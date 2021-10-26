Артефакти віком у півтисячоліття. На Тернопільщині виявили важливі предмети давнього поселення

Археологи показали стародавній ремінь, перстень і єврейську іграшку
Археологи відкопали в Тернопільській області артефакти, які збереглися протягом декількох століть завдяки болотистій місцевості. Про знахідки розповіли в краєзнавчому музеї селища Залізці.
Відзначається, що завдяки розкопкам, які місцеві жителі дозволили проводити на своїх ділянках, вчені знайшли велику кількість предметів 15-17 століть, а також залишки матеріалів від поселення в дохристиянський період.
Містечко Залізці виникло в кінці 15 століття, а на початку 16 століття воно отримало Магбурзьке право. Археологи з експедиції місцевого музею та Інституту археології проводили розкопки на території "Старого міста", щоб дослідити письмові археологічні горизонти. Дослідження проводилися на території приватних домоволодінь.
"В результаті вдалося простежити хронологію забудови стародавнього центру. Встановлено, що найраніший міський будівельний горизонт Залізців 15-16 століть представлений залишками дерев'яних будівель. Вони були побудовані на дубових палях, загнаних у болото, на якому розташоване містечко", - зазначають у музеї.
Між тим, виявилося, що люди на цьому місці стали жити не із заснуванням міста, а набагато раніше. Археологи з'ясували, що ще в дохристиянський період, задовго до появи міського поселення, на острівці посеред болота в заплаві річки Серет жили люди. Для того, щоб дізнатися розміри, дати і тип поселення, вченим потрібно буде провести додаткові масштабні розкопки.
Фото: Дубовий кіл 15-16 століть (facebook.com/Залозецький краєзнавчий музей)
Поки археологи "докопувалися" до більш давніх періодів, вони знайшли чимало цікавих предметів, які проливають світло на те, як жили люди в місті ще 400-500 років тому. Серед артефактів, які стануть експонатами в місцевому музеї: посуд, керамічні люльки, вироби з металу.
"Серед знайденого матеріалу надзвичайно цікава і рідкісна знахідка шкіряного поясу 17 століття – адже в Україні надзвичайно мало місць, де в археологічних шарах добре зберігається органіка. Залізці є одним із них і це стало відомо тільки завдяки нашим археологічним дослідженням", - розповідають у музеї.
Ще одна незвичайна знахідка - "дзига", фігурка з настільної єврейської гри, в яку грали євреї під час традиційного свята Хануки.
Також один з цікавих артефактів - бронзовий перстень з так званим орнаментом "роза вітрів", який широко зустрічається на пам'ятках Козацької доби 15-17 століть. З того часу знайдено багато посуду, в тому числі і типово міського характеру – це керамічні миски, кухлі та скляні кубки.
До слова, перші письмові згадки про місто датуються 1483 роком. Місто належало знатним польським родам. На території Залізців збереглися руїни побудованого в 1516 році замку – охоронної споруди з двоповерховим палацом. Також на території збереглися два костели і дві церкви.
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