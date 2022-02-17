В аэропорту Одессы впервые за много лет приземлился пассажирский Ан-148

Пассажирский Ан-148 украинской авиакомпании Air Ocean впервые за много лет приземлился сегодня утром в одесском аэропорту.

Об этом сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на сайт Dumskaya.net и на страницу Международного аэропорта "Одесса" в Facebook.

Авиакомпания Bees Airline, которая была вынуждена 15-16 февраля временно отдать все свои борта лизингодателям в Европу, договорилась с Air Ocean о выполнении рейса UBE 0103 по маршруту Киев (аэропорт имени Игоря Сикорского) — Одесса.

Другие сегодняшние рейсы Bees Airline выполнены не будут, сообщили на странице в Facebook Одесского аэропорта.

Первый рейс Ан-148 в Одессу за долгое время

Отметим, это первый рейс за последние несколько лет в Одессу пассажирского Ан-148 — до 2014 года к нам летали самолеты этого типа только российских авиакомпаний, а после были лишь редкие визиты президентского Ан-148.

"Оба Ан-148 новой украинской авиакомпании Air Ocean тоже имеют российское происхождение — ранее эксплуатантом была компания "Ангара" из РФ. В конце прошлого года самолеты были переправлены в Украину с промежуточной длительной стоянкой в Кишиневе. После получения украинских регистрационных номеров их даже не перекрасили — на фюзеляже и киле удалили логотип "Ангара", все остальное сохранилось", — говорится в сообщении.

Фото: Первый рейс за последние несколько лет в Одессу пассажирского Ан-148 (facebook.com/airocean-airlines)

Между тем авиакомпании, у которых возникли трудности в течение последних дней из-за паники, еще ранее информировали пассажиров, что не собираются в полной мере отменять рейсы, а большую часть своих обязательств планируют выполнить силами других авиакомпаний.

Напомним, ранее мы писали, что самолеты Bees Airline временно отправят за границу, но рейсы не отменяются.