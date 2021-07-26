Все більше країн ЄС відкривається для українців: куди можна їхати вже сьогодні

Які держави значно спростили правила в'їзду в кінці липня

Країни Європейського Союзу e другій половині липня одна за однією стали відкриватися для українських туристів. Таким чином, довгоочікуваний вікенд або відпустку в одній з європейських країн стає цілком реальним. Так, з понеділка, 26 липня, для українців відкрилися Португалія, Фінляндія та Швеція. Раніше про таке ж рішення заявили у Франції, а з 27 липня українцям стануть доступні поїздки й в Іспанію.

Раніше цього літа європейські країни стали відкриватися найчастіше суто тільки для вакцинованих туристів: в більшості випадків потрібно пред'явити на кордоні або при посадці на рейс свідоцтво про повну вакцинацію від COVID. Але зараз низка держав вже дозволили в'їзд українцям навіть без попередньої здачі ПЛР-тестів.

Сьогодні правила в'їзду все ж різняться від країни до країни, тому в кожному конкретному випадку при плануванні поїздки необхідно обов'язково уточнювати умови в'їзду у консульстві, говорив раніше у коментарі РБК-Україна заступник генерального директора туристичної компанії "TEZ TOUR" Олександр Новіковський.

На його думку, масові тури в країни ЄС суто "під вакцинованих туристів" навряд чи хтось буде робити. Втім, правила в'їзду стають все простішими. Він висловив припущення, що все більше країн будуть відкриватися для українців не тільки на умовах вакцинації, а й на основі ПЛР-тестів, а то і зовсім без них.

В які країни Європейського Союзу можна їхати вже сьогодні, і які умови в'їзду висувають для українців - у матеріалі РБК-Україна.

Фото: Які країни ЄС відкриті для українців станом на 26 липня? (інфографіка РБК-Україна)

Португалія

Поїздки до Португалії стали доступні українцям з понеділка, 26 липня. Для в'їзду необхідний один з наступних документів: довідка з негативним результатом ПЛР-тесту на COVID (сам тест треба зробити не більше ніж за 72 години до в'їзду; довідка про результати швидкого тесту на антитіла до COVID-19 (TRAg), (його треба зробити в період не більше ніж за 48 годин до в'їзду); також можна пред'явити COVID-сертифікат, який був виданий і який діє в одній з країн ЄС.

До слова, ще до офіційного відкриття континентальної Португалії в українців з'явилася можливість відпочити на Мадейрі - португальському острові на захід від Африки в Атлантичному океані. Прямі рейси на Мадейру запустили з Києва з 12 липня. Раніше ми писали, як можна дістатися туди з України, що подивитися на острові й скільки коштують тури на Мадейру з вильотом з Києва.

Іспанія

Іспанія вже відкрила кордони для туристів практично з усіх країн світу ще 7 червня. Однак на той момент правила в'їзду залишалися досить суворими. В країну могли їхати мандрівники, які пройшли повний курс вакцинації від COVID лише деякими препаратами.

Фото: Вулиці курортного міста Малага, Іспанія (unsplash.com/jonas-hoss)

Але подорожі до Іспанії з України стануть більш доступними для українців вже з вівторка, 27 липня. З цього моменту для в'їзду в країну буде потрібно негативний результат ПЛР-тесту (його необхідно зробити за 72 години до перетину кордону). Також приймаються тести на антиген (зроблені за 48 годин). Замість цього підійде також сертифікат про повний курс вакцинації або про перенесене раніше захворювання.

Швеція

Можливість подорожувати до Швеції з "несуттєвих причин", до яких відноситься й туризм, з'явилася в українців з 26 липня.

При цьому залишається в силі вимога - пред'явити на кордоні довідку про негативний ПЛР-тест на COVID. Також замість цього можна пред'являти сертифікат про вакцинацію.

Фінляндія

Ця країна, як і кілька інших держав ЄС, відкрилися для мандрівників з України 26 липня. Перш за все, дозволено в'їзд тим, хто пройшов повний курс вакцинації наступними препаратами: Comirnaty (Prizer-BionTech), Spikevax (Moderna), Vaxzevria (AstaZeneca), Janssen (Johnson&Johnson), BIBP/Sinopharm, Covishield, CoronaVac.

Також до Фінляндії можливий в'їзд і для тих, хто ще не пройшов вакцинацію. Таким потрібно їхати з негативним ПЛР-тестом на COVID або підтвердженням, що турист перехворів. Але така умова можливо тільки при наявності поважної причини для поїздки.

Німеччина

Країна відкрила кордони для українських туристів, починаючи з 18 липня.

Фото: Берлін, Німеччина (unsplash.com/flo-karr-nphovVuT9OE)

Однак для тих, хто їде в країну, в силі залишається вимога мати при собі один з наступних документів: негативний результат ПЛР-тесту на коронавірус, довідку про повний курс вакцинації однією з вакцин, затверджених в ЄС; для тих, хто одужав від коронавірусної інфекції є вимога - позитивний результат ПЛР-тесту, який зроблений мінімум за 28 днів і максимум за 6 місяців до в'їзду в країну.

