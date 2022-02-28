Airbnb надасть безкоштовне житло для українців

Генеральний директор Airbnb Брайан Ческі у своєму Twitter-акаунті повідомив, що зараз команда працює над забезпеченням українців житлом у сусідніх країнах після вторгнення Росії в Україну.

Про це повідомляє TRAVEL РБК-Украина з посиланням на сайт Bloombergquint.com.

Чеські та інші керівники компанії з різних країн написали листи урядам Польщі, Румунії, Німеччини та Угорщини для допомоги у розміщенні українців.

Житло фінансуватиметься коштом компанії, приватних власниеів житла та хостелів на платформі.

Нагадаємо, раніше ми писали, що українські турагенти закликають закордонних партнерів відреагувати на вторгнення Росії в Україну і не розміщувати росіян на проживання в готелях.