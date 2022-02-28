Airbnb предоставит бесплатное жилье для украинцев

Генеральный директор Airbnb Брайан Чески в своем Twitter-аккаунте сообщил, что сейчас его команда работает над обеспечением украинцев жильем в соседних странах после вторжения России в Украину.

Об этом сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на cайт Bloombergquint.com.

Чески и другие руководители компании из разных стран написали письма правительствам Польши, Румынии, Германии и Венгрии для помощи в размещении беженцев.

Жилье будет финансироваться за счет компании, частных владельцев жилья и хостелов на платформе.

Напомним, ранее мы писали, что украинские турагенты призывают зарубежных партнеров отреагировать на вторжение России в Украину и не размещать россиян на проживание в гостиницах.