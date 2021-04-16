Албанія чи Чорногорія: порівнюємо особливості відпочинку в курортних країнах

Куди вирушити у відпустку влітку 2021 року

Відпустка в балканських країнах влітку 2021 року може стати одним з найбільш доступних варіантів відпочинку на морі в умовах пандемії. Одні з найбільш цікавих напрямків – Чорногорія та Албанія.

В обидві ці країни заплановані щоденні чартерні рейси з початку пляжного сезону. А ціни на пакетний відпочинок знаходяться на одному рівні.

Втім, у цих країн є специфічні відмінності для туристів, які можуть вплинути на вибір і якість відпочинку. Яку країну обрати влітку 2021 року?

"Більше автентичності": куди поїхати для занурення в місцеву культуру

Туристам, які їдуть на відпочинок за враженнями і для занурення в культуру країни, краще вибрати Албанію, радить директор туристичної компанії "Пілігрим" Павло Головненко.

"Мій особистий вибір з цих двох країн – Албанія. Якщо ми порівнюємо природу – вона приблизно однакова. Пляжний відпочинок для дорослих може виявитися комфортнішим теж в Албанії – тому що там менше людей", - говорить експерт в коментарі РБК-Україна.

Фото: Архітектура в Берате в Албанії (pixabay.com)

Він зазначає, що Албанія ще зберігає свою унікальну атмосферу і не перетворилася у стандартну туристичну локацію.

"Якщо людина їде на тиждень з метою отримати якомога більше вражень, я б орієнтував на Албанію. Вона свіжіша, ще не настільки "туристична". В Албанії ще особливе ставлення місцевих до туристів і є можливість зануритися в нетуристичну культуру країни", - розповідає він про особливості країни.

"Коли ми приїжджаємо в популярні туристичні місця, там автентичної культури вже немає. Класичне порівняння – Гоа і Шрі-Ланка. Умови приблизно однакові на рівні природи, але в Шрі-Ланці ще залишилася купа неосвоєних місць, мало ресторанів, орієнтованих на туристів. Те ж саме стосується і Албанії: там туристична галузь поки що тільки розвивається", - пояснює переваги балканської країни експерт.

Він зазначає, що в Албанії більше можливостей "просочитися" культурними особливостями, поспілкуватися з місцевими жителями і поїсти місцевої їжі, яка більш оригінальна і не так адаптована під туристів, як в сусідніх країнах.

"З одного боку країна європейська, атлантична, багато спільного за культурою, з іншого – інакша, мусульманська", - описує він особливості місцевої культури.

Фото: Архітектура міста Дуррес в Албанії (pixabay.com)

Ціни на відпочинок: де дешевше

Великої різниці за бюджетом відпочинку в Албанії чи Чорногорії для туристів немає. Станом на зараз, ціни на тури в Албанії та Чорногорії приблизно однакові, зазначає директор турагентства.

"З іншого боку, досвід попередніх сезонів каже, що кількість витрачених грошей вже на відпочинку менша в Албанії. Там дешевше харчування в ресторанах", - зазначає Павло Головненко.

Ціни на обидва напрямки у системах бронювання турів поки стоять високі, але ближче до сезону вони будуть переглядатися залежно від попиту і зовнішніх умов.

"Тури цього літа будуть сильно залежати від "горіння" і конкуренції, як і всі напрямки в цьому туристичному сезоні. Але можливо, що вартість буде від 400-450 євро на двох на тиждень при розміщенні в готелі категорії 2-3 зірки",- припускає експерт.

Від зазначає, що поки ранніх бронювань в ці країни немає. Адже, якщо порівнювати з заявленими цінами на літо в інших курортних країнах, то Туреччина наразі виграє.

Фото: Харчування для туристів дешевше в Албанії (pixabay.com)

"Якщо Туреччину для росіян не відкриють, то влітку для українців може виявитися вигідніше відпочивати там, а не на Балканах. І тоді Албанія і Чорногорія будуть змушені знижувати ціни для наших туристів. Якщо вартість чартеру у турпакеті закладається туроператорами за ціною приблизно 250-270 доларів, то вони зможуть продавати тури і за ціною 400 доларів, тому що вартість проживання у найдешевших готелях дуже невелика", - припускає Головненко.

Преміальний відпочинок і відпустка з дітьми: де більше можливостей

Якщо туристи збираються зупинятися на курорті на тривалий термін (3-4 тижні), то за пропозицією апартаментів Чорногорія безумовно виграє, звертає увагу фахівець.

