Квитки в дефіциті, а ціни на житло ростуть: морський відпочинок в Україні на День незалежності стає все дорожчим

Попереду - чотири дні державних свят - з 21 по 24 серпня. І залишається тільки гадати, яка кількість людей вирушить в цьому напрямку. Квитки на потяги розкуплені за місяць до відправлення, а кращі готелі вже заброньовані, навіть незважаючи на завищені ціни, зазначає у статті на РБК-Україна про відпочинок в Затоці тревел-блогер Євгенія Колесник.

Чим ближче до свят, тим вищі ціни в місцевих готелях. Так, проживання в готелі вартістю 1200 грн на добу на День Конституції в червні в Затоці коштує вже 2500 грн на День Незалежності в серпні.

"Крім того, у міру наближення довгих вихідних, все складніше стає купити квиток на поїзд до моря", - зазначає тревел-блогер.

РБК-Україна розбиралося, як встигнути забронювати відпочинок на морських курортах України і дістатися до курортів за оптимальною ціною в період підвищеного попиту.

Які поїзди до моря призначили в "Укрзалізниці"

Цього літа дістатися на популярні морські курорти стало простіше - "Укрзалізниця" запустила кілька додаткових поїздів у південних напрямках.

Фото: "Укразалізниця" додала нові поїзди (Віталій Носач/РБК-Україна)

Наприклад, з червня курсує поїзд № 204/190 Кривий Ріг, Дніпро - Генічеськ. Він вирушає по непарних числах - виїжджає з Кривого Рогу о 18:50, прибуває до Генічеська (через Нікополь, Запоріжжя, Мелітополь) – о 3:40. У зворотному напрямку поїзд № 189/203 курсує по парних числах, виїжджає о 22:57, прибуває о 7:43.

Також по непарних числах їздить поїзд № 231/232 Івано – Франківськ-Генічеськ з графіком 14:42 - 17:50 наступного дня. У зворотному напрямку поїзд вирушає по парних днях - об 11:20, прибуває – о 13:08 наступного дня (курсує через Новоолексіївку, Мелітополь, Запоріжжя, Дніпро, Козятин, Шепетівку та Львів).

Також у червні з'явилися поїзди № 282/281 Хмельницький-Генічеськ та № 280/279 Жмеринка-Генічеськ.

До Бердянська також додалися варіанти доїхати на відпочинок з різних міст. Наприклад, поїзди № 472/471 Дніпро - Бердянськ та № 552/551 Кривий Ріг - Бердянськ курсують у бік моря по парних числах, у зворотному напрямку - по непарних.

Із Харкова у Бердянськ вирушає поїзд № 261/262, а з Львова - поїзд № 86/186 - 185/85 Львів - Новоолексіївка до Бердянська. Нічний поїзд №250/249 Кременчук, Полтава - Бердянськ вирушає на море по парних числах.

До Одеси можна доїхати поїздами № 213/214 Суми - Одеса та № 204/203 Чернігів (Ніжин) - Одеса по непарних днях. Також через день по непарних числах курсує поїзд № 269/270 Лисичанськ - Одеса.

В серпні також курсує поїзд №274/273 Чернівці - Одеса по непарних числах. Із Львова в Херсон запустили поїзд №110/109.

Фото: Туристи в Чорноморську Одеської області (kirillovka.ks.ua)

"Полювання" за квитками треба почати за пару тижнів до поїздки"

Цього літа попит на залізничні перевезення досить високий, говорить в коментарі РБК-Україна Олег Васильєв, автор Youtube-каналу "Залізні Магістралі", присвяченого рейковому транспорту України та інших країн.

"Якщо ви хочете купити квиток, скажімо, в південному напрямку, то "полювання" потрібно починати за 1,5-2 тижні до потрібної дати. Найближчий "пік " перевезень буде 23-25 серпня, на День Незалежності України. Зараз ще можна купити квитки на поїзди будь-якої категорії. Напередодні вихідних вже місць не буде", - радить він тонкощі вибору квитків.

В середині літа "Укрзалізниця" відреагувала на підвищений попит і стала призначати додаткові поїзди до моря, нагадує Олег Васильєв:

"Наприклад, з'явився поїзд 287/288 "Київ-Одеса". Не дивлячись на ціну квитків, яка становить до 800 гривень, перший рейс був розпроданий повністю. Ще раз хочу звернути увагу на те, що планувати поїздку потрібно мінімум за два тижні, тоді є можливість купити квитки різної цінової категорії".

Якщо ви не встигли заздалегідь взяти квитки на поїзд, як альтернативу можна розглядати автобусне сполучення. В даному випадку квитки можна купити навіть за 3-4 дні до виїзду, резюмує експерт.

Фото: Про квитки варто подбати мінімум за два тижні (pixabay.com)

Виїхати на море на автобусі - набагато простіше

Які можливості в українців дістатися до моря різними видами транспорту на День незалежності є станом на 10 серпня?

