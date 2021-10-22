Замки, храми та каньйон: чотири локації для подорожі Хмельниччиною в атмосфері осіннього затишку

Туристам пропонують відвідати споруди з віковою історією

Подорожі Україною під час золотої осені приносять особливі враження і барвисті фото на пам'ять. Один з найбільш пам'ятних регіонів з яскравими локаціями - Хмельниччина, куди варто вирушити в сонячні дні.

У Хмельницькому туристично-інформаційному центрі назвали чотири локації, які варто відвідати восени.

"Щоб не пропустити барвисту осінь у всій її красі, ми радимо відвідати цікаві і мальовничі місця нашої області. Беріть з собою гарний настрій, тепло одягайтеся і гайда мандрувати по області, радувати своє око", - запропонували план подорожей на сторінці центру в Facebook.

Які локації варто побачити під час поїздки в Хмельницьку область і які карантинні правила варто врахувати туристам – в матеріалі РБК-Україна.

Костел, де звучить старовинний орган

У селі Підлісний Мукарів знаходиться атмосферна пам'ятка - костел святого Йосипа Обручника 19 століття. Цей римо-католицький храм побудований в стилі пізньої неоготики. Він носить ім'я чоловіка, який був заручений з Дівою Марією. У цьому костелі залишився старовинний орган у робочому стані. Від його звучання у відвідувачів - "мурашки по шкірі". Це місце, де можна відчути особливу атмосферу і осінній затишок.

Фото: Костел у стилі неоготики (wikipedia.org)

Середньовічний замок, який став храмом

У селі Сутківці можна побачити дивовижну Покровську церкву-замок. Споруду вважають ідеальним прикладом середньовічного українського храму. Замок побудували в 14 столітті виключно з метою оборони від набігів татар. Через деякий час власник маєтку Федір Сутковський перебудував замок у храм. Архітектура оборонної церкви виконана в готичному стилі Західної Європи.

Прогулянки в Кам'янець-Подільському в атмосфері золотої осені

Кам'янець-Подільський - відома локація в області, яка набуває особливої чарівності у вирі осінніх фарб.

Фото: Замок у Кам'янець-Подільському (pixabay.com)

"Місцеві жителі вірять - якщо турист приїхав до Кам'янця, але не побачив Старий замок, надгробок Лаури Пшездзецької і монаха з кошиком, то він не був у місті. Обов'язково прогуляйтеся з пряним чаєм або глінтвейном в сквері "Лебедине озеро", який знаходиться на краю каньйону річки Смотрич - це окремий вид мистецтва", - підказують в туристичному центрі.

Фото: Церква-фортеця в Сутківцях (wikipedia.org)

Фортеця Київської Русі з музеєм всередині

У селищі міського типу Меджибіж можна побачити замок-фортецю з масивними стінами і кутовими вежами, що виходять за їх лінію.

Перша письмова згадка про цю фортифікаційну споруду припадає на період Київської Русі. У замку можна просто погуляти і пофотографуватися, а можна і попросити провести захопливу екскурсію у працівників музею, який там розташований.

COVID-обмеження в Хмельницькій області: що варто враховувати туристам

Подорожі між областями автобусами, маршрутками або поїздами з 21 жовтня, за рішенням уряду України, дозволені тільки за наявності у пасажирів сертифіката про вакцинацію або негативного тесту на COVID, дійсного 72 години. Нові правила не стосуються дітей до 18 років.

Фото: Стародавній замок у Меджибожі (wikipedia.org)

За останніми показниками рівня захворюваності, Хмельницька область відноситься до "помаранчевої зони", але наближається до "червоної". З 23 жовтня, за інформацією на сайті Хмельницької ОДА, в області вводяться додаткові карантинні обмеження.

Ресторани і кафе прийматимуть відвідувачів тільки за наявності у них негативного ПЛР-тесту, дійсного 72 години або сертифіката про вакцинацію хоча б однією дозою вакцини від COVID. За столиком дозволять сидіти не більше 4 особам. Час роботи закладів громадського харчування обмежується з 6 ранку до 11 вечора.

Такі самі документи будуть потрібні для відвідування масових заходів, кінотеатрів, театрів, басейнів і спортзалів.

Нагадаємо, раніше ми писали, що на Закарпатті туристам покажуть 40 унікальних локацій навколо озера Синевир.

Також ми розповідали про п'ять цікавих палаців для осінньої подорожі Україною.