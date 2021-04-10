Таїланд готується до повного відкриття кордонів для туристів: що відомо

В країні будуть поетапно спрощувати правила в'їзду протягом року

Таїланд має намір поетапно спрощувати правила в'їзду для іноземних туристів.

Після рішення щодо скорочення обов'язкового періоду карантину з 1 квітня, в країні проводять вакцинацію працівників туристичної сфери та працюють над "дорожньою картою" для подальшого відкриття туризму. Про це повідомляє видання Ttgasia.com.

Скорочення терміну карантину

3 квітня 130 мандрівників, що мають право на коротший період карантину в сім днів (замість 14-ти), прибули в міжнародний аеропорт Пхукета прямим рейсом Thai Airways з Франкфурта (Німеччина). Тринадцять німецьких туристів і троє мандрівників з Таїланду вийшли з літака, а інші - вилетіли до аеропорту Суварнабхумі в Бангкоку та потрапили на карантин.

За даними Управління з туризму Таїланду (ТАТ), більш короткий карантин для 11 груп людей, яким дозволено в'їзд до Таїланду, було схвалено Центром управління ситуацією з COVID(CCSA) напередодні, 31 березня.

Семиденний карантин також схвалили для мандрівників із країн, що не входять у групу високого ризику (які визначаються як ті, де виявлені мутації COVID), але самі мандрівники при цьому отримали дві дози однієї з вакцин, схвалених Всесвітньою організацією охорони здоров'я (ВООЗ) не менш ніж за 14 днів до вильоту.

Фото: Таїланд має намір поетапно спрощувати правила в'їзду для іноземних туристів (pixabay.com)

10-денний період карантину ввели й для мандрівників, які не мають свідоцтва про вакцинацію, але прибули з країн, вільних від мутацій COVID. А туристи з країн, де мутації були виявлені, все ж мають пройти 14-денний карантинний період.

Оскільки відмінності в правилах в'їзду відрізняються, це може викликати плутанину у туристів. Для цього в Таїланді створили сайт під назвою Entry Thailand, який допомагає мандрівникам оцінити, який період карантину їх чекає.

В надії на вакцинацію

Очікується, що в липні Пхукет стане першою провінцією, яка повністю скасує карантин для іноземних відвідувачів, які пройшли вакцинацію.

Один з критеріїв для відкриття - вакцинація мінімум 70 відсотків населення острова, або 460 000 людей, щоб створити колективний імунітет. Президент Туристичної асоціації Пхукета Пхумкіт Рактаенгам вважає, що для досягнення цієї мети потрібно від 920 000 до 930 000 доз вакцини.

До кінця квітня в провінції мають намір вакцинувати до 100 тисяч осіб. Станом на 4 квітня близько 20 000 співробітників готелів провінції вже пройшли вакцинацію.

Очікується, що з липня по вересень туди прибудуть 150 000 туристів з 28 країн, що може принести до бюджету близько 30 мільярдів батів (955 мільйонів доларів США).

Поетапне відкриття туризму

У TAT також оголосили, що Центр управління економічною ситуацією (CESA) затвердив "дорожню карту" щодо відкриття шести основних туристичних провінцій для вакцинованих іноземних туристів.

Процес буде складатися з трьох етапів.

Фото: Передбачається, що від карантину туристів будуть звільняти три етапи протягом 2021 року (pixabay.com)

Перший етап (з квітня по червень) включає вакцинованих іноземних туристів, яким дозволяється проходити більш короткий карантин.

Під час другого етапу (з липня по вересень) програма Phuket Sandbox зробить Пхукет першою провінцією, яка відмовиться від карантину для вакцинованих іноземних туристів. Вони будуть обмежені поїздками в певні райони Пхукета протягом семи днів, перш ніж їм буде дозволено подорожувати в інші локації Таїланду.

На третьому етапі (з жовтня по грудень) п'ять інших великих туристичних напрямків - Крабі, Панг Нга, Сурат Тані (Самуї), Чонбурі (Паттайя) та Чіанг Май теж скасують карантин для вакцинованих іноземних туристів.

Уряд Таїланду також натякнув на можливість реалізації й четвертого етапу з 1 січня 2022 року, згідно з яким будь-який іноземний турист, вакцинований проти COVID і має "паспорт вакцинації", зможе в'їхати до Таїланду без необхідності проходити карантин.

Чи можна їхати до Таїланду українцям сьогодні

Всі без винятку прибуваючі до країни мають пройти обов'язковий карантин своїм коштом в одному з готельних комплексів, які визначила держава.

Для тих, хто не пройшов вакцинацію проти коронавірусу, термін карантину становить мінімум 10 днів. Про це свідчать дані, опубліковані на сайті Tripadvisor.mfa.gov.ua, створеного українським МЗС для інформування про ситуацію з відкриттям кордонів у світі.

Крім того, перед в'їздом до країни потрібно обов'язково отримати Сертифікат на в'їзд (Certificate of Entry). Також для в'їзду до Таїланду українці мають заздалегідь оформити візу.

Фото: Усі без винятку прибуваючі до країни мають пройти карантин своїм коштом в одному з готелів (pixabay.com)

"Між Україною та Королівством Таїланд зберігається візовий режим поїздок громадян, за винятком власників дипломатичних та службових паспортів, а також осіб, які користуються паспортом громадянина України для виїзду за кордон (звичайним "закордонним" паспортом) і прибувають до Таїланду виключно з туристичною метою поїздки на термін до 30 днів, без урахування терміну перебування в карантині.

Для продовження візи або терміну перебування в країні необхідно звернутися до відповідного регіонального офісу Імміграційного бюро Таїланду", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше ми писали, в які найдоступніші за ціною країни можна поїхати влітку.

Також повідомлялося, в якій країні встановили нетипові правила в'їзду для туристів.