Наприклад, для охочих потрапити на море в Одесу і область (наприклад, Затоку) з Києва залишилися доступні варіанти на 21 серпня в нічному поїзді в купе за 724 гривні, в двомісному "люксі" - за 1773 гривень, або в поїзді "Інтерсіті" - від 461 гривень.

Зате місць в автобусах, які довезуть туристів з Києва до Одеси за 6-9 годин, поки ще багато. Системи пошуку квитків показують понад 80 рейсів на суботу, 21 серпня. Ціни на квитки від 290 до 660 гривень, найбільше пропозицій за ціною 330 гривень.

До слова, дістатися до Одеси можна і повітрям - за 1 годину. Наприклад, у авіакомпанії МАУ є місця на зазначені дати - від 1600 гривень в одну сторону (без багажу, ручна поклажа до 7 кг). У авіакомпанії Wind Rose квитки коштують від 2500 гривень (багаж 23 кг включений).

Вільних місць не виявилося за три тижні до поїздки

Киянин Ігор Санеко разом з родиною збирався провести вихідні на День незалежності біля Азовського моря. Сім'я хотіла зупинитися в Приморську неподалік від Бердянська в Запорізькій області, виїхавши з Києва в п'ятницю 20 серпня і повернувшись в середу 25-го.

Фото: Бердянська коса на Азовському морі (kirillovka.ks.ua)

"Наші друзі були там минулого року. Отримали масу позитивних емоцій. У Приморську не так багато людей, як у Затоці або Кирилівці. Немає дискотек, ніхто не кричить під вікнами. Море чисте. Нас ще привабили лимани. У минулі роки ми тільки проїжджали повз, часу гуляти і щось розглядати не було. Десь там є оздоровчий відпочинок. Але лікуватися грязями ми не збиралися: скоріше просто хотіли подивитися, що взагалі собою являють лимани і подібна природа", - розповідає він РБК-Україна.

Турист зазначає, що стали продзвонювати місцеві готелі тижні за три до поїздки, і в більшості на той момент вільних місць вже не виявилося. Він додає, що подорожчання не помітив, бо не знає, які були ціни на такий відпочинок в червні і липні.

"Там здається багато приватних кімнат без зручностей, і думаю, можна знайти вільні, навіть коли ви просто приїдете на курорт. На крайній випадок, знімете кімнату на дачі у місцевої бабусі. Але ми хотіли знайти "середній" варіант між звичайною дешевою кімнатою за 200 гривень на добу і дуже дорогим готелем. Щоб без витребеньок, але з басейном і хоча б зі сніданками", - пояснює свій вибір турист.

За його словами, в одному з таких готелів прямо біля моря за чотири ночі їм озвучили ціну - близько 6 тисяч гривень за двох, але без харчування. В іншому готелі чотири ночі коштували вже відразу 11 000 гривень за двох. Там їм запропонували сучасні просторі номери з усіма зручностями з видом на море, безкоштовне користування басейном, відпочинок на приватній береговій лінії біля моря.

"Думаю, якщо хтось хоче їхати за таким же принципом, можна розглядати маленькі мотелі на кілька номерів. Там начебто ще є непогані номери з кондиціонерами за ціною 2000-3000 гривень за двох на чотири ночі", - радить він, як вибирати доступне житло під час підвищеного попиту.

Тим, хто хоче встигнути відпочити на Чорному або Азовському морях на День незалежності, Ігор Санеко рекомендує визначатися якомога швидше, адже доступних номерів у місцевих готелях з кожним днем залишається все менше.

"Ми в підсумку вирішили на море не їхати. Відпочинемо десь за містом недалеко від Києва. Біля лісу і озера", - говорить він.

Скільки коштує відпочинок на популярних курортах України на День незалежності

В очікуванні потоку туристів готелі Бердянська пропонують знижки - наприклад, за двомісний номер з триразовим харчуванням в готелі на першій лінії з приватним пляжем і басейном на найближчі дати вартість проживання – 4888 гривень, на 21 серпня ціна зростає до 5700 гривень на добу за двох. В інших готелях на першій лінії можна оселитися в номері з кондиціонером від 700 до 2800 гривень в добу. У гостьових будинках з усіма зручностями на відстані від 1 км до моря можна зупинитися від 400 гривень за двох на добу.

Фото: Арабатська стрілка (blueflag.global)

На Арабатській стрілці на Азовському морі інфраструктура і розваги поступаються місту Бердянську, тому і відпочинок там трохи дешевший. Хоча за даними сайту бронювання готелів, на дати з 21 серпня недоступно вже 98% найдорожчого житла - за ціною від 4700 гривень за ніч.

Зате поки є номери з хорошим ремонтом і умовами. Наприклад, на першій лінії в гостьових будинках зі зручностями можна оселитися за ціною від 250 гривень з людини, в готелях з басейнами – від 850 гривень за двох, середня ціна в готелях – 1000-1500 гривень на добу. У спа-готелі з триразовим харчуванням доба проживання двох дорослих з дитиною обійдуться в 3920 гривень.

Нагадаємо, ми писали, що відпочинок в Затоці на свята в серпні стрімко дорожчає.

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