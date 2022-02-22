Авіакомпанія airBaltic зупиняє нічні рейси в Україну до кінця лютого

Латвійська авіакомпанія airBaltic припиняє нічні рейси в/з України до кінця лютого 2022 року. Також там тимчасово не будуть виконувати польоти з Риги до Одеси.

Про це повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на сайт "Європейська правда".

Про це йдеться у заяві від 22 лютого.

"У ситуації, що склалася, компанія вирішила до кінця лютого 2022 року призупинити нічні польоти в Україну та з України. Компанія продовжить виконувати рейси з Києва як до Риги, так і до Вільнюса", – повідомила airBaltic.

Зокрема, через це рішення скасовуються п'ять нічних рейсів між Києвом та Вільнюсом та два рейси між Одесою та Ригою. Пасажирам запропонують перенести бронювання на інші рейси.

Водночас денні рейси airBaltic зберігаються – цього тижня авіакомпанія щодня продовжуватиме літати між Києвом та Ригою та виконувати два рейси між Києвом та Вільнюсом.

Нагадаємо, раніше ми писали, які компанії призупинили рейси та не заходять у повітряний простір України.