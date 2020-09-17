Релакс і комфорт: п'ять кращих термальних джерел України

Фото: Відпочинок на термальному басейні (tepli-vody.com.ua)

Де відпочити на курорті з термальним басейном

Термальні джерела в Україні стрімко набирають популярність серед любителів поєднати приємне з корисним. У місцях, де цілющі гейзери виходять на поверхню, працюють десятки басейнів і баз відпочинку.

На термальні води їдуть, як на курорт: з комфортом розслабитися і набратися сил. У битві за туриста виграє сервіс приватних готелів, у той час як традиційна "санаторна" подача послуг підкуповує хіба що низькою ціною.

Більшість термальних басейнів знаходяться в Закарпатті. Це пов'язано з географічним положенням – в місцях тектонічних розломів поверхневі води потрапляють всередину, насичуються цілющими мінералами, нагріваються і під тиском викидаються на поверхню.

Фото: Відпочинок у "Жайворонку" (zhayvoronok.net)

Термальні басейни в Береговому

В термальних джерелах Берегового вода - кремнієво-хлоридно-натрієва високої мінералізації. Такий склад води порівнюють з водами Ісландії та Новій Зеландії. Вважається, що така вода позитивно впливає на нервову, серцево-судинну і ендокринну системи.

Температура води в Береговому – 57 градусів, вона піднімається з глибини 1080-1150 метрів. Щоб відпочиваючі могли купатися, її охолоджують в різних басейнах до приємної температури. Так, в дитячих басейнах температура води дорівнює 36 градусів, у дорослих – 33.

У Береговому знаходяться комплекси відпочинку з термальними басейнами. Приміром, у "Жайворонка" є критий басейн з гідромасажем і водоспадами, окремо – джакузі, і також два термальних басейни просто неба.

Вартість: 200 гривень за 2 години, і 400 гривень за весь день. Проживання у готелі комплексу – від 700 гривень на добу.

Термальний комплекс "Закарпаття" був відкритий в 1967 році як оздоровчий центр для тренування та реабілітації спортсменів перед Олімпіадою 1980 року. Басейни на території комплексу відкриті, але два менших на холодний період накривають полікарбонатним дахом. Вода навіть взимку тримається на позначці термометра в 32 градуси.

Вартість: 150 гривень за 2,5 години.

Фото: Термальна купальня у "Жайворонку" (zhayvoronok.net)

Води в Косино

Це ще одна знаменита локація для водолікування. За 13 кілометрів від Берегового поряд з селом Косонь знаходяться термальні джерела з різною температурою води.

В комплексі "Термальні води Косино" працюють вісім басейнів з різною температурою води – від 25 до 40 градусів.

Найпопулярніші басейни з термальними водами на курорті – "басейни-близнюки", в які вода подається без фільтрації, і найбільший у світі термальний басейн "Золотий кран здоров'я" з фонтанами-джакузі у формі посуду для традиційних місцевих напоїв.

Фото: Купання в Косино (kosino.ua)

Басейни "Інь-Янь" та "17 кроків здоров'я" задумані для чергування ванн з температурою 38-40 градусів та 7-10 градусів для оздоровчого ефекту.

Вартість: 450 гривень за 3 години в басейнах комплексу, 900 – за весь день. Проживання у готелі комплексу: від 6000 до 16800 гривень на добу з харчуванням "повний пансіон" та необмеженим відвідуванням купалень.

У лікувально-оздоровчому комплексі "Еко-Термал" термальна вода має температуру 38-39 градусів. Туди їдуть лікувати остеохондроз, артрит, захворювання жовчного міхура, варикоз.

Вартість: Повний день користування басейнами коштує 400 гривень або входить у вартість проживання в готелі (від 450 гривень з людини на добу).

Фото: Термальні басейни в Косино (pixabay.com)

Теплі води Велятино

У селі Велятино поблизу кордону з Румунією знаходиться відпочинковий комплекс з термальними басейнами та бочками з лікувальною водою. На цей курорт їдуть лікувати захворювання опорно-рухового апарату, органів дихання та гінекологічні хвороби.

Термальна вода в джерелі має концентрацію солей у 33 рази вищу, ніж морська, і підвищений вміст йоду. Температура води в басейні тримається на рівні 36 градусів.

Вартість: 2 години купання – 200 гривень, цілий день – 400. Зараз комплекс тимчасово закритий у зв'язку з технічними роботами, після відкриття ціни можуть змінитися.

Фото: Термальний басейн в "Золотій горі" (zolota-gora.com)

"Золота гора" поряд з Ужгородом

На території комплексу в селі Барвінок працюють 5 басейнів з термальною водою 29 і 39 градусів. Два з них – у приміщенні.

За хімічним складом вода з джерела відноситься до гарячих кремнієвих гідрокарбонатних вод середньої мінералізації. За складом схожа на кращі води курортів Чехії, Франції та Німеччини.

На термальні води джерела їдуть лікувати подагру, цукровий діабет, анемію, хворі нирки та шлунок.

Вартість: 2 години – 250 гривень, цілий день – 500 гривень. За проживання у готелі – знижка 30% (номер за добу від 950 гривень з людини).

Фото: Купання в термальній воді (zolota-gora.com)

"Омолоджуючі" ванни у Нижньому Солотвиному

Це знамените джерело, відпочити на якому можна в комплексі "Деренівська купіль". Вода з урочища Деренівка в 12 км від Ужгорода була відома в Європі ще 4 століття тому. Санаторний комплекс розташований поряд з селом Нижнє Солотвино.

Термальна вода в басейнах багата кремнієм і бором, лікує суглоби, серце і судини, нервову та ендокринну системи. Завдяки кремнію вода вважається омолоджувальної й сприяє регенерації шкіри.

Вартість: відвідування спа-комплексу з термальним басейном коштуватиме 600-800 гривень в день для тих, хто не живе в готелі (номер коштує від 2800 гривень на добу).

Фото: Басейни в "Деренівській купелі" (booking.com).

Холодна осінь настане з дня на день, і теплий затишний відпочинок стане більш актуальним. Теплі джерела – чудовий подарунок природи для бажаючих повноцінно відпочити в Україні, особливо - у холодні місяці.

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