Бірюзові лагуни та дайвінг: курортні острови відкриваються для туристів

Відпочинок на екзотичних курортах для туристів незабаром поповниться ще однією локацією на карті: з 1 травня для мандрівників відкривається Французька Полінезія. Про це повідомив президент Едуард Фріч, повідомляє Travel Weekly.

Під час зустрічі з президентом Франції і членами уряду Фріч заявив, що пандемія COVID у Французькій Полінезії на даний час під контролем, і на тиждень реєструється до 20 нових випадків захворюваності. Це дозволяє відкрити курортні локації для туристів без проходження карантину, зазначив він.

Правила в'їзду на Таїті

Французька Полінезія відкривалася для мандрівників улітку 2020 року, але в лютому знову закрила кордони через коронавірус.

"Ми збираємося ввести протокол при в'їзді на наші території із застосуванням вірусологічного тестування, серологічного тестування, вакцинації та електронної системи подорожей ETIS. Ми докладно пояснимо цей протокол з верховним комісаром у найближчі дні", - анонсував президент Фріч.

Фото: У Французькій Полінезії реєструють до 20 випадків коронавіруса на тиждень (pixabay.com)

Відкриття територій для туризму стало можливим після того, як Французька Полінезія отримала сертифікацію Всесвітньої ради з подорожей і туризму (WTTC) як безпечне місце для подорожей.

Генеральний директор "Tahiti Tourisme" Жан-Марк Моселлен назвав це визнання "додатковою перевагою для напрамку, який відзначився передовими медичними прококолами".

"Це також дозволяє нам просувати наші туристичні компанії та постачальників туристичних послуг, які були повністю залучені в цей процес з самого початку цієї кризи", - зазначив він.

В даний час на Таїті можуть прилетіти лише ті іноземці, у яких є вагомі причини: наприклад, питання здоров'я, робота, родинні зв'язки, повернення додому. Актуальні правила в'їзду можна вивчити на сайті tahititourisme.com.

Для тих, хто має право подорожувати, необхідне підтвердження негативного результату ПЛР-тесту, отриманого протягом 72 годин після вильоту, і квитанція про реєстрацію здоров'я від ETIS, а також заява про дотримання санітарних правил.

Кожен мандрівник повинен вирушити на 10-денний карантин за свій рахунок, і може бути звільнений від нього після здачі ПЛР-тестів на 4 і 8 день перебування, а також при відсутності симптомів коронавіруса.



Фото: Французька Полінезія - популярний напрямок для заможних туристів (pixabay.com)

Чим цікаві острови туристам

Французька Полінезія – заморська країна Франції, яка знаходиться в південній частині Тихого океану. Вона включає архіпелаги з понад сотні островів, які є популярним місцем відпочинку для заможних туристів. Найвідоміші курортні острови Французької Полінезії – Бора-Бора, Таїті, Муреа.

Туристичні острови описують як "ідилічні", "райські" і "баунті" за красу пейзажів. Туристи приїжджають купатися в бірюзових лагунах і засмагати на білосніжних пляжах з пальмами, займатися серфінгом і дайвінгом серед заселених морськими тваринами коралових рифів.

Таїті – найбільший острів, політичний і економічний центр Французької Полінезії, де знаходиться столиця Папеете. Тут живуть 70% усіх жителів країни. На острові розташовані преміальні курорти.

Бора-Бора – найвідоміший курортний острів, який приваблює найвимогливіших туристів. Він оточений яскравим кораловим рифом.

Фото: Бора-Бора - знаменитий острів-курорт (pixabay.com)

Для поїздки у Французьку Полінезію необхідно відкривати візу в заморські території в посольстві Франції. Прямих рейсів з України немає, але можна долетіти з пересадками в Європі (Париж, Амстердам) і США.

На сайті авіакомпанії Air France можна знайти тариф від 1159 доларів на 4 травня за політ туди-назад з Києва на Таїті з пересадкою у Ванкувері. Тривалість польоту – 26 годин 40 хвилин. Найдешевше розміщення на Таїті в 3-зіркових готелях можна знайти на сайтах бронювання житла за ціною від 100 євро на добу.

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