Франція

Франція внесла Україну до списку держав так званої "зеленої" зони. Це означає, що без будь-яких обмежень в країну можуть їхати українці, вакциновані такими препаратами: Pfizer/Comirnaty, Moderna, AstraZeneca/Vaxzevria/Covishield і Jansen/Johnson&Johnson.

Також на кордоні треба буде окремо заповнити документ про відсутність симптомів COVID-19 та/або про відсутність контактів з особами, які захворіли на коронавірусну інфекцію.

Фото: Ліон, Франція (unsplash.com/george-kourounis)

Втім, можливий в'їзд і тим, хто не пройшов вакцинацію. Для цього потрібен негативний результат ПЛР-тесту, зроблений не раніше 72 годин до в'їзду. Також приймають тести на антитіла (їх треба здавати за 24 години до перетину кордону).

Словенія

Згідно з актуальними даними, до цієї країни дозволяється в'їзд за умови надання негативного тесту на COVID-19 методом ПЛР (за 72 години до перетину кордону) або негативного експрес-тесту на визначення антигену до SARS-CoV-2 (за 48 годин до перетину кордону), або сертифікат про щеплення проти COVID-19.

Фото: Краньска Гора, Словенія (unsplash.com/dimitry-anikin)

Нідерланди

"Країна відкрилася для українців з 22 липня згідно з рекомендацією Ради ЄС", - заявляв раніше глава українського МЗС Дмитро Кулеба.

Зазначимо, за даними інтерактивної карти МЗС, для власників біометричних паспортів в'їзд в країну дозволяється "для всіх цілей подорожей без обмежень і без сертифікатів про COVID-вакцинацію".

Естонія

Це ще одна країна ЄС, куди сьогодні українці можуть їхати взагалі без будь-яких обмежень. Згідно з рішенням уряду Естонії, а також відповідно до списку третіх країн (до якого входить і Україна), до країни можна в'їжджати з будь-якою метою в період з 26 липня по 1 серпня 2021 року без будь-яких спеціальних документів (ПЛР-тестів і довідок про вакцинацію).

Бельгія, Данія, Литва, Латвія

Для подорожі до Бельгії потрібно довідка про негативний тест на коронавірус, або довідка про вакцинацію (з моменту введення другої дози вакцини має пройти не менше 14 днів), або - сертифікат про одужання від COVID.

Крім того, досить лояльні умови визначені й для в'їзду в Данію: там вимагають лише довідку про негативний ПЛР-тест на COVID. Латвія також відкрилася для українських туристів. На в'їзді потрібен ПЛР-тест (за 72 години), або тест на антиген (за 48 годин до перетину кордону). Також замість тестів підійде документ, виданий в ЄС, Швейцарії або Великій Британії, який підтверджує повний курс вакцинації препаратами, затвердженими в ЄС.

Фото: Бельгія також відкрита для мандрівників з України (unsplash.com/getinspo-co-bibhash)

Що стосується правил в'їзду до Литви, то сьогодні туди також можна в'їхати з довідкою про вакцинацію або з негативним результатом ПЛР-тестом (за 72 години) або тестом на антиген (за 48 годин). Але треба звернути увагу на те, що в разі в'їзду з тестами мандрівник зобов'язаний пройти обов'язковий карантин. Звільнитися від карантину можна тільки на 7 день, зробивши тест на коронавірус. Або - залишатися на самоізоляції своїм коштом загалом 10 діб.

Греція, Хорватія, Кіпр

Додамо, ряд курортних європейських країн, орієнтованих на пляжний відпочинок, стали заявляти про відкриття для туристів ще на старті сезону. Це відбувалося до того, як ЄС вніс Україну до переліку країн, для яких рекомендовано відкрити кордони.

Зокрема, перед початком курортного сезону в'їзд нашим туристам дозволила Греція. На в'їзді в країну вимагають пред'явити ПЛР-тести, тест на антитіла або сертифікат про повний курс вакцинації. Схожі умови в'їзду діють і на Кіпрі - негативний ПЛР-тест або довідка про вакцинацію. Але там також треба зробити ще один тест на COVID в аеропорту своїм коштом. Вартість такого тесту становить близько 30 євро.

Хорватія сьогодні дозволяє в'їзд тим, хто пред'явить на кордоні ПЛР-тест (зроблений за 72 години) до в'їзду, тест на антиген (зданий протягом 48 годин), довідку про одужання від коронавірусної інфекції або довідку про повний курс вакцинації.

Фото: Спліт, Хорватія (unsplash.com/archana-reddy)

Зазначимо, напередодні ЄС рекомендував відкрити кордони для українців. Ми писали, чи можуть тепер українці можуть вільно подорожувати до Європи.

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