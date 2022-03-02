Агресор понесе покарання. Що "посадить" російську авіацію на землю всерйоз та надовго

Чимдалі продовжується війна Росії проти України, тим більше країн Європи і світу закривають свій повітряний простір для російської цивільної авіації. На цей час відповідні заяви зробили вже близько тридцяти країн світу, і їхній список постійно поповнюється.

Спеціально для TRAVEL РБК-Україна фахівець з аіваційного права Олексій Бурчевський аналізує, чи можуть такі заходи завдати шкоди агресору, і якими повинні бути наступні кроки, які дійсно могли б "посадити" російську авіацію надовго.

Росія втратить "прольотні гроші" за рейси: що це означає

Росія, скоріше за все, відповідатиме на вказані заборони симетрично, блокуючи авіакомпанії з тих країн, які закривають своє небо для росіян (станом на 2 березня РФ обмежила польоти авіакомпаній із понад 36 країн, в тому числі з Франції, Мальти, Нідерландів, Хорватії, Чехії, Ісландії та інших – ред.).

Тобто найближчим часом можна очікувати припинення прямого повітряного сполучення між російськими містами і низкою європейських аеропортів.

Фото: 27 лютого ЄС повністю закрив небо для російських літаків (інфографіка РБК-Україна)

Однак це не означає, що росіяни не зможуть туди літати: пасажирські потоки, скоріше за все, переорієнтуються на сусідні країни. Ми вже бачили цю ситуацію, коли Україна припинила авіасполучення з РФ, і пасажири почали літати в Москву через Білорусь та Молдову.

Тепер росіяни зможуть літати з пересадками у якихось дружніх до Росії країн, таких як Казахстан чи Вірменія. Це буде довго, дорого, але не смертельно.

Фото: Країни світу закриваються від російських літаків (інфографіка МЗС України)

Росія втратить дуже суттєве джерело надходжень до авіаційного бюджету

Набагато болючіше вдарить по росіянах заборона основних авіаційних держав світу своїм перевізникам виконувати так звані транссибірські рейси над територією РФ.

Річ у тому, що Росія, яка є найбільшою за територією країною, також контролює найкоротші повітряні маршрути з європейських столиць до найбагатших країн Південно-Східної Азії (Японія, Китай, Корея, Сингапур).

Це десятки тисяч рейсів щороку, і за кожен з них Росія отримує окрему платню – так звані "прольотні гроші". За ці мільйони в основному і живе російський Аерофлот і його розгалужена інфраструктура.

За часів Радянського Союзу авіакомпаніям капіталістичного блоку заборонялося літати над його територією. Вони були змушені літати через Північний Полюс із дозаправкою у американському місті Анкоридж на Алясці. Але у 1991 році Союз розвалився, і авіакомпанії з Азії і Європи відкрили для себе набагато коротший, зручніший і дешевший варіант.

Якщо зараз у них вистачить сумління не фінансувати російського агресора, Росія втратить дуже суттєве джерело надходжень до свого авіаційного бюджету. Також вона буде змушена фінансувати Аерофлот та інших перевізників, що обслуговують віддалені регіони країни, з інших джерел, зокрема за рахунок військових витрат.

Пряма заборона постачати в РФ комплектуючі може повністю "посадити" російську авіацію

Якщо від’єднання Росії від SWIFT стане реальністю, це суттєво ускладнить купівлю і продаж авіаквитків російськими перевізниками, особливо на міжнародні рейси. Однак Росія має величезний внутрішній ринок, який не зав’язаний на SWIFT.

Однак є один крок, який може повністю "посадити" російську авіацію, причому надовго. Це – пряма заборона на постачання до РФ авіаційної техніки західного виробництва і комплектуючих до неї. Така заборона наразі діє для таких країн як Іран, Куба, Північна Корея.

Фото: За 30 пострадянських років російська промисловість так і не спромоглася випустити комерційно життєздатного літака, де б не було іноземних комплектуючих (wikimedia.org)

Не маючи змоги використовувати сучасні літаки, ці країни змушені завозити стару і недосконалу авіатехніку, в тому числі українського виробництва. Але, окрім Ірану, це невеликі країни. Росія, з її величезною територією і розгалуженою системою аеропортів, просто не в змозі буде швидко компенсувати відсутність іноземної техніки.

За 30 пострадянських років російська промисловість так і не спромоглася випустити комерційно-життєздатного літака, де б не було іноземних комплектуючих. Доведеться реанімовувати старі борти, залучати військових, проектувати щось, але на це потрібні час і ресурси.

Зрозуміло, що це втрата величезного ринку для європейського Airbus і американского Boeing, але стабільність у світі та мир у Європі цього варті.

Тримаймося, агресор понесе заслужене покарання. Вірю, що авіаудари по мирних українських містах 24 лютого 2022 року стали початком кінця як для російської авіації, так і для того режиму, який нею керує.

Нагадаємо, раніше ми писали, які проблеми виникають у російських туристів через санкції та авіаблокаду.

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