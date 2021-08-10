Билеты в дефиците, а цены на жилье растут: морской отдых в Украине на День независимости становится все дороже

Впереди - четыре дня государственных праздников - с 21 по 24 августа. И остается только гадать, какое количество людей отправится в этом направлении. Билеты на поезда раскуплены за месяц до отправления, а лучшие отели уже забронированы, даже несмотря на завышенные цены, отмечает в статье на РБК-Украина об отдыхе в Затоке тревел-блогер Евгения Колесник.

Чем ближе к праздникам, тем выше цены в местных гостиницах. Так, проживание в отеле стоимостью 1200 грн в сутки на День Конституции в июне в Затоке стоит уже 2500 грн на День Независимости в августе.

"Кроме того, по мере приближения длинных выходных, все сложнее становится купить билет на поезд к морю", - отмечает тревел-блогер.

РБК-Украина разбиралось, как успеть забронировать отдых на морских курортах Украины и добраться к курортам по оптимальной цене в период повышенного спроса.

Какие поезда к морю назначили в "Укрзализныце"

Этим летом добраться на популярные морские курорты стало проще – "Укрзализныця" запустила несколько дополнительные поездов в южных направлениях.

Фото: "Укразализныця" добавила новые поезда (Виталий Носач/РБК-Украина)

Например, с июня курсирует поезд № 204/190 Кривой Рог, Днепр - Геническ. Он отправляется по нечетным числам – выезжает из Кривого Рога в 18:50, прибывает в Геническ (через Никополь, Запорожье, Мелитополь) – в 3:40. В обратном направлении поезд № 189/203 курсирует по четным числам, выезжает в 22:57, прибывает в 7:43.

Также по нечетным числам ездит поезд № 231/232 Ивано-Франковск – Геническ с графиком 14:42 - 17:50 следующего дня. В обратном направлении поезд отправляется по четным дням – в 11:20, прибывает – 13:08 на следующий день (курсирует через Новоалексеевку, Мелитополь, Запорожье, Днепр, Казатин, Шепетовку и Львов).

Также в июне появились поезда № 282/281 Хмельницкий – Геническ и № 280/279 Жмеринка – Геническ.

В Бердянск также добавились варианты доехать на отдых из разных городов. Например, поезда № 472/471 Днепр - Бердянск и № 552/551 Кривой Рог - Бердянск курсируют в сторону моря по четным числам, в обратном направлении – по нечетным.

Из Харькова в Бердянск отправляется поезд № 261/262, а из Львова - поезд № 86/186-185/85 Львов - Новоалексеевка в Бердянск. Ночной поезд №250/249 Кременчуг, Полтава - Бердянск отправляеется на море по четным числам.

В Одессу можно доехать поездами № 213/214 Сумы – Одесса и № 204/203 Чернигов (Нежин) – Одесса по нечетным дням. Также через день по нечетным числам курсирует поезд № 269/270 Лисичанск – Одесса.

В августе также курсирует поезд №274/273 Черновцы - Одесса по нечетным числам. Из Львова в Херсон запустили поезд №110/109.

Фото: Туристы в Черноморске Одесской области (kirillovka.ks.ua)

"Охоту" за билетами надо начать за пару недель до поездки"

Этим летом спрос на железнодорожные перевозки довольно высокий, говорит в комментарии РБК-Украина Олег Васильев, автор Youtube-канала "Железные Магистрали", посвященного рельсовому транспорту Украины и других стран.

"Если вы хотите купить билет, скажем, в южном направлении, то "охоту" нужно начинать за 1,5-2 недели до нужной даты. Ближайший "пик" перевозок будет 23-25 августа, на День Независимости Украины. Сейчас еще можно купить билеты на поезда любой категории. Накануне выходных уже мест не будет", - советует он тонкости выбора билетов.

В середине лета "Укрзализныця" отреагировала на повышенный спрос и стала назначать дополнительные поезда к морю, напоминает Олег Васильев:

"Например, появился поезд 287/288 "Киев-Одесса". Не смотря на цену билетов, которая составляет до 800 гривен, первый рейс был распродан полностью. Еще раз хочу обратить внимание на то, что планировать поездку нужно минимум за две недели, тогда есть возможность купить билеты разной ценовой категории".

Если вы не успели заранее взять билеты на поезд, в качестве альтернативы можно рассматривать автобусное сообщение. В данном случае билеты можно купить даже за 3-4 дня до выезда, резюмирует эксперт.

Фото: О билетах стоит позаботиться минимум за две недели (pixabay.com)

Уехать на море на автобусе - гораздо проще

Какие возможности у украинцев добраться к морю разными видами транспорта на День независимости есть по состоянию на 10 августа?

Например, дДля желающих попасть на море в Одессу и область (например, Затоку) из Киева остались доступные варианты на 21 августа в ночном поезде в купе за 724 гривны, в двухместном "люксе"- за 1773 гривен, или в поезде "Интерсити" – от 461 гривен.

