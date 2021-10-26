Артефакты возрастом в полтысячелетия. На Тернопольщине обнаружили важные предметы древнего поселения

Археологи откопали в Тернопольской области артефакты, которые сохранились на протяжении нескольких веков благодаря болотистой местности. О находках рассказали в краеведческом музее поселка Заложцы.

Отмечается, что благодаря раскопкам, которые местные жители разрешили проводить на своих участках, ученые нашли большое количество предметов 15-17 веков, а также остатки материалов от поселения в дохристианский период.

Чем интересно место раскопок в Тернопольской области

Городок Заложцы возник в конце 15 века, а в начале 16 века он получил Магбургское право. Археологи из экспедиции местного музея и Института археологии проводили раскопки на территории "Старого города", чтобы исследовать письменные археологические горизонты. Исследования проводились на территории частных домовладений.

Фото: Раскопки археологов на участке местного жителя (facebook.com/Заложцевский краеведческий музей)

"В результате удалось проследить хронологию застройки древнего центра. Установлено, что самый ранний городской строительный горизонт Заложцев 15-16 веков представлен остатками деревянных зданий. Они были построены на дубовых сваях, загнанных в болото, на котором расположен городок", - отмечают в музее.

Между тем, оказалось, что люди на этом месте стали жить не с основанием города, а намного раньше. Археологи выяснили, что еще в дохристианский период, задолго до появления городского поселения, на островке посреди болота в пойме реки Серет жили люди. Для того, чтобы узнать размеры, даты и тип поселения, ученым нужно будет провести дополнительные масштабные раскопки.

Фото: Дубовый кол 15-16 веков (facebook.com/Заложцевский краеведческий музей)

Интересные артефакты, которые нашли в Заложцах

Пока археологи "докапывались" до более древних периодов, они нашли немало интересных предметов, которые проливают свет на то, как жили люди в городе еще 400-500 лет тому. Среди артефактов, которые станут экспонатами в местном музее: посуда, керамические люльки, изделия из металла.

Фото: Хорошо сохранившийся кожаный ремень 17 века (facebook.com/Заложцевский краеведческий музей)

"Среди найденного материала чрезвычайно интересная и редкая находка кожаного пояса 17 века – ведь в Украине чрезвычайно мало мест, где в археологических слоях хорошо хранится органика. Заложцы являются одним из них и это стало известно только благодаря нашим археологическим исследованиям", - рассказывают в музее.

Еще одна необычная находка – "волчок", фигурка из настольной еврейской игры, в которую играли евреи во время традиционного праздника Хануки.

Фото: Свинцовый волчок из евройскоцй игры (facebook.com/Заложцевский краеведческий музей)

Также один из интересных артефактов - бронзовый перстень с так называемым орнаментом "роза ветров", который широко встречается на достопримечательностях периода Казачества 15-17 веков. Из того времени найдено много посуды, в том числе и типично городского характера – это керамические миски, кружки и стеклянные кубки.

Фото: Керамический кубок 17 века (facebook.com/Заложцевский краеведческий музей)

К слову, первые письменные упоминания о городе датируются 1483 годом. Город принадлежал знатным польским родам. На территории Заложцев сохранились руины построенного в 1516 году замка – охранного сооружения с двухэтажным дворцом. Также на территории сохранились два костела и две церкви.

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