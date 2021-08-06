Бюджетний відпочинок, чисте море і розваги: в Залізному Порту в серпні - аншлаг туристів

Скільки коштує проживання на відомому курорті Чорного моря

У серпні на популярному молодіжному курорті на Чорному морі – в Залізному Порту - аншлаг. На пляжах - яблуку ніде впасти, а вільних місць в готелях майже не залишилося.

Цього року у курорту є ряд істотних переваг - низькі ціни, прозоре море і невелика кількість медуз. Також туристів приваблює великий вибір розваг і хороша інфраструктура.

При цьому курорт здається "безрозмірним" - проживання можна знайти на будь-який смак і гаманець. Найбюджетніші варіанти - в приватному секторі - по кишені навіть найбільш "економним" туристам.

Скільки коштує відпочинок на популярному курорті і які умови проживання для туристів - в матеріалі РБК-Україна.

Відпочинок у Залізному Порту: переваги поїздки в серпні

Вода в Чорному морі зазвичай холодніша, ніж в Азовському. Втім, в серпні туристи різниці вже не відчувають і вирушають на курорти навіть з маленькими дітьми. У ці дні в Залізному Порту (Херсонська область) температура води в морі – 27 градусів.

Не дивно, що на пляжах так багато відпочивальників. За веб-камерами на курорті видно, що щільність людей у воді й на березі досить висока.

Фото: Популярний курорт приваблює масових туристів (facebook.com/zeleznyiport.official)

При цьому туристи залишають відгуки в соцмережах: на курорті часто бачать дельфінів поблизу. Медузи є, але їх небагато – не порівняти з "киселем" біля узбережжя Азовського моря. Також зовсім мало водоростей - на більшості пляжів їх регулярно чистять. При цьому, вода в серпні - ідеальної прозорості, що багатьом нагадує моря в курортних країнах.

У Залізному Порту широка пляжна смуга з хвилерізами, але хвилі і шторм все одно часто бувають. Хоча завдяки вітру відпочивати там не так спекотно. Сам пляж - піщаний з мушлями.

На цьому курорті відпочивають як сім'ї з дітьми, так і компанії молоді. На курорті - велика кількість ресторанів і клубів, дискотек, які розташовані на одній суцільній лінії біля моря. Є також безліч водних розваг.

Фото: Розваги на пляжі в Залізному Порту (facebook.com/zeleznyiport.official)

Скільки коштує житло в останній місяць літа

Зупинитися можна і в готелях, в пансіонатах, в приватних котеджах або кімнатах. Найкомфортніші варіанти розміщення - в готелях з басейнами на території. Згідно з даними на сайті booking.com, тиждень в номерах-стандарт в готелях обійдеться в середньому 8-11 тисяч гривень за трьох.

Втім, на курорті є велика кількість більш бюджетного житла. Номери з усіма вигодами (кондиціонер, санвузол, нові меблі, холодильник) коштують в середньому 450-500 гривень з людини на добу.

Наприклад, на базі відпочинку "Альбатрос" з басейном на території та в 300 метрах від пляжу є номери від 150 до 550 гривень з людини на добу. Є розміщення в кімнатах від економ до люкс варіанту. За номер з усіма зручностями в серпні - 450 гривень з людини.

За 400 м від моря можна оселитися в пансіонаті "Лідер". У номерах зі зручностями можна розміститися за ціною від 300 гривень з людини на добу. Є й варіанти дешевше - блокові номери з одним санвузлом на дві кімнати - за 250 гривень з людини.

Фото: Варіант розміщення в Залізному Порту (facebook.com/groups/housing.gport)

В пансіонаті "Sfera" з басейном і анімацією для дітей в 15 хвилинах ходьби до моря в серпні можна пожити за ціною 350 гривень з людини на добу.

Найбюджетніші варіанти – від 100 гривень без зручностей

Традиційно на морських курортах України бюджетніший варіант житла - коли достатньо ліжка і вентилятора - від 100 гривень з людини на добу. З більшим комфортом у тих самих господарів можна розміститися за більші суми – 150-170 гривень на добу.

Наприклад, в приватному домоволодінні "Діана" на другій лінії від моря (10 хв пішки) в будиночках без холодильників можна розміститися по 100 гривень на добу.

Душ і туалет – на території домоволодіння. Кухня - загальна для всіх гостей. А номер-економ з новими меблями, холодильником і телевізором обійдеться в 150 гривень з людини на добу (санвузол з гарячою водою на поверсі). За 170 гривень з людини – санвузол буде в номері.

Фото: Море, заради якого їдуть в Залізний Порт (facebook.com/Тетяна Масельська)

У тематичних групах в соцмережах можна знайти такі пропозиції в Залізному Порту на серпень:

"Здам будиночки з усіма зручностями (розраховані на велику компанію), а також кімнати "економ". Економ 100 – 150 грн з людини, будинки зі зручностями 200-250 грн/чол. Є кухні для самостійного приготування їжі. Посуд і холодильники окремі для кожної кімнати. У душах гаряча вода подається цілодобово. Є парковка, мангал, wi-fi. До пляжу - 10 хвилин прогулянковим кроком".

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