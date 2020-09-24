Альтернатива Турции: куда можно полететь в отпуск этой осенью

Где искать информацию о правилах пересечения границ? В каких странах планировать отпуск? Чтобы туристы не запутались во время поиска таких данных, в Украине запустили информационный сайт Visitukraine.today для украинцев, которые выезжают за границу.

Сейчас на сайте размещена свежая информация о правилах пересечения границ со 195 странами. На сайте можно узнать о том, куда въезд разрешен, а куда - нет, правила пребывания в той или иной стране, необходимость самоизоляции/обсервации, и тому подобное.

Уже не секрет, что в этом сезоне украинцы могут путешествовать в несколько курортных стран. Этим летом и осенью украинцы активно бронировали отдых в Турции (там туристы могут не проходить самоизоляцию и могут не сдавать ПЦР-тест при въезде) и Египте (с 1 сентября страна требует от туристов сдать ПЦР-тест).

Но даже несмотря на карантинные ограничения, выбор стран для отпуска не ограничивается курортами только этих государств.

"К сожалению, для многих стран мира Украина остается в так называемой "красной" зоне, поэтому въехать в желаемую страну без уважительной причины гражданину, у которого нет вида на жительство или родственника первой линии, в основном невозможно. В то же время сейчас для наших граждан остаются открытыми полностью или при условии предоставления отрицательного результата ПЦР-теста или прохождения самоизоляции около 40 стран", - отмечают в visitukraine.today.

Рассказываем о самых популярные среди наших туристов стран, куда можно поехать осенью.

Черногория

Въезд в эту живописную страну разрешен без ограничений для резидентов Украины (гражданам Украины и иностранцам, которые имеют вид на жительство в Украине), которые проживают или последние 15 дней до въезда в Черногорию находились в Украине.

Въехать на отдых в Черногорию лучше воздушным транспортом, чем наземным путем (транзитом).

Фото: В Черногории продолжается бархатный сезон (pixabay.com)

Албания

В эту страну наши туристы могут путешествовать без ограничений. Не надо сдавать ПЦР-тест и находиться на самоизоляции.

Болгария

До 30 сентября украинские туристы могут въезжать на территорию Болгарии без необходимости предоставления справки, которая подтверждает отрицательный результат ПЦР-тестирования на COVID-19. 14-дневную самоизоляцию/обсервацию проходить тоже не надо.

Фото: Отдых в Болгарии (booking.com)

Словения

Въезд в страну нашим гражданам разрешен, но лишь при условии прохождения 14-дневного карантина после приезда. При этом сдавать ПЦР-тест для въезда не требуют.

Ирландия

За время карантина основное требование ко въезду для граждан Украины в Ирландии не было изменено: нужна ирландская виза. Путешествовать можно без сдачи ПЦР-теста после прибытия, но все же необходима 14-дневная самоизоляция.

Великобритания

Как и ранее, режим въезда для граждан Украины является визовым - ее нужно оформить заранее в местном консульском отделе. Также те, кто прибывает в страну, должны пройти 14-дневный карантин, а до въезда - заполнить онлайн-форму с данными о себе и о том, где именно вы будете проходить самоизоляцию.

Фото: Украинцы могут ехать в Великобританию (pixabay.com)

Казахстан

Во время карантина въезд в страну нашим гражданам разрешен при условии путешествия прямыми рейсами "Киев - Алматы" (вместо пересечения границ, когда вы едете наземным путем).

Мальдивы

Мальдивы готовы принимать украинских туристов. Обязательное условие - наличие отрицательного ПЦР-теста на коронавирус. Его надо сделать не позже чем за 72 часа до въезда на Мальдивы. Для получения визы по прибытию, следует подтвердить бронирование в одном из официально зарегистрированных курортов Мальдив.

Внедрили также электронную "Декларацию о состоянии здоровья путешественника" - electronic "Traveller Health Declaration". Ее надо подать в электронном виде в Миграционную службу Мальдив за 24 часа до прилета/вылета с Мальдив.

Армения

Въезд нашим гражданам в Армению разрешен при условии прохождения самоизоляции в течение двух недель.

Фото: Во время карантина украинцы могут ехать в Армению, но там надо пройти самоизоляцию (pixabay.com)

ОАЭ

В этом сезоне украинцы могут путешествовать в ОАЭ. Чтобы посетить страну с прилетом в Дубай, туристу надо иметь отрицательный результат ПЦР-теста на COVID-19, сделанный не позднее чем за 96 часов до пересечения границы. Также надо иметь при себе полис, который подтверждает покрытия расходов, связанных с возможным лечением COVID-19 и пребыванием в условиях самоизоляции на территории государства.

А для туристов, которые приезжают в Абу-Даби, правила отличаются. Сюда можно приехать, только если пройдете 14-дневный карантин. ПЦР-тест надо сдать до прохождения карантина и еще раз - после его завершения.

Сербия

В Сербию наши туристы сейчас могут путешествовать без ограничений. Лучше всего забронировать прямой рейс на самолет.

Ведь есть нюанс: если вы пересекаете границы страны со стороны Северной Македонии, Болгарии, Хорватии, Румынии или Болгарии, то должны иметь при себе справку об отрицательном результате теста на коронавирус.

Фото: Украинцы могут побывать в Белграде - столице Сербии (pixabay.com)

Напомним, ранее мы сообщали, что в аэропорту "Киев" появилось интересное новшество для туристов.

Также сообщалось, когда Израиль может открыть границы для туристов, если сейчас там вводят строгие карантинные ограничения из-за новой вспышки COVID-19.