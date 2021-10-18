Легенди, бункери та зникла професія: на Закарпатті туристам покажуть 40 унікальних локацій навколо озера Синевир

Чотири туристичні маршрути створила місцева громада

Самостійні подорожі Карпатами припадають до душі багатьом досвідченим мандрівникам, адже так можна відчути атмосферу краю без присмаку масового туризму. Одні з найцікавіших автентичних маршрутів тепер можна відвідати на Закарпатті – загалом 40 локацій, повідомляє Суспільне.Закарпаття.

Із Синевирського перевалу починаються чотири маршрути, які відривають гостям з інших регіонів місцеві традиції, промисли, культурні скарби. На кожному з них – до 10 локацій, які можна відвідати під час мандрівки чарівливими місцями Карпат.

Що незвичного можна побачити під час поїдки до озера Синевир – у матеріалі РБК-Україна.

Майстер-класи втраченої професії: відчути себе бокорашем

Усі нові маршрути починаються з Синевирського перевалу – отже, їх можна включити до програми своєї мандрівки, не відхиляючись від запланованих пунктів мандрівка.

Відео: Маршрути для самостійних подорожей у Закарпатті (YouTube/Суспільне. Закарпаття)

Наприклад, у "Музеї лісу та сплаву" туристам розповідають, хто такі бокораші й чим вони займалися. Там же є і фотолокація –"Долоня бокораша". Гостям пропонують попрацювати з інструментами бокорашів – зниклих плотогонів, які сплавляли ліс гірськими ріками.

"Якщо турист особисто не переживає свій досвід під час екскурсії, то вона не залишить особливих емоцій. Ми хочемо, щоб хотіли знову до нас прийти. Така професія як бокораш уже відійшла у минуле, але досі викликає особливий інтерес. Вони ставали на плоти – "бокори", і по бурхливій течії сплавляли деревину аж до Тиси. Вода була хитка, кидала бокорами в різні сторони. Людям було важко утримуватися на цих плотах", - розповів пояснив учасник проекту "Синевир. Горяни" Юрій Бабічин.

До слова, сам музей розташований за кілька кілометрів від села Синевир, на території національного природного парку "Синевир". Після масштабних паводків у 1998 році та 2001 році він перебуває у стадії реконструкції.

Фото: Музей лісу і сплаву у 1996 році (facebook.com/tourizmZakarpattia)

Синевир: озеро з легендами предків, яке мають побачити туристи

Завдання конкурсу на туристичні маршрути Синевирської громади було не обмежуватися основною принадою регіону – озером. Втім, у пізнавальні маршрути воно включене, розповіла авторка проекту Мар’яна Місик.

Озеро Синевир у маршрути включене – бо всім, хто приїжджають в цей регіон, варто його побачити. Довкола Синевиру проводитимуть екскурсії і розповідатимуть легенди.

"Молодий вівчар випасав овець, але всіх загубив і вирішив тікати до моря. Там він зустрів морське чудовисько, яке було самотнє. Воно запропонувало вівчару багатство, щоб той залишився. Але вівчар дуже сумував за рідними горами", - таку історію туристи почують від місцевої жительки Віри Народної.

Фото: Озеро Синевир на Закарпатті (unsplash.com/nazar-haponov)

Далі події в легенді розвиваються цікавіше: чудовиську стало цікаво, де ж жив молодий вівчар. І воно прийшло в гори підземними ріками, і винирнуло тут своїм оком.

"І так йому тут сподобалося, що залишилося воно тут жити назавжди. А вночі воно, як колись того хлопця, затягує на дно нашого озера. Я місцева жителька, слухала багато легенд різних і навчилася також багато розповідати, як розповідали колись наші предки", - говорить вона.

Військові споруди: згадка часів Другої світової

Для любителів військової історії до маршрутів включили лінію Арпада. З 1939-44 років збереглася частина оборонних укріплень, які зводили угорські війська.

"Здали оборонну лінію за декілька днів. Угорці просто втекли, бо Червона Армія дуже добре знала, що в лісах легко оборонятися, але дуже важко наступати. Цю ліныю збудували, але битв тут не було, тому вона дуже добре збереглася до цього часу. На споруди приходять подивитися багато угорських туристів", - розповіла про туристичну пам'ятку Мар’яна Місик.

Лінія Арпада — найпотужніша оборонна лінія, яка створювалася угорськими військами в Східних Карпатах на відрізку до 700 кілометрів, з них – майже 300 кілометрів проходять через Україну. Лінія складалася з окремих вузлів оборони. Завданням було стримати наступ радянських військ. Це вдавалося зробити за півтора місяці – 28 жовтня 1944 року всю територію Закарпаття зайняли війська Радянського Союзу.

Фото: Оборонні споруди біля села Синевир (zruchno.travel)

Місцеві страви, за якими повертаються туристи

Ще один пункт плану відвідин Закарпаття – скуштувати і приготувати на майстер-класах страви, які їли місцеві жителі. Наприклад, суп "Полонинський". Його готує місцева жителька Василина Маркович.

"Приготувати його можна як вдома, так і на природі. Зазвичай у нас "Полонинський суп" готували вівчарі. Брали те м’ясо, яке було. Замовляють таку страву дуже часто. Є туристи, які декілька раз поверталися, щоб поїсти у нас суп "Полонинський", – розповіла вона.

Готуючи маршрути, автори опитували в анкетах туристів, екскурсоводів та місцевих підприємців. За відповідями визначали, які пункти включити до маршрутів.

Для туристів готуються також запустити інтерактивну карту, де кожен об’єкт буде мати чотири позиції: інформацію про нього, цікаві факти, ідеї для відпочинку та застереження, чого там робити не варто.

"Це потреба туристів – персоналізація самостійних подорожей. Це, можливо, пов’язане з тим, що ситуація така із пандемією, і дуже багато останній рік у нас почали ходити туристи самостійно", — розповіла авторка проєкту.

Поки з інформацією про маршрути і проект можна ознайомитися на сторінці у Facebook.

Нагадаємо, раніше ми писали, як виглядає перший в Україні пішохідний маршрут, створений за прикладом Іспанії.

Також ми розповідали, що відомо про новий туристичний маршрут на Черкащині.