Альтернатива Турции: куда можно полететь в отпуск этой осенью

Какие основные курортные страны открыты для украинцев в сентябре и октябре
Где искать информацию о правилах пересечения границ? В каких странах планировать отпуск? Чтобы туристы не запутались во время поиска таких данных, в Украине запустили информационный сайт Visitukraine.today для украинцев, которые выезжают за границу.
Сейчас на сайте размещена свежая информация о правилах пересечения границ со 195 странами. На сайте можно узнать о том, куда въезд разрешен, а куда - нет, правила пребывания в той или иной стране, необходимость самоизоляции/обсервации, и тому подобное.
Уже не секрет, что в этом сезоне украинцы могут путешествовать в несколько курортных стран. Этим летом и осенью украинцы активно бронировали отдых в Турции (там туристы могут не проходить самоизоляцию и могут не сдавать ПЦР-тест при въезде) и Египте (с 1 сентября страна требует от туристов сдать ПЦР-тест).
Но даже несмотря на карантинные ограничения, выбор стран для отпуска не ограничивается курортами только этих государств.
"К сожалению, для многих стран мира Украина остается в так называемой "красной" зоне, поэтому въехать в желаемую страну без уважительной причины гражданину, у которого нет вида на жительство или родственника первой линии, в основном невозможно. В то же время сейчас для наших граждан остаются открытыми полностью или при условии предоставления отрицательного результата ПЦР-теста или прохождения самоизоляции около 40 стран", - отмечают в visitukraine.today.
Рассказываем о самых популярные среди наших туристов стран, куда можно поехать осенью.
Черногория
Въезд в эту живописную страну разрешен без ограничений для резидентов Украины (гражданам Украины и иностранцам, которые имеют вид на жительство в Украине), которые проживают или последние 15 дней до въезда в Черногорию находились в Украине.
Въехать на отдых в Черногорию лучше воздушным транспортом, чем наземным путем (транзитом).
Албания
В эту страну наши туристы могут путешествовать без ограничений. Не надо сдавать ПЦР-тест и находиться на самоизоляции.
Болгария
До 30 сентября украинские туристы могут въезжать на территорию Болгарии без необходимости предоставления справки, которая подтверждает отрицательный результат ПЦР-тестирования на COVID-19. 14-дневную самоизоляцию/обсервацию проходить тоже не надо.
Словения
Въезд в страну нашим гражданам разрешен, но лишь при условии прохождения 14-дневного карантина после приезда. При этом сдавать ПЦР-тест для въезда не требуют.
Ирландия
За время карантина основное требование ко въезду для граждан Украины в Ирландии не было изменено: нужна ирландская виза. Путешествовать можно без сдачи ПЦР-теста после прибытия, но все же необходима 14-дневная самоизоляция.
Великобритания
Как и ранее, режим въезда для граждан Украины является визовым - ее нужно оформить заранее в местном консульском отделе. Также те, кто прибывает в страну, должны пройти 14-дневный карантин, а до въезда - заполнить онлайн-форму с данными о себе и о том, где именно вы будете проходить самоизоляцию.
Казахстан
Во время карантина въезд в страну нашим гражданам разрешен при условии путешествия прямыми рейсами "Киев - Алматы" (вместо пересечения границ, когда вы едете наземным путем).
Мальдивы
Мальдивы готовы принимать украинских туристов. Обязательное условие - наличие отрицательного ПЦР-теста на коронавирус. Его надо сделать не позже чем за 72 часа до въезда на Мальдивы. Для получения визы по прибытию, следует подтвердить бронирование в одном из официально зарегистрированных курортов Мальдив.
Внедрили также электронную "Декларацию о состоянии здоровья путешественника" - electronic "Traveller Health Declaration". Ее надо подать в электронном виде в Миграционную службу Мальдив за 24 часа до прилета/вылета с Мальдив.
Армения
Въезд нашим гражданам в Армению разрешен при условии прохождения самоизоляции в течение двух недель.
ОАЭ
В этом сезоне украинцы могут путешествовать в ОАЭ. Чтобы посетить страну с прилетом в Дубай, туристу надо иметь отрицательный результат ПЦР-теста на COVID-19, сделанный не позднее чем за 96 часов до пересечения границы. Также надо иметь при себе полис, который подтверждает покрытия расходов, связанных с возможным лечением COVID-19 и пребыванием в условиях самоизоляции на территории государства.
А для туристов, которые приезжают в Абу-Даби, правила отличаются. Сюда можно приехать, только если пройдете 14-дневный карантин. ПЦР-тест надо сдать до прохождения карантина и еще раз - после его завершения.
Сербия
В Сербию наши туристы сейчас могут путешествовать без ограничений. Лучше всего забронировать прямой рейс на самолет.
Ведь есть нюанс: если вы пересекаете границы страны со стороны Северной Македонии, Болгарии, Хорватии, Румынии или Болгарии, то должны иметь при себе справку об отрицательном результате теста на коронавирус.
Напомним, ранее мы сообщали, что в аэропорту "Киев" появилось интересное новшество для туристов.
Также сообщалось, когда Израиль может открыть границы для туристов, если сейчас там вводят строгие карантинные ограничения из-за новой вспышки COVID-19.