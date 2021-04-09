Прогулянки за смс і штраф за танці: стали відомі несподівані деталі відпочинку на Кіпрі

Туристам дозволені дві прогулянки на день

На Кіпрі оголосили про пом'якшення правил для туристів – їм дозволили гуляти поза готелями без відправки смс-повідомлень, заповнивши при цьому паперову декларацію. Про це повідомила газета Cyprus Mail.

Туристам дозволено переміщатися з 6 ранку до 11 вечора після заповнення форми, яка підтверджує дозвіл на вихід. Таку декларацію пересування будуть видавати туристичні агенти відпочивальників або готелі, в яких вони зупинилися.

До чого бути готовими українським туристам під час відпочинку на Кіпрі, РБК-Україна запитала в туристичних агентів.

Що змінилося для туристів

На даний момент на Кіпрі діють суворі карантинні обмеження - жителям Кіпру дозволені лише дві прогулянки на день до трьох годин кожна і три - на вихідних. Для цього вони повинні отримати дозвіл, відправивши SMS на номер 8998.

"Туристам, які прибувають на Кіпр, дозволено вільне переміщення країною без смс-інформування, кількість виходів з готелю не обмежується", – такі повідомлення отримали представники українських туристичних компаній від партнерів на Кіпрі.

Наголошується, що іноземним мандрівникам заборонено залишати готель тільки в період 23.00 до 5.00, коли в країні діє комендантська година.

Фото: На Кіпрі дозволені прогулянки без смс (brief.com.cy)

Іноземці можуть отримати "Декларацію про пересування", завірену представником туроператора або готелю, який є членом туристичної асоціації Кіпру (АСТА).

Таке рішення було прийнято у зв'язку з тим, що "деякі мобільні телефони туристів не можуть працювати з системою смс-повідомлень", пояснив ЗМІ директор Асоціації готельєрів (PASYXE) Республіки Кіпр Філокіпрос Руссунідіс.

Він також додав, що паперова форма буде надана тільки в тих випадках, коли туристи не можуть відправити SMS, але вони також будуть підпадати під обмеження двох екскурсій в день. Туристи не звільняються від заходів, які застосовуються до всіх інших.

Схожу інформацію виданню Brief підтвердили в міністерстві охорони здоров'я Кіпру – для кіпріотів і туристів всі CОVID-обмеження однакові.

За танці передбачений штраф

Незважаючи на деякі обмеження на Кіпрі, туристи все ж поїдуть у цю країну і будуть планувати там відпустку влітку, висловлює думку РБК-Україна директор турагентства Dіскавери Ольга Сарахман.

"Враховуючи той факт, що умови весь час змінюються, і сезонний спад захворюваності до літа можливий, не виключаю, що ці обмеження тимчасові. І ближче до літа туристам не доведеться звітувати за кожне пересування. Адже, все-таки, відпочинок на Кіпрі досить активний, і з такими умовами є малопривабливим для туристів", - вважає вона.

Фото: Незважаючи на обмеження, туристи поїдуть на Кіпр (booking.com)

Засновниця фірми Kazakovs Travel Марина Казакова вважає, що нові правила на Кіпрі ніяк не вплинуть на потік туристів, і українці будуть активно їздити на курорти країни в новому сезоні.

"Але при цьому там діє дуже дивне правило. Причому доходить до ідіотизму. Правило полягає в тому, що, якщо ви стоїте біля бару в готелі і пританцьовуєте, це розцінюється як заклик до веселощів. За це передбачено штраф, розмір якого становить 300 євро. Але в іншому правила в країні такі, що їхати туди на відпочинок можна і потрібно. Тому варто їхати на Кіпр, радіти, але не танцюємо", - говорить фахівець з підбору турів.

Вирушати на відпочинок самостійно - ризиковано

У цілому ж правила перебування в країні досить комфортні, вважає Марина Казакова.

"Єдине – можуть трохи постраждати ті, хто планував відпочити на Кіпрі бюджетно і самостійно бронює приватні вілли та апартаменти готельного типу. Справа в тому, що не всі вони входять в туристичну асоціацію Кіпру. Тому зараз не той час, коли турист сам може, як раніше, бронювати собі готель і їхати. Адже може бути так, що доведеться все змінювати і виселятися. У разі самостійного бронювання та зміни правил в'їзду гроші можуть туристу просто не повернути", - застерігає Казакова.

Фото: Курорт на Кіпрі (pixabay.com)

Якщо турист їде з турагентством, то всі ці нюанси вирішують за нього. Турагенти беруть відповідальність також за перебронювання готелю і рейсу, перенесення поїздки на інші дати.

"Якщо ж турист летить сам, то в разі зміни правил він не зможе перенести кошти на якийсь інший напрямок, на якийсь інший готель. А у випадку закриття країни туроператор перебронює квитки або на Туреччину, або на якусь іншу країну", - пояснює вона.

До речі, з 1 квітня для громадян України, яка на даний момент знаходиться в "червоній" зоні для Кіпру, в'їжджати можна з негативним результатом ПЛР-тесту, дійсного за 72 години до вильоту. По прильоту на Кіпр необхідно пройти повторний ПЛР-тест (вартість 30 євро в аеропорту Ларнаки і 32 євро - в аеропорту Пафосу). Результат передають мандрівникові через SMS протягом 3 годин. У разі захворювання на COVID, всі пов'язані з цим витрати туриста покриває кіпрська держава.

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