Все больше стран ЕС открывается для украинцев: куда можно ехать уже сегодня

Какие государства значительно упростили правила въезда в конце июля

Страны Европейского Союза во второй половине июля одна за одной стали открываться для украинских туристов. Таким образом, долгожданный уикенд или отпуск в одной из европейских стран становится вполне реальным. Так, с понедельника, 26 июля, для украинцев открылись Португалия, Финляндия и Швеция. Ранее о таком же решении заявили во Франции, а с 27 июля украинцам станут доступны поездки и в Испанию.

Ранее этим летом европейские страны стали открываться чаще всего сугубо только для вакцинированных туристов: в большинстве случаев требовалось предъявить на границе или при посадке на рейс свидетельство о полной вакцинации от COVID. Но сегодня ряд государств уже разрешили въезд украинцам даже без предварительной сдачи ПЦР-тестов.

Сегодня правила въезда все же разнятся от страны к стране, поэтому в каждом конкретном случае при планировании поездки необходимо обязательно уточнять условия въезда в консульстве, говорил ранее в комментарии РБК-Украина заместитель генерального директора туристической компании "TEZ TOUR" Александр Новиковский.

По его мнению, массовые туры в страны ЕС сугубо "под вакцинированных туристов" вряд ли кто-то будет делать. Впрочем, правила въезда становятся все более простыми. Он высказал предположение, что все больше стран будут открываться для украинцев не только на условиях вакцинации, но и на основе ПЦР-тестов, а то и вовсе без них.

В какие страны Европейского Союза можно ехать уже сегодня, и какие условия въезда выдвигают для украинцев - в материале РБК-Украина.

Фото: Какие страны ЕС открыты для украинцев по состоянию на 26 июля? (инфографика РБК-Украина)

Португалия

Поездки в Португалию стали доступны украинцам с понедельника, 26 июля. Для въезда необходим один из следующих документов: справка с отрицательным результатом ПЦР-теста на COVID (сам тест надо сделать не более чем за 72 часа до въезда; справка о результатах быстрого теста на антитела к COVID-19 (TRAg), (его надо сделать в период не более чем за 48 часов до въезда); также можно предъявить COVID-сертификат, который был выдан и который действует в одной из стран ЕС.

К слову, еще до официального открытия континентальной Португалии у украинцев появилась возможность отдохнуть на Мадейре - португальском острове на запад от Африки в Атлантическом океане. Прямые рейсы на Мадейру запустили из Киева с 12 июля. Ранее мы писали, как можно добраться туда из Украины, что посмотреть на острове и сколько стоят туры на Мадейру с вылетом из Киева.

Испания

Испания уже открыла границы для туристов практически из всех стран мира еще 7 июня. Однако на тот момент правила въезда оставались довольно строгими. В страну могли ехать путешественники, которые прошли полный курс вакцинации от COVID только некоторыми препаратами.

Фото: Улицы курортного города Малага, Испания (unsplash.com/jonas-hoss)

Но путешествия в Испанию из Украины станут более доступными для украинцев уже со вторника, 27 июля. С этого момента для въезда в страну потребуется негативный результат ПЦР-теста (его необходимо сделать за 72 часа до пересечения границы). Также принимаются тесты на антиген (сделанные за 48 часов). Вместо этого подойдет также сертификат о полном курсе вакцинации или перенесенном ранее заболевании COVID.

Швеция

Возможность путешествовать в Швецию по "несущественным причинам", к которым относится и туризм, появилась у украинцев с 26 июля.

При этом остается в силе требование - предъявить на границе справку об отрицательном ПЦР-тесте на COVID. Также вместо этого можно предъявлять сертификат о вакцинации.

Финляндия

Эта страна, как и несколько других государств ЕС, открылись для путешественников из Украины 26 июля. Прежде всего, разрешен въезд тем, кто прошел полный курс вакцинации следующими препаратами: Comirnaty (Prizer-BionTech), Spikevax (Moderna), Vaxzevria (AstaZeneca), Janssen (Johnson&Johnson), BIBP/Sinopharm, Covishield, CoronaVac.

Также в Финляндию возможен въезд и для тех, кто еще не прошел вакцинацию. Таким нужно ехать с отрицательным ПЦР-тестом на COVID или подтверждением, что турист переболел. Но такое условие возможно только при наличии уважительной причины для поездки.

Германия

Страна открыла границы для украинских туристов, начиная с 18 июля.

Фото: Берлин, Германия (unsplash.com/flo-karr-nphovVuT9OE)

Однако для тех, кто едет в страну, в силе остается требование иметь при себе один из следующих документов: отрицательный результат ПЦР-теста на коронавирус, справку о полном курсе вакцинации одной из вакцин, утвержденных в ЕС; для выздоровевших от коронавирусной инфекции есть требование - положительный результат ПЦР-теста, который сделан минимум за 28 дней и максимум за 6 месяцев до въезда в страну.

