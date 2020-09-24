Альтернатива Туреччині: куди можна полетіти у відпустку цієї осені

Де шукати інформацію про правила перетину кордонів? В яких країнах планувати відпустку? Щоб туристи не заплуталися під час пошуку таких даних, в Україні запустили інформаційний сайт Visitukraine.today для українців, які виїжджають за кордон.

Зараз на сайті розміщена свіжа інформація про правила перетину кордонів зі 195 країнами. На сайті можна дізнатися про те, куди в'їзд дозволений, а куди - ні, правила перебування в тій чи іншій державі, необхідність самоізоляції/обсервації, тощо.

Вже не секрет, що цього сезону українці можуть подорожувати у кілька курортних країн. Цього літа та восени українці активно бронювали відпочинок у Туреччині (там туристи можуть не проходити самоізоляцію і можуть не здавати ПЛР-тест при в'їзді) та Єгипті (з 1 вересня країна вимагає від туристів здати ПЛР-тест).

Але навіть попри карантинні обмеження, вибір країн для відпустки не обмежується курортами лише цих держав.

"На жаль, для багатьох країн світу Україна залишається в так званій "червоній" зоні, тому в’їхати до бажаної країни без поважної причини громадянину, в якого немає посвідки на проживання або ж родича першої лінії, здебільшого неможливо. Водночас зараз для наших громадян залишаються відкритими повністю або за умови надання негативного результату ПЛР-тесту або проходження самоізоляції близько 40 країн", - зазначають у visitukraine.today.

Розповідаємо про найпопулярніші серед наших туристів країни, куди можна поїхати восени.

Чорногорія

В’їзд у цю мальовничу країну дозволений без обмежень для резидентів України (громадянам України та іноземцям, які мають посвідку на проживання в Україні), які проживають або останні 15 днів до в’їзду в Чорногорію перебували в Україні.

В'їхати на відпочинок у Чорногорію краще повітряним транспортом, аніж наземним шляхом (транзитом).

Фото: У Чорногорії триває оксамитовий сезон (pixabay.com)

Албанія

До цієї країни наші туристи можуть подорожувати без обмежень. Не треба здавати ПЛР-тест та перебувати на самоізоляції.

Болгарія

До 30 вересня українські туристи можуть в’їжджати на територію Болгарії без необхідності надання довідки, яка засвідчує негативний результат ПЛР-тестування на COVID-19. 14-денну самоізоляцію/обсервацію проходити теж не треба.

Фото: Відпочинок у Болгарії (booking.com)

Словенія

В'їзд до країни нашим громадянам дозволено, але лише за умови проходження 14-денного карантину після приїзду. При цьому здавати ПЛР-тест для в'їзду не вимагають.

Ірландія

За час карантину основна вимога до в’їзду для громадян України до Ірландії змінена не була: потрібна ірландська віза. Подорожувати можна без здачі ПЛР-тесту після прибуття, але все ж необхідна 14-денна самоізоляція.

Велика Британія

Як і раніше, режим в’їзду для громадян України є візовим - її треба оформити заздалегідь у місцевому консульському відділі. Також ті, хто прибуває в країну, має пройти 14-денний карантин, а до в'їзду - заповнити онлайн-форму із даними про себе та про те, де саме ви будете проходити самоізоляцію.

Фото: Українці можуть їхати до Великої Британії (pixabay.com)

Казахстан

Під час карантину в'їзд до країни нашим громадянам дозволений за умови подорожі прямими рейсами "Київ - Алмати" (замість перетину кордонів, коли ви їдете наземним шляхом).

Мальдіви

Мальдіви готові приймати українських туристів. Обов'язкова умова - наявність негативного ПЛР-тесту на коронавірус. Його треба зробити не пізніше ніж за 72 години до в’їзду на Мальдіви. Для отримання візи по прибуттю, слід підтвердити бронювання в одному з офіційно зареєстрованих курортів Мальдів.

Впровадили також електронну "Декларацію про стан здоров’я подорожуючого" - electronic "Traveller Health Declaration". Її треба подати в електронному вигляді до Міграційної служби Мальдів за 24 години до прильоту/вильоту з Мальдів.

Вірменія

В'їзд нашим громадянам до Вірменії дозволено за умови проходження самоізоляції протягом двох тижнів.

Фото: Під час карантину українці можуть їхати до Вірменії, але там треба пройти самоізоляцію (pixabay.com)

ОАЕ

Цього сезону українці можуть подорожувати до ОАЕ. Щоб відвідати країну з прильотом в Дубай, туристу потрібно мати негативний результат ПЛР-тесту на COVID-19, зроблений не пізніше ніж за 96 годин до перетину кордону. Також треба мати при собі поліс, який підтверджує покриття витрат, пов'язаних з можливим лікуванням COVID-19 та перебуванням в умовах самоізоляції на території держави.

А для туристів, які приїжджають в Абу-Дабі, правила відрізняються. Сюди можна приїхати, тільки якщо пройдете 14-денний карантин. ПЛР-тест треба здати до проходження карантину та ще раз - після його завершення.

Сербія

До Сербії наші туристи зараз можуть подорожувати без обмежень. Краще за все забронювати прямий рейс на літак.

Адже є нюанс: якщо ви перетинаєте кордони країни з боку Північної Македонії, Болгарії, Хорватії, Румунії або Болгарії, то повинні мати при собі довідку про негативний результат тесту на коронавірус.

Фото: Українці можуть побувати у Белграді - столиці Сербії (pixabay.com)

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що в аеропорту "Київ" з'явилося цікаве нововведення для туристів.

Також повідомлялося, коли Ізраїль може відкрити кордони для туристів, якщо зараз там запроваджують суворі карантинні заходи через новий спалах COVID-19.