В аеропорту Одеси вперше за багато років приземлився пасажирський Ан-148

Пасажирський Ан-148 української авіакомпанії Air Ocean вперше за багато років приземлився сьогодні вранці в одеському аеропорту.

Про це повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на сайт Dumskaya.net і на сторінку Міжнародного аеропорту "Одеса" у Facebook.

Авіакомпанія Bees Airline, яка була змушена 15-16 лютого тимчасово віддати всі свої борти лізингодавцям до Європи, домовилася з Air Ocean про виконання рейсу UBE 0103 за маршрутом Київ (аеропорт імені Ігоря Сікорського) – Одеса.

Інші сьогоднішні рейси Bees Airline виконані не будуть, повідомили на сторінці у Facebook Одеського аеропорту.

Перший рейс Ан-148 до Одеси за довгий час

Зазначимо, це перший рейс за останні кілька років до Одеси пасажирського Ан-148 — до 2014 року до нас літали літаки цього типу лише російських авіакомпаній, а після цього були лише рідкісні візити президентського Ан-148.

"Обидва Ан-148 нової української авіакомпанії Air Ocean теж мають російське походження — раніше експлуатантом була компанія "Ангара" з РФ. Наприкінці минулого року літаки були переправлені в Україну з проміжною тривалою стоянкою в Кишиневі. Після отримання українських реєстраційних номерів їх навіть не перефарбували" — на фюзеляжі та кілі видалили логотип "Ангара", все інше збереглося", — йдеться у повідомленні.

Фото: Перший рейс за останні кілька років до Одеси пасажирського Ан-148 (facebook.com/airocean-airlines)

Тим часом авіакомпанії, які мали труднощі протягом останніх днів через паніку, ще раніше інформували пасажирів, що не збираються повною мірою скасовувати рейси, а більшу частину своїх зобов'язань планують виконати силами інших авіакомпаній.

Нагадаємо, раніше ми писали, що літаки Bees Airline тимчасово відправлять за кордон, але рейси не скасовуються.