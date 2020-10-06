Белоснежные бассейны и священные руины: почему стоит побывать в турецком Памуккале

Тем, кто решил в этом сезоне открыть для себя Турцию, советуют посетить одну из самых знаковых достопримечательностей этой страны – Памуккале. Осенью в это место ежедневно едут туристы, чтобы полюбоваться природным феноменом и античной архитектурой. Местные считают, что турист не был в Турции, если не съездил в Памуккале.

Городок Памуккале известен на весь мир своими уникальными минеральными источниками, которые напоминают каскад бассейнов в белых "чашах" – известковых террасах, которые выглядят, словно ландшафт другой планеты.

В этот парк едут на экскурсию минимум на один-два дня, чтобы не только погулять и пофотографироваться, но и принять расслабляющие ванны в целебных термальных источниках. Добраться в Памуккале можно из любого курортного города, заказав экскурсию в отеле или в местных агентствах, или просто взяв такси.

Фото: "Хлопковые" террасы в Памуккале (pixabay.com)

Бассейны в белых террасах

Памуккале находится на юго-западе Турции, в 16 километрах от города Денизли. Название переводится как "хлопковый замок" и возникло так из-за уникального ландшафта, который напоминает пирамиду из ваты с огромными ступенями или торт со взбитыми сливками. На самом деле это каскады известняковых террас, в которых образовались бассейны с минеральной водой.

Этот природный объект – и травертиновые террасы с минеральной водой, и руины древнего города Иерополиса - внесены в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Ежегодно к этому месту стекаются сотни тысяч туристов, чтобы искупаться в термальных бассейнах и сделать фотосессии на фоне белых террас.

Лучшее время для посещения Памуккале – весна или осень. Заходить на травертины – известковые пуфы – можно только босиком. Туристов предупреждают, чтобы брали с собой пакеты для обуви. Если приезжать на экскурсию летом, то травертины и вода сильно нагреваются. А вот зимой ходить босиком по известковой породе холодно.

Сейчас на территории Памуккале действуют 17 минеральных источников. Но купаться можно только в определенных зонах. Поскольку они находятся на территории парка, за порядком здесь следят охранники.

Фото: Купаться можно только в определенных зонах (pixabay.com)

Туристы предпочитают приезжать в Памуккале рано утром, когда здесь еще мало людей, и делать фотосессии в источниках наедине с природой. Также многим нравится сидеть в потоке с быстрым течением воды, который имеет эффект гидромассажа.

Священные руины Иераполиса

Античный город Иераполис (Хиераполис), построенный в 1-2 веке до нашей эры, когда-то был термальным курортом для римлян. С тех пор в этом месте сохранились термальные бани в каменных блоках.

Город был разрушен персами в 6-7 веках, а восстанавливать его начали в 19 веке немецкие археологи.

Фото: Амфитеатр вмещал до 15 тысяч зрителей (pixabay.com)

В Иераполисе сохранился один из самых больших в Турции амфитеатров – в течение веков его несколько раз восстанавливали после землетрясений. Последняя реконструкция длилась полвека и завершилась только в 2013 году.

Амфитеатр во времена Римской империи вмещал до 15 тысяч зрителей. На арене сооружения проходили гладиаторские бои – римляне совмещали отдых на термальном курорте с развлечениями.

Также и Иераполисе можно увидеть руины античных храмов. Среди них – древнегреческому покровителю искусств Аполлону и храм Плутона с "вратами в потусторонний мир" – колодцем с высокой концентрацией углекислого газа.

На территории древнего города нашли также часовню-гробницу апостола Филиппа, которого в 87 году распяли римляне. К руинам мартирия апостола Филиппа ежегодно съезжаются христианские паломники.

Фото: Священные руины Иераполиса (pixabay.com)

Бассейн Клеопатры

Одной из достопримечательностей Памуккале является бассейн Клеопатры. Это купальня, на дне которой остались части колонн с античных времен. Бассейн находится на территории термального комплекса в окружении красивого парка. По легенде, в этой купальне принимала ванны египетская царица.

Вода в бассейн поступает из термального источника – и даже зимой не охлаждается ниже 36 градусов. Глубина этой купальни достигает до 3 м.

Фото: Озеро в Памуккале (pixabay.com)

Говорят, состав воды настолько целебный, что ее можно пить. В Памуккале едут лечить кожные заболевания, болезни сердца и нервов, а также суставы.

Посещение бассейна бесплатное (посмотреть), а за купание взимают плату. Туристам предоставляют шкафчики для переодевания и лежаки. На территории спа-комплекса есть кафе и вся необходимая инфраструктура.

Отправляясь в Турцию с экскурсионным туром, на пляжный отдых или в пешеходный маршрут, стоит обязательно включить посещение Памуккале в список must see. Это место подарит самые яркие и незабываемые впечатления об отлично проведенном путешествии.

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