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Не розміщувати в готелях росіян. Українка звернулася із закликом до іноземців

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Понеділок 28 лютого 2022 12:02
Не розміщувати в готелях росіян. Українка звернулася із закликом до іноземців Фото: Туристи в готелі (unsplash.com)
Автор: Travel

Приймаючі сторони просять прихистити українських туристів

Українські турагенти закликають зарубіжних партнерів відреагувати на вторгнення Росії в Україну і не розміщувати росіян на проживання в готелях.

Про це повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на текст звернення в телеграм-каналі ТурСовет.

Лист написаний російською мовою для російськомовних партнерів, готелів та приймаючих сторін.

"Пише вам Ірина Іванова, туристична агенція "Побачити світ", з України.

24.02.2022 Росія без оголошення війни напала на Україну, обстрілявши нас о 4 ранку з ракет. Ось уже котрий день наша армія захищає нашу країну від окупантів. Ми, мирні жителі, протягом кількох ночей живемо у підвалах та сховищах, наші будинки знищують ракетами. Наших синів та чоловіків убивають російські солдати.

Ми не живемо в готелях, не думаємо про море та відпочинок, ми втрачаємо свої будинки!

Звертаємось до вас за допомогою! Наші туристи не можуть повернутись додому, застрягли у вашій країні. Вони могли вже втратити свій будинок і їм навіть нікуди повертатися. Допоможіть нам - прихистіть на час громадян України.

Також просимо не розміщувати у своїх готелях та не давати притулку громадянам Росії. Їхній президент, якого вони обрали та підтримали на виборах, нападає на Україну та віддає накази вбивати людей та знищувати їхні будинки!

Поки ми втрачаємо своїх дітей, чоловіків, батьків, а громадяни Росії живуть у готелі - вони не відчувають і не розуміють, який це біль. Чим швидше громадяни Росії зрозуміють, що їхня армія йде в Україну вбивати - тим швидше закінчиться ця війна

Нехай чекають в аеропорту, на вулиці та вимагають від свого президента зупинити війну".

Такі звернення просять надсилати під своїм іменем інших туристичних агентів в Україні.

Нагадаємо, ми писали, що Німеччина продовжила безвіз для українців до 180 днів.

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