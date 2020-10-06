Білосніжні басейни та священні руїни: чому варто побувати у турецькому Памуккале

Тим, хто вирішив в цьому сезоні відкрити для себе Туреччину, радять відвідати одну з найбільш знакових пам'яток цієї країни – Памуккале. Восени в це місце щодня їдуть туристи, щоб помилуватися природним феноменом і античною архітектурою. Місцеві вважають, що турист не був у Туреччині, якщо не з'їздив в Памуккале.

Містечко Памуккале відоме на весь світ своїми унікальними мінеральними джерелами, які нагадують каскад басейнів в білих "чашах" – вапняних терасах, які виглядають, немов ландшафт іншої планети.

До цього парку їдуть на екскурсію мінімум на один-два дні, щоб не тільки погуляти і пофотографуватися, але і прийняти розслаблюючі ванни у цілющих термальних джерелах. Дістатися в Памуккале можна з будь-якого курортного міста, замовивши екскурсію в готелі або місцевих агентствах, або просто взявши таксі.

Фото: "Бавовняні" тераси в Памуккале (pixabay.com)

Басейни в білих терасах

Памуккале знаходиться на південному заході Туреччини, за 16 кілометрів від міста Денізлі. Назва перекладається як "бавовняний замок" і виникла завдяки унікальному ландшафту, який нагадує піраміду з вати з величезними сходами або торт зі збитими вершками. Насправді це каскади вапнякових терас, в яких утворилися басейни з мінеральною водою.

Цей природний об'єкт – і травертинові тераси з мінеральною водою, і руїни древнього міста Ієрополісу - внесені в список всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Щорічно до цього місця приїжджають сотні тисяч туристів, щоб скупатися в термальних басейнах і зробити фотосесію на фоні білих терас.

Найкращий час для відвідування Памуккале – весна або осінь. Заходити на травертини – вапняні пуфи – можна тільки босоніж. Туристів попереджають, щоб брали з собою пакети для взуття. Якщо приїжджати на екскурсію влітку, то травертини й вода сильно нагріваються. А ось взимку ходити босоніж по вапняній породі холодно.

Зараз на території Памуккале діють 17 мінеральних джерел. Але купатися можна тільки в певних зонах. Оскільки вони знаходяться на території парку, за порядком тут стежать охоронці.

Фото: Купатися можна тільки в певних зонах (pixabay.com)

Туристи воліють приїжджати в Памуккале рано вранці, коли тут ще мало людей, і робити фотосесії в джерелах наодинці з природою. Також багатьом подобається сидіти в потоці зі швидким рухом води, який має ефект гідромасажу.

Священні руїни Ієраполісу

Античне місто Ієраполіс (Хієраполіс), побудоване у 1-2 столітті до нашої ери, колись було термальним курортом для римлян. З того часу в цьому місці збереглися термальні лазні в кам'яних блоках.

Місто було зруйноване персами в 6-7 століттях, а відновлювати його почали в 19 столітті німецькі археологи.

Фото: Амфітеатр вміщував до 15 тисяч глядачів (pixabay.com)

У Ієраполісі зберігся один з найбільших в Туреччині амфітеатрів – протягом століть його кілька разів відновлювали після землетрусів. Остання реконструкція тривала півстоліття і завершилася тільки у 2013 році.

Амфітеатр в часи Римської імперії вміщував до 15 тисяч глядачів. На арені споруди проходили гладіаторські бої – римляни поєднували відпочинок на термальному курорті з розвагами.

Також в Ієраполісі можна побачити руїни античних храмів. Серед них – старогрецькому покровителю мистецтв Аполлону і храм Плутона з "вратами у потойбічний світ" – колодязем з високою концентрацією вуглекислого газу.

На території древнього міста також знайшли каплицю-гробницю апостола Пилипа, якого у 87 році розіп'яли римляни. До руїн мартирія апостола Пилипа щорічно з'їжджаються християнські паломники.

Фото: Священні руїни Ієраполісу (pixabay.com)

Басейн Клеопатри

Однією з визначних пам'яток Памуккале є басейн Клеопатри. Це купальня, на дні якої залишилися частини колон з античних часів. Басейн знаходиться на території термального комплексу в оточенні красивого парку. За легендою, у цій купальні приймала ванни єгипетська цариця.

Вода у басейн надходить з термального джерела – і навіть взимку не охолоджується нижче 36 градусів. Глибина цієї купальні досягає до 3 м.

Фото: Озеро в Памуккале (pixabay.com)

Кажуть, склад води настільки цілющий, що її можна пити. У Памуккале їдуть лікувати шкірні захворювання, хвороби серця і нервів, а також суглоби.

Відвідування басейну безплатне (подивитися), а за купання стягують плату. Туристам надають шафки для переодягання та лежаки. На території спа-комплексу є кафе і вся необхідна інфраструктура.

Вирушаючи до Туреччини з екскурсійним туром, на пляжний відпочинок або у пішохідний маршрут, варто обов'язково включити відвідини Памуккале в список must see. Це місце подарує найяскравіші та незабутні враження про чудово проведену подорож.

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