Франция

Франция внесла Украину в список государств так называемой "зеленой" зоны. Это означает, что без каких-либо ограничений в страну могут ехать украинцы, вакцинированные такими препаратами: Pfizer/Comirnaty, Moderna, AstraZeneca/Vaxzevria/Covishield и Jansen/Johnson & Johnson.

Также на границе надо будет отдельно заполнить документ об отсутствии симптомов COVID-19 и/или об отсутствии контактов с лицами, заболевших коронавирусной инфекцией.

Фото: Лион, Франция (unsplash.com/george-kourounis)

Впрочем, возможен въезд и тем, кто не прошел вакцинацию. Для этого нужен негативный результат ПЦР-теста, сделанный не ранее 72 часов до въезда. Также принимают тесты на антитела (их надо сдавать за 24 часа до пересечения границы).

Словения

Согласно актуальным данным, в эту страну разрешается въезд при условии предоставления негативного теста на COVID-19 методом ПЦР (за 72 часа до пересечения границы) или отрицательного экспресс-теста на определение антигена к SARS-CoV-2 (за 48 часов до пересечения границы), или сертификат о прививках против COVID-19.

Фото: Краньска Гора, Словения (unsplash.com/dimitry-anikin)

Нидерланды

"Страна открылась для украинцев с 22 июля согласно рекомендации Совета ЕС", — заявлял ранее глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба.

Отметим, по данным интерактивной карты МИДа, для владельцев биометрических паспортов въезд в страну разрешается "для всех целей путешествий без ограничений и без сертификатов о COVID-вакцинации".

Эстония

Это еще одна страна ЕС, куда сегодня украинцы могут ехать вообще без каких-либо ограничений. Согласно решению правительства Эстонии, а также в соответствии со списком третьих стран (в который входит и Украина), в страну можно въезжать с любой целью в период с 26 июля по 1 августа 2021 года без каких-либо специальных документов (ПЦР-тестов и справок о вакцинации).

Бельгия, Дания, Литва, Латвия

Для путешествия в Бельгию потребуется справка об отрицательном тесте на коронавирус, или справка о вакцинации (с момента введения второй дозы вакцины должно пройти не менее 14 дней), либо - сертификат о выздоровлении от COVID.

Кроме того, достаточно лояльные условия определены и для въезда в Данию: там требуют лишь справку об отрицательном ПЦР-тесте на COVID. Латвия также открылась для украинских туристов. На въезде нужен ПЦР-тест (за 72 часа), или тест на антиген (за 48 часов до пересечения границы). Также вместо тестов подойдет документ, выданный в ЕС, Швейцарии или Великобритании, который подтверждает полный курс вакцинации препаратами, утвержденными в ЕС.

Фото: Бельгия также открыта для путешественников из Украины (unsplash.com/getinspo-co-bibhash)

Что касается правил въезда в Литву, то сегодня туда также можно въехать со справкой о вакцинации либо с отрицательным результатом ПЦР-тестом (за 72 часа) или тестом на антиген (за 48 часов). Но надо обратить внимание на то, что в случае въезда с тестами путешественник обязан пройти обязательный карантин. Освободиться от карантина можно только на 7 день, сделав тест на коронавирус. Либо - оставаться на самоизоляции за свой счет в общей сложности 10 суток.

Греция, Хорватия, Кипр

Добавим, ряд курортных европейских стран, ориентированных на пляжный отдых, стали заявлять об открытии для туристов еще на старте сезона. Это происходило до того, как ЕС внес Украину в перечень стран, для которых рекомендовано открыть границы.

В частности, перед началом курортного сезона въезд нашим туристам разрешила Греция. На въезде в страну требуют предъявить ПЦР-тесты, тест на антитела или сертификат о полном курсе вакцинации. Схожие условия въезда действуют и на Кипре - отрицательный ПЦР-тест или справка о вакцинации. Но там также надо сделать еще один тест на COVID в аэропорту за свой счет. Стоимость такого теста составляет около 30 евро.

Хорватия сегодня разрешает въезд тем, кто предъявит на границе ПЦР-тест (сделанный за 72 часа) до въезда, тест на антиген (сданный в течение 48 часов), справку о выздоровлении от коронавирусной инфекции или справку о полном курсе вакцинации.

Фото: Сплит, Хорватия (unsplash.com/archana-reddy)

Отметим, накануне ЕС рекомендовал открыть границы для украинцев. Мы писали, могут ли теперь украинцы могут свободно путешествовать в Европу.

Также мы писали, что нужно знать, собираясь в путешествие за границу летом.