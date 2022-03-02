Агрессор понесет наказание. Что "посадит" российскую авиацию на землю всерьез и надолго

Чем дальше продолжается война России против Украины, тем больше стран Европы и мира закрывают свое воздушное пространство для российской гражданской авиации. В настоящее время соответствующие заявления сделали уже около тридцати стран мира, и их список постоянно пополняется.

Специально для TRAVEL РБК-Украина специалист в сфере авиационного права Алексей Бурчевский анализирует, могут ли такие меры нанести вред агрессору, и какими должны быть следующие шаги, которые действительно могут "посадить" российскую авиацию надолго.

Россия потеряет "пролетные деньги" за рейсы: что это значит

Россия, скорее всего, будет отвечать на указанные запреты симметрично, блокируя авиакомпании из тех стран, которые закрывают свое небо для россиян (по состоянию на 2 марта РФ ограничила полеты авиакомпаний из более чем 36 стран, в том числе из Франции, Мальты, Нидерландов, Хорватии, Чехии, Исландии и других – ред.).

То есть в ближайшее время можно ожидать прекращения прямого воздушного сообщения между российскими городами и рядом европейских аэропортов.

Фото: 27 февраля ЕС полностью закрыл небо для российских самолетов (инфографика РБК-Украина)

Однако это не значит, что россияне не смогут туда летать: пассажирские потоки, скорее всего, переориентируются на соседние страны. Мы уже наблюдали такую ситуацию, когда Украина прекратила авиасообщение с РФ, и пассажиры начали летать в Москву через Беларусь и Молдову.

Теперь россияне смогут летать с пересадками в каких-то дружественных России странах вроде Казахстана или Армении. Это будет долго, дорого, но не смертельно.

Фото: Страны мира закрываются от российских самолетов (инфографика МИД Украины)

Россия потеряет очень существенный источник поступлений в авиационный бюджет

Гораздо больнее ударит по россиянам запрет основных авиационных государств мира своим перевозчикам выполнять так называемые транссибирские рейсы над территорией РФ.

Дело в том, что Россия, которая является самой большой по территории страной, также контролирует самые короткие воздушные маршруты из европейских столиц к самым богатым странам Юго-Восточной Азии (Япония, Китай, Корея, Сингапур).

Это десятки тысяч рейсов ежегодно, и за каждый из них Россия получает отдельное жалованье – так называемые "пролетные деньги". За эти миллионы в основном и живет российский Аэрофлот и его разветвленная инфраструктура.

Во времена Советского Союза авиакомпаниям капиталистического блока запрещалось летать над его территорией. Они были вынуждены летать через Северный Полюс с дозаправкой в американском городе Анкоридж на Аляске. Но в 1991 году Союз развалился, и авиакомпании из Азии и Европы открыли для себя гораздо более короткий, более удобный и дешевый вариант.

Если сейчас у них хватит совести не финансировать российского агрессора, Россия потеряет очень существенный источник поступлений в свой авиационный бюджет. Также она будет вынуждена финансировать Аэрофлот и других перевозчиков, обслуживающих отдаленные регионы страны, с других источников, в частности за счет военных расходов.

Прямой запрет поставлять в РФ комплектующие может полностью "посадить" российскую авиацию

Если отсоединение России от SWIFT станет реальностью, это существенно усложнит покупку и продажу авиабилетов российскими перевозчиками, особенно на международные рейсы. Но Россия имеет огромный внутренний рынок, который не завязан на SWIFT.

Однако есть один шаг, который может полностью "посадить" российскую авиацию, причем надолго. Это – прямой запрет на поставки в РФ авиационной техники западного производства и комплектующих к ней. Такой запрет сейчас действует для таких стран как Иран, Куба, Северная Корея.

Фото: За 30 постсоветских лет российская промышленность так и не смогла выпустить коммерчески жизнеспособного самолета, где бы не было иностранных комплектующих (wikimedia.org)

Не имея возможности использовать современные самолеты, эти страны вынуждены завозить старую и несовершенную авиатехнику, в том числе украинского производства. Но, кроме Ирана, это небольшие страны. Россия, с ее огромной территорией и разветвленной системой аэропортов, просто не в состоянии быстро компенсировать отсутствие иностранной техники.

За 30 постсоветских лет российская промышленность так и не смогла выпустить коммерчески жизнеспособного самолета, где бы не было иностранных комплектующих. Придется реанимировать старые борта, привлекать военных, проектировать что-то, но на это нужны время и ресурсы.

Понятно, что это потеря огромного рынка для европейского Airbus и американского Boeing, но стабильность в мире и мир в Европе этого достойны.

Держись, агрессор понесет заслуженное наказание. Верю, что авиаудары по мирным украинским городам 24 февраля 2022 года стали началом конца как для российской авиации, так и для того режима, который ею руководит.

Напомним, ранее мы писали, какие проблемы возникают у российских туристов из-за санкций и авиаблокады.

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