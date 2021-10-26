Артефакты возрастом в полтысячелетия. На Тернопольщине обнаружили важные предметы древнего поселения

Археологи показали древний ремень, перстень и еврейскую игрушку
Археологи откопали в Тернопольской области артефакты, которые сохранились на протяжении нескольких веков благодаря болотистой местности. О находках рассказали в краеведческом музее поселка Заложцы.
Отмечается, что благодаря раскопкам, которые местные жители разрешили проводить на своих участках, ученые нашли большое количество предметов 15-17 веков, а также остатки материалов от поселения в дохристианский период.
Городок Заложцы возник в конце 15 века, а в начале 16 века он получил Магбургское право. Археологи из экспедиции местного музея и Института археологии проводили раскопки на территории "Старого города", чтобы исследовать письменные археологические горизонты. Исследования проводились на территории частных домовладений.
"В результате удалось проследить хронологию застройки древнего центра. Установлено, что самый ранний городской строительный горизонт Заложцев 15-16 веков представлен остатками деревянных зданий. Они были построены на дубовых сваях, загнанных в болото, на котором расположен городок", - отмечают в музее.
Между тем, оказалось, что люди на этом месте стали жить не с основанием города, а намного раньше. Археологи выяснили, что еще в дохристианский период, задолго до появления городского поселения, на островке посреди болота в пойме реки Серет жили люди. Для того, чтобы узнать размеры, даты и тип поселения, ученым нужно будет провести дополнительные масштабные раскопки.
Фото: Дубовый кол 15-16 веков (facebook.com/Заложцевский краеведческий музей)
Пока археологи "докапывались" до более древних периодов, они нашли немало интересных предметов, которые проливают свет на то, как жили люди в городе еще 400-500 лет тому. Среди артефактов, которые станут экспонатами в местном музее: посуда, керамические люльки, изделия из металла.
"Среди найденного материала чрезвычайно интересная и редкая находка кожаного пояса 17 века – ведь в Украине чрезвычайно мало мест, где в археологических слоях хорошо хранится органика. Заложцы являются одним из них и это стало известно только благодаря нашим археологическим исследованиям", - рассказывают в музее.
Еще одна необычная находка – "волчок", фигурка из настольной еврейской игры, в которую играли евреи во время традиционного праздника Хануки.
Также один из интересных артефактов - бронзовый перстень с так называемым орнаментом "роза ветров", который широко встречается на достопримечательностях периода Казачества 15-17 веков. Из того времени найдено много посуды, в том числе и типично городского характера – это керамические миски, кружки и стеклянные кубки.
К слову, первые письменные упоминания о городе датируются 1483 годом. Город принадлежал знатным польским родам. На территории Заложцев сохранились руины построенного в 1516 году замка – охранного сооружения с двухэтажным дворцом. Также на территории сохранились два костела и две церкви.
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