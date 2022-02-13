Большой прогресс. После снятия ограничений в Европе резко растет число путешествий

Евроконтроль констатирует положительную динамику в воздушном движении по ЕС в феврале
В первой половине февраля воздушное движение в Европе показало рост количества рейсов, а в январе 2022 года перелетов в зоне ЕС было намного меньше.
Об этом сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на SchengenVisaInfo.com.
Данные Евроконтроля показывают, с 9 января по 8 февраля авиатрафик "последовательно увеличивался каждую неделю".
Так, 8 февраля на континенте было зарегистрировано 16 435 рейсов в сутки. Такие цифры показывают, что количество рейсов в этот день достигло 67,5% от уровня, зарегистрированного за тот же период 2019 года, говорится в сообщении.
"После очень негативного января трафик в феврале стабильно растет каждую неделю. Сейчас мы находимся на уровне 67,5% от уровня 2019 года", — написал в своем Twitter-аккаунте гендиректор Евроконтроля Имонн Бреннан, комментируя позитивное развитие событий.
При этом наименьшее количество рейсов в день было зарегистрировано 25 января, когда авиакомпании выполнили в общей сложности 13 772 рейса.
Тем не менее позднее трафик снова начал расти, а количество рейсов в феврале увеличилось. С 9 января наибольшее количество рейсов в сутки было зарегистрировано 4 февраля — 19 524 рейса (65,5% от периода до пандемии).
В отчете пишут, что некоторые операторы зафиксировали увеличение количества рейсов из-за менее строгих правил COVID-19 в ЕС/Шенгенской зоне.
Из всех авиакомпаний наибольшую положительную динамику показала Ryanair. Авиакомпания регистрировала 1914 рейсов в день (+57% за две недели).
EasyJet зафиксировала рост на 49% за двухнедельный период, совершив 700 рейсов.
"Трафик начинает снова расти. В частности, у Ryanair — 1914 рейсов в день, +57% за две недели и всего на 1% ниже, чем в 2019 году, и easyJet (700 рейсов +49% за 2 недели)", — добавил Бреннан.
По данным Евростата, самыми загруженными по рейсам странами в первую неделю февраля стали:
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