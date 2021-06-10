Адріатика і південний колорит: тури в Албанію в червні пропонують дешевше, ніж навесні

Влітку очікується новий рекорд за кількістю туристів з України

Туристичні країни одна за одною знімають карантинні обмеження, щоб залучити іноземців на свої курорти влітку.

Днями в колоритній балканській країні - Албанії – скасували всі карантинні обмеження для зарубіжних туристів. Починаючи з червня, подорожуючим не потрібно ні пред'являти ПЛР-тести, ні вирушати на 14-денний карантин.

Втім, для українських туристів таких вимог і не було. Албанія вважалася однією з 5 найбільш відкритих для туризму країн світу в період пандемії. Але для туристів з Греції та Північної Македонії деякий час діяла вимога двотижневої самоізоляції після в'їзду в країну.

Тепер для відвідування Албанії не потрібні ПЛР-тести на коронавірус, тести на антитіла, як і сертифікат про вакцинацію. Втім, іноземним туристам настійно рекомендується дотримуватися дистанції в аеропорту не менше 1,5 метрів один від одного, щоб запобігти поширенню COVID.

Новий популярний напрямок

Албанія - в числі країн, які першими відкрили кордони для наших туристів після пандемії, а в 2021 році відпочинок в цій країні може стати надзвичайно популярним, вважають експерти. Цей напрямок стає привабливим за цінами, якістю відпочинку та умовами в'їзду.

Фото: Албанія приваблює цінами на відпочинок (unsplash.com/olga budko)

"В'їзд без ПЛР-тесту і візи - дуже привабливі моменти. Перший чартер в цьому році полетів як ніколи рано: в кінці квітня. Туристи самі телефонують і запитують саме Албанію", - розповіла в коментарі РБК-Україна засновниця туристичної компанії "SPA&Travel Expert" Олександра Панамарчук.

Албанія славиться не тільки привітними жителями, двома морями - Адріатичним і Іонічним, горами, природою, смачною їжею з морепродуктами, а й шикарними краєвидами, каже вона.

"За минулий рік Албанію відвідало так багато наших туристів, що там відкрили Почесне Консульство України. Цього року, судячи з кількості рейсів, рекорд буде побитий", - зазначила фахівець інтерес українців до цієї країни.

Як розповів РБК-Україна директор туристичної компанії "Пілігрим" Павло Головненко, Албанія ще зберігає свою унікальну атмосферу і не перетворилася на стандартну туристичну локацію.

На його думку, в Албанії більше можливостей "просочитися" культурними особливостями, поспілкуватися з місцевими жителями і поїсти місцевої їжі, яка більш оригінальна і не так адаптована під туристів, як в сусідніх країнах.

"З одного боку, країна європейська, адріатична, багато перетинів за культурою, з іншого – інакша, мусульманська", - описує він місцеві особливості.

Фото: Пам'ятки Албанії (pixabay.com)

Скільки коштує відпочинок в Албанії влітку

Ми перевірили вартість тижневого відпочинку для двох з авіаперельотом і страховкою при розміщенні в готелях з харчуванням "сніданок" у провідних туристичних компаній на дати з 13 червня і вибрали найнижчі ціни.

У туристичної компанії "Гамалія" провести тиждень на курорті Вльора за найнижчою ціною можна в 2* готелі за 15097 гривень з вильотом 13 червня, в 3* готелі в Дурресі – за ціною від 16 092 гривень з вильотом 15 червня, в 4* готелі в Дурресі – за ціною від 17 497 гривень з вильотом на ту ж дату. Відпустка в 5* готелі в Дурресі обійдеться в 23 707 гривень з вильотом 13 червня, а в Саранді – від 26720 гривень на 15 червня.

У компанії "Пілігрим" можна відпочити в 3* готелі на курорті Дуррес за ціною від 15 231 гривні з вильотом 15 червня, у Вльорі – від 15 827 гривень з вильотом 18 червня, в Ксамілі – від 16205 гривень з вильотом на ту ж дату, в Саранді – від 16 302 гривень.

Фото: Курорт Вльора (booking.com)

Найдешевше розміщення в 4* готелі на вибрані дати можна знайти в Дурресі - за ціною від 15451 гривень з вильотом 15 червня, в Хімарі відпочинок обійдеться в 17 130 гривень. У 5* готелі в Саранді можна провести тиждень за ціною від 22 475 гривень, а в Шенджині з від 24 733 гривень з вильотом 15 червня.

У мережі туристичних агентств "Поїхали з нами" найдоступніший за ціною тур – в 4* готель у Вльорі - за 16 549 гривень з вильотом 13 червня, в Дурресі в 3* можна відпочити за ціною від 17 122 гривень, в 5 * - від 27 101 гривні на курорті Вльора з вильотом на ту ж дату.

До слова, відпочити в Албанії на травневі свята було значно дорожче - тиждень відпустки в 3* готелі для двох обходився за ціною від 19 тисяч гривень.

Нагадаємо, раніше ми писали, що сезон відпочинку в Хорватії почався з великими знижками на путівки.

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