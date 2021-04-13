Бирюзовые лагуны и дайвинг: курортные острова открываются для туристов

Отдых на экзотических курортах для туристов вскоре пополнится еще одной локацией на карте: с 1 мая для путешественников открывается Французская Полинезия. Об этом сообщил президент Эдуард Фрич, сообщает Travel Weekly.

Во время встречи с президентом Франции и членами правительства Фрич заявил, что пандемия COVID во Французской Полинезии в настоящее время под контролем, и в неделю регистрируется до 20 новых случаев заболеваемости. Это позволяет открыть курортные локации для туристов без прохождения карантина, отметил он.

Правила въезда на Таити

Французская Полинезия открывалась для путешественников летом 2020 года, но в феврале опять закрыла границы из-за коронавируса.

"Мы собираемся ввести протокол при въезде на наши территории с применением вирусологического тестирования, серологического тестирования, вакцинации и электронной системы путешествий ETIS. Мы подробно объясним этот протокол с верховным комиссаром в ближайшие дни", - анонсировал президент Фрич.

Фото: Во Французской Полинезии регистрируют до 20 случаев коронавируса в неделю (pixabay.com)

Открытие территорий для туризма стало возможным после того, как Французская Полинезия получила сертификацию Всемирного совета по путешествиям и туризму (WTTC) как безопасное место для путешествий.

Генеральный директор "Tahiti Tourisme" Жан-Марк Моселлен назвал это признание "дополнительным преимуществом для направления, которое отличилось передовыми медицинскими протоколами".

"Это также позволяет нам продвигать наши туристические компании и поставщиков туристических услуг, которые были полностью вовлечены в этот процесс с самого начала этого кризиса", - отметил он.

В настоящее время на Таити могут прилететь только те иностранцы, у которых есть веские причины: например, вопросы здоровья, работа, семейные связи, возвращение домой. Актуальные правила въезда можно изучить на сайте tahititourisme.com.

Для тех, кто имеет право путешествовать, необходимо подтверждение отрицательного результата ПЦР-теста, полученного в течение 72 часов после вылета, и квитанция о регистрации здоровья от ETIS, а также заявление о соблюдении санитарных правил.

Каждый путешественник должен отправиться на 10-дневный карантин за свой счет, и может быть освобожден от него после сдачи ПЦР-тестов на 4 и 8 день пребывания, а также при отсутствии симптомов коронавируса.



Фото: Французская Полинезия - популярное направление для состоятельных туристов (pixabay.com)

Чем интересны острова туристам

Французская Полинезия – заморская страна Франции, которая находится в южной части Тихого океана. Она включает архипелаги из более сотни островов, которые являются популярным местом отдыха для состоятельных туристов. Самые известные курортные острова Французской Полинезии – Бора-Бора, Таити, Муреа.

Туристические острова описывают как "идиллические", "райские" и "баунти" за красоту пейзажей. Туристы приезжают купаться в бирюзовых лагунах и загорать на белоснежных пляжах с пальмами, заниматься серфингом и дайвингом среди заселенных морскими животными коралловых рифов.

Таити – самый большой остров, политический и экономический центр Французской Полинезии, где находится столица Папеэте. Здесь живут 70% всех жителей страны. На острове расположены премиальные курорты.

Бора-Бора – самый известный курортный остров, который привлекает самых требовательных туристов. Он окружен красочным коралловым рифом.

Фото: Бора-Бора - знаменитый остров-курорт (pixabay.com)

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Для поездки во Французскую Полинезию необходимо открывать визу в заморские территории в посольстве Франции. Прямых рейсов из Украины нет, но долететь можно с пересадками в Европе (Париж, Амстердам) и США.

На сайте авиакомпании Air France можно найти тариф от 1159 долларов на 4 мая за полет туда-обратно из Киева на Таити с пересадкой в Ванкувере. Длительность полета – 26 часов 40 минут. Самое дешевое размещение на Таити в 3-звездочных отелях можно найти на сайтах бронирования жилья по цене от 100 евро в сутки.

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