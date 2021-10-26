Артефакти віком у півтисячоліття. На Тернопільщині виявили важливі предмети давнього поселення

Археологи відкопали в Тернопільській області артефакти, які збереглися протягом декількох століть завдяки болотистій місцевості. Про знахідки розповіли в краєзнавчому музеї селища Залізці.

Відзначається, що завдяки розкопкам, які місцеві жителі дозволили проводити на своїх ділянках, вчені знайшли велику кількість предметів 15-17 століть, а також залишки матеріалів від поселення в дохристиянський період.

Чим цікаве місце розкопок у Тернопільській області

Містечко Залізці виникло в кінці 15 століття, а на початку 16 століття воно отримало Магбурзьке право. Археологи з експедиції місцевого музею та Інституту археології проводили розкопки на території "Старого міста", щоб дослідити письмові археологічні горизонти. Дослідження проводилися на території приватних домоволодінь.

Фото: Розкопки археологів на ділянці місцевого жителя (facebook.com/Залозецький краєзнавчий музей)

"В результаті вдалося простежити хронологію забудови стародавнього центру. Встановлено, що найраніший міський будівельний горизонт Залізців 15-16 століть представлений залишками дерев'яних будівель. Вони були побудовані на дубових палях, загнаних у болото, на якому розташоване містечко", - зазначають у музеї.

Між тим, виявилося, що люди на цьому місці стали жити не із заснуванням міста, а набагато раніше. Археологи з'ясували, що ще в дохристиянський період, задовго до появи міського поселення, на острівці посеред болота в заплаві річки Серет жили люди. Для того, щоб дізнатися розміри, дати і тип поселення, вченим потрібно буде провести додаткові масштабні розкопки.

Фото: Дубовий кіл 15-16 століть (facebook.com/Залозецький краєзнавчий музей)

Цікаві артефакти, які знайшли в Залізцях

Поки археологи "докопувалися" до більш давніх періодів, вони знайшли чимало цікавих предметів, які проливають світло на те, як жили люди в місті ще 400-500 років тому. Серед артефактів, які стануть експонатами в місцевому музеї: посуд, керамічні люльки, вироби з металу.

Фото: Добре збережений шкіряний ремінь 17 століття (facebook.com/Залозецький краєзнавчий музей)

"Серед знайденого матеріалу надзвичайно цікава і рідкісна знахідка шкіряного поясу 17 століття – адже в Україні надзвичайно мало місць, де в археологічних шарах добре зберігається органіка. Залізці є одним із них і це стало відомо тільки завдяки нашим археологічним дослідженням", - розповідають у музеї.

Ще одна незвичайна знахідка - "дзига", фігурка з настільної єврейської гри, в яку грали євреї під час традиційного свята Хануки.

Фото: Свинцева дзига з евройскоцй гри (facebook.com/Залозецький краєзнавчий музей)

Також один з цікавих артефактів - бронзовий перстень з так званим орнаментом "роза вітрів", який широко зустрічається на пам'ятках Козацької доби 15-17 століть. З того часу знайдено багато посуду, в тому числі і типово міського характеру – це керамічні миски, кухлі та скляні кубки.

Фото: Керамічний кубок 17 століття (facebook.com/Залозецький краєзнавчий музей)

До слова, перші письмові згадки про місто датуються 1483 роком. Місто належало знатним польським родам. На території Залізців збереглися руїни побудованого в 1516 році замку – охоронної споруди з двоповерховим палацом. Також на території збереглися два костели і дві церкви.

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