"Другий сезон": де окрім пляжів можна відпочити в Туреччині

Відпочинок в Анталії (pixabay.com)

Які розваги чекають туристів в Антальї в зимовий час

Туреччина – країна, куди туристи зазвичай їдуть за теплим сонцем і пляжним відпочинком. Але за час карантину вона так припала до серця українцям, що курортний сезон там вирішили продовжити й на всю зиму.

Українських туристів чекають в Анталії навіть після закінчення пляжного сезону: авіакомпанії запускають регулярні рейси в цьому напрямку, а туроператори вже пропонують тури на грудень та січень.

Раз вже відпочинок у Туреччині тримає на собі увагу, як захоплюючий серіал, варто розібратися, чим же цікавий "другий сезон" у курортній країні.

Фото: Авіакомпанії запускають регулярні рейси на зиму (РБК-Україна)

Хто полетить?

Взимку з Києва до Анталії планується декілька рейсів на тиждень. Два з них буде здійснювати МАУ, ще два - Air Azur.

Польоти з МАУ вже з 18 листопада анонсували в телеграм-каналі у туроператора Coral Travel.

"Додана польотна програма "Київ-Анталія" на зимовий сезон 2020/2021 – двічі на тиждень на 7 ночей. В онлайні доступні 111 готелів Анталії на зимовий сезон", - йдеться в повідомленні туроператора.

Крім МАУ й Air Azur, є плани запустити рейси в Анталію також у "Рози вітрів" і "SkyUp", кажуть у компанії "Авіачартер".

"Ми думаємо, що ціни на перельоти будуть трохи вищі через те, що буде менше рейсів, ніж зараз. Сьогодні дешеві квитки до Туреччини є за ціною 45-55 євро, а назад в Україну квитки дорожчі: від 85 до 150 євро, тому що закінчується літній сезон і зменшується кількість чартерів", - розповідає в коментарі РБК-Україна Наталія Власенко, керівник авіавідділу компанії "Авіачартер".

Фото: Ціни на перельоти взимку будуть дорожче (РБК-Україна)

Чим привабливий зимовий відпочинок

"Попит на Туреччину є, і він великий, тому що не потрібні тести ні туди, ні після повернення. Взимку, навесні й восени там прекрасна погода і є що подивитися. Минулого року наші колеги їздили в інфотури взимку. У лютому в Анталії тоді було 20 градусів тепла", - говорить Наталія Власенко.

Вона додає, що з кожним роком до Туреччини все більше туристів їдуть взимку для екскурсій в різні регіони країни.

"Крім того, у багатьох готелях є і спа-центри, і басейни з підігрівом, тому людям подобається такий відпочинок", - зауважує Наталія Власенко.

До речі, в Анталії чимало готелів з басейнами з морською водою. Хоча деякі туристи продовжують взимку купатися в морі на пляжах Анталії.

Фото: Готель з басейном з морською водою з підігрівом (booking.com)

У місцевому турагентстві Анталії "Медіна турс" нам розповіли, чим приваблює регіон у зимовий період.

"На зимовий сезон відкриваються гірськолижні курорти, термальні джерела. Клімат дуже м'який в залежності від регіону Туреччини. Ви зможете побачити зимову казку. Багато людей бачать фотографії в інтернеті й кажуть, що це Швейцарія, а насправді вони зроблені у Туреччині", - кажуть у турагенції.

Сніг і пляж в один день

Недалеко від Анталії розташовані гірськолижні курорти Давраз і Сакликент.

Це ідеальний варіант для тих, хто любить гірськолижний спорт, але не любить чекати, коли випаде сніг в українських Карпатах.

Фото: Гірськолижний курорт Давраз (davrazkayakmerkezi.org)

Давраз (за 140 км від Анталії) – "молодий" курорт, який побудували на місці бази для спортсменів та інструкторів. Гірськолижний сезон там триває з грудня до початку квітня. При цьому товщина снігу тримається на рівні 60-80 сантиметрів. Температура нижче, ніж 5 градусів морозу, буває рідко.

Всі траси Дарваза (а їх дев'ять) знаходяться на висоті 1500-2500 метрів. На курорті працюють три підйомники, які можуть піднімати до 1000 осіб на годину.

Сакликент (за 60 км від аеропорту Анталії) – вважається, що завдяки відстані можна в один день і покататися на лижах, і скупатися в Середземному морі. З листопада по травень на курорті сонячно, температура рідко буває нижче мінус 5. Середня товщина снігу на схилах – 100-230 сантиметрів.

Фото: Гірськолижний курорт Сакликент (wecityguide.com)

На курорті – чотири нескладні траси, які підійдуть новачкам. Працюють три підйомники. Поруч є ресторан і кафе, а також готель з критим басейном, лазнями та оздоровчим центром.

Дістатися з Анталії на гірськолижний курорт можна на таксі або замовивши екскурсію в одній з турагенцій.

Туреччина в період карантинних обмежень залишається по суті єдиним напрямком, де стабільно не змінюються правила щодо здачі ПЛР-тестів. Завдяки цьому курортний сезон цього року триватиме довше, ніж зазвичай. А завдяки тому, що Туреччина залишається недорогим напрямком, курорт може виявитися досить популярним і в зимові місяці.

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