Зато мест в автобусах, которые довезут туристов из Киева в Одессу за 6-9 часов, пока еще много. Системы поиска билетов показывают более 80 рейсов на субботу, 21 августа. Цены на билеты от 290 до 660 гривен, больше всего предложений по цене 330 гривен.

К слову, добраться в Одессу можно и по воздуху – за 1 час. Например, у авиакомпании МАУ есть места на указанные даты – от 1600 гривен в одну сторону (без багажа, ручная кладь до 7 кг). У авиакомпании Wind Rose билеты стоят от 2500 гривен (багаж 23 кг включен).

Свободных мест не оказалось за три недели до поездки

Киевлянин Игорь Санеко вместе с семьей собирался провести выходные на День независимости у Азовского моря. Семья хотела остановиться в Приморске неподалеку от Бердянска в Запорожской области, уехав из Киева в пятницу 20 августа и вернувшись в среду 25-го.

Фото: Бердянская коса на Азовском море (kirillovka.ks.ua)

"Наши друзья были там в прошлом году. Получили массу позитивных эмоций. В Приморске не так много людей, как в Затоке или Кирилловке. Нет дискотек, никто не кричит под окнами. Море чистое. Нас еще привлекли лиманы. В прошлые годы мы только проезжали мимо, времени гулять и что-то рассматривать не было. Где-то там есть оздоровительный отдых. Но лечиться грязями мы не собирались: скорее просто хотели посмотреть, что вообще собой представляют лиманы и подобная природа", - рассказывает он РБК-Украина.

Турист отмечает, что стали прозванивать местные отели недели за три до поездки, и в большинстве на тот момент свободных мест уже не оказалось. Он добавляет, что подорожания не заметил, так как не знает, какие были цены на такой отдых в июне и июле.

"Там сдается много частных комнат без удобств, и думаю, можно найти свободные, даже когда вы просто приедете на курорт. На крайний случай, снимете комнату на даче у местной бабушки. Но мы хотели найти "средний" вариант между обычной дешевой комнатой за 200 гривен в сутки и очень дорогим отелем. Чтобы без изысков, но с бассейном и хотя бы с завтраками", - поясняет свой выбор турист.

По его словам, в одном из таких отелей прямо возле моря за четыре ночи им озвучили цену - около 6 тысяч гривен за двоих, но без питания. В другой гостинице четыре ночи стоили уже сразу 11 000 гривен за двоих. Там им предложили современные просторные номера со всеми удобствами с видом на море, бесплатное пользование бассейном, отдых на частной береговой линии у моря.

"Думаю, если кто-то хочет ехать по такому же принципу, можно рассматривать маленькие мотели на несколько номеров. Там вроде еще есть неплохие номера с кондиционерами по цене 2000-3000 гривен за двоих на четыре ночи", - советует он, как выбирать доступное жилье во время повышенного спроса.

Тем, кто хочет успеть отдохнуть на Черном или Азовском морях на День независимости, Игорь Санеко рекомендует определяться как можно скорее, ведь доступных номеров в местных гостиницах с каждым днем остается все меньше.

"Мы в итоге решили на море не ехать. Отдохнем где-то за городом недалеко от Киева. Возле леса и озера", - говорит он.

Сколько стоит отдых на популярных курортах Украины на День независимости

В ожидании потока туристов отели Бердянска предлагают скидки – например, за двухместный номер с трехразовым питанием в отеле на первой линии с частным пляжем и бассейном на ближайшие даты стоимость проживания – 4888 гривен, на 21 августа цена возрастает до 5700 гривен в сутки за двоих. В других отелях на первой линии можно поселиться в номере с кондиционером от 700 до 2800 гривен в сутки. В гостевых домах со всеми удобствами на расстоянии от 1 км до моря можно остановиться от 400 гривен за двоих в сутки.

Фото: Арабатская Стрелка (blueflag.global)

На Арабатской стрелке на Азовском море инфраструктура и развлечения уступают городу Бердянску, поэтому и отдых там немного дешевле. Хотя по данным сайта бронирования отелей, на даты с 21 августа недоступно уже 98% самого дорогого жилья – по цене от 4700 гривен за ночь.

Зато пока есть номера с хорошим ремонтом и условиями. Например, на первой линии в гостевых домах с удобствами можно поселиться по цене от 250 гривен с человека, в отелях с бассейнами – от 850 гривен за двоих, средняя цена в отелях – 1000-1500 гривен в сутки. В спа-отеле с трехразовым питанием сутки проживания двоих взрослых с ребенком обойдутся в 3920 гривен.

Напомним, мы писали, что отдых в Затоке на праздники в августе стремительно дорожает.

Также сообщалось, как бюджетно отдохнуть в Железном Порту на Черном море.