемії розробили нові технології для аеропортів, щоб прискорити проходження всіх процедур - як для авіакомпаній, так і для пасажирів, повідомляє BBC.

Які інновації чекають туристів під час авіаперельотів і які негативні моменти будуть пов'язані з новими технологіями – в матеріалі TRAVEL РБК-Україна.

Від погоди до багажу. Чому найчастіше затримуються рейси

Затримки рейсів залишаються спільною проблемою в Європі та Америці. За офіційною статистикою, у Великобританії тільки в другому кварталі минулого року були затримані 11% рейсів року, тоді як в США таких було всього 16% за весь 2021 рік.

Фото: Затримки рейсів і тривалі пересадки - проблеми аеропортів (unsplash.com/daniel-lim)

Затримки часто викликані кількома причинами, але вони можуть включати:

запізнення наземних бригад із дозаправкою літаків;

труднощі аеропорту з пропуском великої кількості пасажирів;

необхідність почекати пілотів;

негода;

Однією зі стратегій вирішення проблеми є використання технологій моніторингу, щоб допомогти аеропортам і авіакомпаніям працювати більш ефективно.

Ізраїльський стартап "IntellAct" - один із таких проектів. У компанії пояснюють, що велика частина затримок вильоту знаходяться під контролем авіакомпаній, і багато з них пов'язані з технічним обслуговуванням - чищенням, дозаправкою, поповненням запасів літака або вивантаженням і завантаженням багажу.

Як спеціальні програми можуть прискорити посадку і виліт

Система штучного інтелекту IntelAct може автоматично виявляти затримки в перерахованих технічних послугах, використовуючи існуючі камери безпеки і спостереження операторів аеропортів і авіакомпаній.

Потім проблема буде повідомлятися персоналу - програма запропонує план її усунення в режимі реального часу. Наприклад, якщо бензовоз запізнюється, програма може виявити це і порекомендувати "паралельну посадку". Там пасажири зможуть зайти на борт, поки літак буде заправлятися паливом - для цього буде потрібна присутність пожежної машини як запобіжного заходу.

Фото: Штучний інтелект допоможе оптимізувати технічне обслуговування літаків (unsplash.com/lei-jiang)

"Ідея прийшла мені в голову, коли я відвідував європейський аеропорт, який був зацікавлений у збільшенні кількості рейсів. Коли я запитав операційного директора, що потрібно зробити, щоб збільшити кількість рейсів, він відповів, якщо аеропорт зможе запропонувати більш короткий час стикування, це залучить міжнародні авіакомпанії",- розповів виконавчий директор IntellAact Уді Сегалл.

За його словами, скорочення часу стикування залежить в першу чергу від ефективного управління процесами обслуговування. Так з'явилася ідея стартапу для моніторингу технічних послуг.

За заявою компанії, система в даний час проходить оцінку в ряді аеропортів Європи, Азії та Близького Сходу. А попередні випробування ізраїльським перевізником El Al в аеропорту Бен-Гуріон показали, що програма може скоротити час обслуговування на 15%.

"Такі системи викликають занепокоєння"

Ідея контролювати підготовку літаків до рейсу викликають неоднозначні оцінки. Крім ефективності для авіакомпаній і аеропортів, такі високотехнологічні системи моніторингу персоналу в аеропортах викликають стурбованість у фахівців.

"Спостереження за тим, як часто співробітники беруть перерви, як швидко вони працюють, і спонукання їх працювати якомога швидше - це стрес і нелюдяність", - вважає професор Сандра Вахтер, старший науковий співробітник в галузі штучного інтелекту в Оксфордському університеті.

На її думку, стресове робоче середовище з більшою ймовірністю призведе до помилок, недоглядів або нещасних випадків. І це особливо проблематично в повітряному сполученні, де ставки такі високі.

Фото: "Посилений контроль зашкодить роботі персоналу" (unsplash.com/calle-macarone)

Нові технології для аеропортів з'явилися завдяки пандемії

Тим часом, пандемія "просунула нас приблизно на три роки вперед з точки зору нових технологій" для скорочення часу стикування в аеропортах, вважає туристичний експерт Пол Чарльз.

Він зазначає, що багатьом стало зручніше користуватися мобільними телефонами не тільки для квитків, але і для відображення особистої інформації.

"Авіакомпанії покладаються на більшу кількість додатків для відображення інформації, наприклад, від якого виходу вилітає ваш рейс. Також уряди, які вимагають підтвердження статусу вакцинації, прискорили прийняття цифрових сертифікатів на смартфонах", - сказав Чарльз.

На його думку, користувачі стали менше побоюватися пред'являти такі документи в електронному вигляді з їх особистими даними, ніж до пандемії.

Він прогнозує, що це прискорить використання мобільних телефонів замість паперових документів.

"Паперова робота зникне, і наші смартфони в кінцевому підсумку стануть нашими паспортами. Цифрові сертифікати будуть завантажуватися в телефон, а розумні камери будуть "зчитувати" телефон, коли ви проходите повз", - описав експерт можливі технології.

Фото: "Електронні ворота" в аеропорту Неаполя (futuretravelexperience.com)

Тільки сканер і обличчя: які технології вже тестують

Американська авіакомпанія Delta з минулого року тестує схему в міжнародних аеропортах Детройта і Атланти, згідно з якою обличчя пасажира є його "паспортом".

Така послуга відкрита для учасників програми лояльності, які також підписалися на схему попередньої перевірки управління транспортної безпеки США (TSA).

Туристам досить подивитися на екран при реєстрації, здати багаж, пройти огляд - і можна сідати в літак. Програма зіставить обличчя з фотографією і паспортними даними, що зберігаються у файлі TSA.

При цьому пасажирам не потрібно виймати або сканувати свій фізичний паспорт. Це більш досконала система розпізнавання облич, ніж ті, які вже використовують на паспортному контролі в аеропортах, коли потрібне сканування фізичного паспорта, щоб система могла зіставити обличчя з фотографією.

Фото: У більшості аеропортів особу звіряють за документами "на руках" (РБК-Україна/Віталій Носач)

Пробна версія "цифрової ідентифікації" компанії Delta триватиме до літа. Ця технологія була розроблена технологічною фірмою Pangiam з Вірджинії, яка заявляє, що її мета - забезпечити "легке пересування пасажирів від бордюру до виходу на посадку".

Віце-президент Delta Байрон Меррітт каже, що компанія хоче зробити безпеку та реєстрацію під час подорожей "безперешкодним" досвідом.

"Інновації, такі як цифрова ідентифікація, впроваджуються з метою перетворити подорож на пригоду, яку наші клієнти дійсно чекають з нетерпінням", - зазначив він.

Тим не менш, професор Сандра Вахтер вважає, що така технологія піднімає питання конфіденційності.

"Алгоритм швидко звіряє ваш паспорт з базою даних. Але наявність бази даних з дуже детальною інформацією, включаючи біометричні дані, створює ризики. Для чого їх використовують, хто має доступ до цих даних і чи будуть вони передані третім особам", - задається експерт питаннями захисту персональних даних.

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