"Готельна база в Чорногорії більше розвинена. З іншого боку, останні готелі, побудовані перед кризою в Албанії – теж хороші. Там інфраструктура активно розвивається. Але якщо туристи розраховують на преміальний відпочинок, в Чорногорії легше знайти готель VIP-рівня. Вони там є, на відміну від Албанії", - уточнює він.

Він додає, що і для відпочинку з дітьми завдяки більш розвиненій інфраструктурі також варто вибирати Чорногорію. Це ж стосується і любителів активних веселощів.

Фото: Популярне туристичне місце - Которська затока в Чорногорії (pixabay.com)

"Якщо туристи їдуть в країну на відпочинок і розраховують на тусовку, Чорногорія – однозначно. Отже, з 4 категорій в 3 виграє Чорногорія", - резюмує експерт.

Головні особливості курортів Албанії та Чорногорії

Найпопулярнішими курортами Албанії вважаються:

Дуррес – найвідоміший курорт з береговою лінією в 15 км з великою кількістю пляжів-районів. Його обирають для відпочинку з дітьми завдяки пологому входу у воду.

Саранда – курорт розташований в однойменній бухті з набережної. Берег пологий, дрібно-гальковий, а вода блакитна. Це курорт з клубним відпочинком для молоді.

Фото: Відпочинок на курорті Ксаміл (pixabay.com)

Ксаміл – популярний курорт з білосніжними піщаними пляжами в блакитних бухтах з невеликими островами. Входить в десятку найкрасивіших пляжів Європи. Місцеві жителі називають Ксаміл "албанськими Мальдівами".

Вльора – місто, розташоване на кордоні Іонічного та Адріатичного морів. На курорті багато невеликих пляжів, розділених бухтами. Пляжі – з дрібної гальки і піску, на диких ділянках можуть траплятися камені. Курорт підходить для відпочинку з маленькими дітьми. У місті багато туристичних комплексів та ресторанів.

Фото: Готель на курорті Вльора (booking.com)

Химара – курорт відноситься до місцевості Албанська Рів'єра, має один з найкрасивіших пляжів країни. Це ідеальне місце для відпочинку з дітьми завдяки пологому входу в море і піщано-гальковому берегу. Курорт популярний серед дайверів.

У Чорногорії пляжі теж здебільшого піщані і піщано-галькові.

Будва – найпопулярніший курорт серед туристів у Чорногорії. У місті багато ресторанів, супермаркетів і торгових центрів. Основні пляжі - Слов'янський і Могрен. Вода в морі тиха, бо вітер дме з берега. Пляж гальково-піщаний з платними лежаками.

Містечко Бечичі знаходиться в пішохідній близькості від Будви. У минулому столітті пляж тут вважався найкрасивішим у Європі. Він покритий дрібною галькою і ракушняком. Море прозоре з блакитним відтінком, вхід у воду пологий, але глибина набирається швидко. Поблизу знаходиться острів Святого Миколи, який порівнюють з Гаваями, а дістатися до нього можна катером.

Фото: Пляж в Будві (booking.com)

Рафаїловичі – містечко для спокійного відпочинку з дітьми, в якому апартаменти і готелі знаходяться близько до моря. На береговій лінії знаходяться декілька пляжів. Перший з них - спільний з містечком Бечичі. Він піщаний, обладнаний для сімейного відпочинку з дітьми. Навколо багато кафе і водних розваг. Наступний пляж звужується, а на ще одному люди відпочивають на покривалах: там немає лежаків. Один з дальніх пляжів – Каменево – називають найчистішим в країні. Він піщаний, але є і ділянки з камінням.

Селище Герцег-Нові – курорт називають "ботанічним садом країни" за велику кількість зелені і реліктові дерева. У цій частині південного Адріатичного узбережжя країни дуже чисті повітря і вода. Міські пляжі галькові, є бетонні ділянки. На цей курорт їдуть займатися дайвінгом. Для дітей підійде піщано-гальковий пляж Нівіце – там пологий захід у воду, море неглибоке і швидко прогрівається.

Фото: Узбережжя в Рафаїловичах (booking.com)

Правила в'їзду для туристів

Албанія входить у п'ятірку відкритих для туризму країн – для її відвідування не потрібно дотримуватися жодних карантинних правил.

Для в'їзду в Чорногорію на поточний момент необхідно пред'явити один з документів: негативний результат ПЛР-тесту, зробленого за 72 години до поїздки; тест на антитіла (класу IgG), зроблений не пізніше 30 днів; підтвердження вакцинації другою дозою вакцини, менш ніж за 7 днів до в'їзду.

Нагадаємо, ми писали про кращі країни для пляжного відпочинку в 2021 році.

Також ми розповідали про найбільш доступні за ціною країни для відпочинку влітку.