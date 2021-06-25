Тільки паспорт і тест: українці полетять на тропічний острів за доступною ціною

На Майдеру запускають прямі рейси з України

Екзотична відпустка влітку на європейському острові серед океану тепер стала реальністю для українських туристів. З 12 липня на острів Мадейра можна буде долетіти за 6 годин прямим рейсом з України.

Туристичні компанії вже другий день пропонують тури на португальський острів на захід від Африки. Відпочити обійдеться ненабагато дорожче, ніж у Греції або Чорногорії. Крім того, умови в'їзду – максимально прості.

Чим цікавий відпочинок на Мадейрі і як туристам потрапити в тропічну локацію – в матеріалі.

М'який клімат і казкова природа

Незважаючи на те, що острів Мадейра знаходиться на широті Марокко (на відстані 545 км) в Атлантичному океані, клімат в цьому місці – ідеально м'який. Завдяки Гольфстріму там тепло цілий рік. Наприклад, в ці дні червня температура повітря там на 10 градусів нижча, ніж в Україні. У липні і серпні температура вдень зазвичай – до 24 градусів.

Фото: Мадейра - португальська територія в Атлантичному океані (колаж РБК-Україна)

Острів вже шість століть відноситься до Європи, і це позначилося на його культурі. Хоча природа настільки пишна, що у туристів можуть виникнути асоціації з Балі або Таїландом. Сприяють цьому і вулканічні скельні ландшафти.

"Мадейра неймовірна і підійде тим, хто їде сюди за краєвидами, красою природи. Пляжі тут облаштовані, але берегова лінія у вигляді скелі", - розповіла РБК-Україна директор туристичного агентства "Юла" Юлія Гуслиста.

До слова, ще років двісті тому Мадейру вважали вцілілою частиною Атлантиди. Зараз на острові налічується тисячі видів квітів, а символ території – квітка стреліція, яка нагадує райську птицю.

"Тут є ботанічні сади і вулканічні печери, заповідники з рідкісними тваринами, собори, монастирі і колоритні ринки. Це місце для тих, хто любить багато гуляти, а потім куштувати місцеві страви і вино. Місцеві жителі дуже гостинні", - зазначила турагент.

Фото: Квітка - символ острова (pixabay.com)

Чим зайнятися і які локації відвідати

Вважається, що одне тільки перебування на острові вже цілюще для здоров'я. На початку 19 століття сюди приїжджали лікуватися повітрям від астми, а зараз додалася і таласотерапія (оздоровлення морем).

Втім, активний відпочинок - це теж про Мадейру. Сюди їдуть серфінгісти і гольфісти з усього світу.

Але найбільше туристів зацікалять прогулянки серед тропічних рослин - наприклад, уздовж зрошувальних каналів облаштовані пішохідні маршрути.

Фото: Природа на Мадейрі (pixabay.com)

Мадейра - це острів для активних мандрівників, які готові орендувати авто і побачити безліч маленьких сіл, які тут як намальовані, а краєвиди такі, що дух захоплює, радить Юлія Гуслиста туристам. На сторінці в Instagram вона склала список локацій, які must see на відпочинку:

- собор Се;

- монастир святої Клари;

- Палац-фортеця Святого Лоренсо;

- колоритний ринок Лаврадорес;

- гора Кабо-Жирао;

- ботанічний сад;

- сад орхідей;

- вулканічні печери Сан-Вінсенте.

Перша пам'ятка острова, з якої зустрінуться туристи – унікальний аеропорт, злітно-посадкова смуга якого стоїть на свях в океані.

Фото: Туристам радять зануритися в місцеву атмосферу (pixabay.com)

Скільки коштує відпочинок

За словами Юлії Гуслістої, відпочити на Майдері вийде трохи дорожче, ніж у Греції, на острові Крит, наприклад.

"Готельна база є від 3 зірок до 5 зірок, на будь-який смак: від сніданків - до "все включено". Наприклад, тижневий відпочинок на двох в 3* готелі зі сніданками, авіаперельотом і ручною поклажею обійдеться від 1198 євро. 700 євро з людини за 11 ночей на Мадейрі - буде дорожче Чорногорії (наприклад, від 470 євро за 11 ночей з людини), і Греції - від 560 євро за 11 ночей 3* зі сніданками на Криті", - зазначає експерт.

Фото: Архітектура на острові (pixabay.com)

Вона впевнена: попит буде, тому що люди втомилися від обмежень на подорожі і готові платити за нові яскраві емоції. Крім того, заповнити 180 місць на одному рейсі на тиждень (літати буде авіакомпанія МАУ) не складе труднощів.

Вона наводить приклади вартості відпочинку для двох в готелях різних категорій в Фуншалі, де більш-менш зручно облаштовані пляжі і є маса пам'яток архітектури – на дати 12-19 липня.

- 3* зі сніданками - від 39000 грн, з "все включено" - 71170 грн;

- 4* зі сніданками - від 59170 грн, з "все включено" - 84430 грн;

- 5* зі сніданками - від 64970 грн, з "все включено" - 99000 грн.

Правила в'їзду на Мадейру

Екзотичний острів, хоч і відноситься до Європи і живе за законами Португалії, але для туристів ввели особливі правила. Поки в саму Португалію українцям без вагомих причин не можна, на Мадейру достаньо мати біометричний паспорт і негативний ПРЦ-тест, дійсний 72 години до поїздки. Якщо його не зробити в Україні - то можна пройти таке ж тестування після прильоту, причому безкоштовно.

Фото: Місто Фуншал на Мадейрі (pixabay.com)

А ось після відпустки після прильоту в Україну можливо доведеться робити ПЛР-тест або вирушатия на самоізоляцію. Таке рішення уряд України прийняв 23 червня для подорожувальників з Португалії і ще кількох країн у зв'язку з розповсюдженням нового штаму коронавірусу.

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