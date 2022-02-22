Авиакомпания airBaltic приостанавливает ночные рейсы в Украину до конца февраля

Латвийская авиакомпания airBaltic приостанавливает ночные рейсы в/из Украины до конца февраля 2022 года. Также там пока не будут проводить полеты из Риги в Одессу.

Об этом сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на сайт "Европейская правда".

Об этом говорится в заявлении от 22 февраля.

"В сложившейся ситуации компания решила до конца февраля 2022 года приостановить ночные полеты в Украину и из Украины. Компания продолжит выполнять рейсы из Киева как в Ригу, так и в Вильнюс", – сообщила airBaltic.

В частности, из-за этого решения отменяются пять ночных рейсов между Киевом и Вильнюсом и два рейса между Одессой и Ригой. Пассажирам предложат перенести бронирование на другие рейсы.

В то же время дневные рейсы airBaltic сохраняются – на этой неделе авиакомпания ежедневно продолжит летать между Киевом и Ригой и выполнять два рейса между Киевом и Вильнюсом.

Напомним, ранее мы писали, какие компании приостановили рейсы и не заходят в воздушное пространство Украины.