Дорожче, ніж в Європі: відпочинок у Затоці стрімко дорожчає. Чи варто їхати на курорт у серпні

Чим локація приваблює туристів та на який бюджет розраховувати при поїздці

Чорноморський курорт, що розташувався поблизу Одеси на вузькій косі, радує відпочиваючих широкими пляжами, дрібним приємним пісочком і, що важливо, хорошим транспортним сполученням.

Затока знаходиться всього в годині їзди від Одеси - сюди швидко і зручно дістатися автомобілем по Одеській трасі з Києва, Умані та прилеглих міст. Також, крім нічних поїздів, сюди ходить комфортабельний денний поїзд "Інтерсіті".

З огляду на той факт, що в умовах пандемії відвідування закордонних курортів обмежене, Затока залишається одним з найперших місць, яке приходить в голову при думці вирушити на море у відпустку або навіть на вихідні.

Попереду чотири дні державних свят - з 21 по 24 серпня. І залишається тільки гадати, яка кількість людей вирушить в цьому напрямку. Квитки на поїзди розкуплені за місяць до відправлення, а кращі готелі вже заброньовані, навіть попри завищені ціни.

Чи варто вирушати на популярний морський курорт в гонитві за останніми промінчиками літнього сонця всупереч великій кількості відпочиваючих і високі ціни на житло? Ми намагалися розібратися, які ціни пропонує курорт на серпень і чи вартує такий відпочинок цих грошей.

Більш детально про особливості відпочинку в затоці - у нашому відеоматеріалі:

Відео: ЗАТОКА 2021: море, озера, лиман, рибалка і широченні пляжі! Ціни 2021 (youtube.com/KOLESAEDUT)

Курортна Затока: вдвічі дорожче, ніж у червні

Серпень залишається найкомфортнішим місяцем для відпустки в цьому регіоні - з року в рік прогноз погоди обіцяє нам майже 100% сонячних днів, відсутність опадів і при цьому - м'яке сонечко, яке не обпікає так безжально, як у липні. Все складається ідеально - ви відвоювали відпустку в серпні у колег і ось вже пакуєте валізу, але коли справа доходить до вибору житла, з'являється цілий ряд питань "чому":

- чому мій друг Василь відпочивав у готелі "Чайка" за 500 грн на добу, а я на сайті бачу, що ціна - 1200?

- чому тітка Шура розповідала, як легко домчала на курорт на поїзді, а для мене місць немає?

- і, нарешті, чому дядько Толя доїжджає до Затоки за 5 годин, а я вже 7-му годину тягнуся у корку?

Дядько Толя, звичайно, прикрасив - в Затоку з Києва зазвичай доїжджають за 6 годин. Але в усьому іншому твердження вірні, якщо всі ці люди вирушали на відпочинок у червні. Квитків на поїзд достатньо, в готелях пропонують номери за доступними цінами, а на дорозі з обмежень - тільки правила дорожнього руху.

Серпень - не найоптимальніший місяць для відпочинку з точки зору комфорту і ціни. Тут "плюсом" може виступати хіба що погода. Готель вартістю 1200 грн на добу на День Конституції в червні й 2500 грн на добу на День Незалежності у серпні.

Фото: У Затоці багато місць для розміщення, але ціни на житло на свята у серпні можуть неприємно здивувати (booking.com)

"Дорожче, ніж в Європі", - скажете ви, і матимете рацію! Кімната на турбазі в центральному районі Затоки, яка коштувала на початку літа 450 грн на добу, сьогодні обійдеться у 700 грн. І це - житло із загальним душем і туалетом!

Які "плюси" відпочинку у високий сезон на популярному курорті

Тепер давайте перейдемо до "плюсів". А вони однозначно є. Якщо в Затоку їде багато людей, це означає, що у вас багато варіантів замовити собі попутку на сервісі блаблакар.

Користування таким транспортом коштуватиме 400 грн, зате доїхати завжди можна. Більше людей - більше пропозицій.

Фото: Пляжна зона в Затоці (Євгенія Колесник)

Другий "плюс" - це, звичайно ж, свобода від робочих питань. Якщо ви працюєте в нетуристичній сфері, в найпопулярніший час для відпочинку ваші клієнти й роботодавці теж будуть розслаблятися десь на пляжі, так що навряд чи хтось буде турбувати робочими питаннями під час відпочинку.

Ну і, зрозуміло, погода, про яку ми вже згадували. Море - не море без сонечка і тепла. Погоду не купити ні за які гроші, а саме вона - творець нашого настрою відпустки!

Пляжі та інфраструктура: чим Затока приваблює туристів

Це наше улюблене питання, оскільки нас Затока дуже приваблює, і ми чітко можемо відповісти, чому саме.

- Широкі пляжі. Широченні! Такі пляжі ми бачили хіба що на березі океану в Португалії. В Україні таких широких пляжів ви, мабуть, більше ніде не знайдете.

- Чистий дрібний пісок. Це величезний "плюс" для комфортного відпочинку. У Хорватії, наприклад, неймовірно чиста вода в морі, але пляжі в основному з гальки, й це не так приємно, як ходити по теплому пісочку.

Фото: У Затоці - хороша інфраструктура та приємний вхід у море (booking.com)

- Приємний захід в море. Море тут не таке дрібне як, наприклад, в Кирилівці, але і не дуже глибоке. Дітям тут буде цілком безпечно грати на березі, а дорослим - не довго заходити в море до моменту, коли вже можна плисти.

- Хороша інфраструктура. Так, хороша. Якщо порівнювати з іншими українськими курортами, то просто шикарна! Є транспортна розв'язка, величезна кількість місць, де можна обідати й вечеряти - і їдальні та ресторани на будь-який смак і гаманець. Є тихі місця для затишного сімейного відпочинку, є людні набережні з гучною музикою і дискотеками. Одним словом, кожен може вибрати найкомфортніший для себе варіант.

У скільки обійдуться святкові вихідні в Затоці

Давайте підіб'ємо підсумки. Дістатися в Затоку можна на автівці, поїздом або попутним автомобілем. При цьому на дорогу на двох в обидва боки ви витратите близько 1500 - 2000 грн.

Житло є найрізноманітніше. За 4 дні номер на двох обійдеться у святкові дні в серпні від 2800 грн, якщо це скромна кімната на базі відпочинку, до 10 000 грн - в комфортабельному готелі.

Фото: У скільки обійдеться відпочинок на курорті на свята? (Євгенія Колесник)

На харчування в їдальні можна розраховувати близько 800 грн на двох за день, в ресторані сніданок обід і вечеря може обійтися близько 2500 грн за двох. Додайте близько 2000 грн на розваги: водні мотоцикли та банани, луна-парк та екскурсії.

Таким чином, відпочинок на чотири дні обійдеться в середньому від 9 500 грн до 24 000 грн. Можна витратити менше, а можна і набагато більше - все залежить від ваших бажань.

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